Ein German Single Malt aus der Sauerländer Edelbrennerei mit einem extravaganten Finish, nämlich in einem Fass, in dem zuvor Käsekuchen-Mazerat sein Werk verrichtete – das ist das neueste Bottling von Sebastian Büssing aka The Spirits Alechemist. Ab sofort ist die auf 48 Flaschen limitierte Abfüllung im Webshop der Brennerei und von Sebastian zu finden – Links und weitere Infos nachstehend:

THE SPIRITS ALCHEMIST präsentiert eine verführerische Liaison aus Single Malt-Power und Cheesecake-Charme

Sebastian Büssing – als THE SPIRITS ALCHEMIST eine feste Größe in der deutschen Whiskyszene – ist bekannt für Whiskys, die Spaß machen, überraschen und stets einem Motto folgen: DARE TO CREATE. Als unabhängiger Abfüller, Tasting-Host und Brand Ambassador für renommierte Marken wie „Glen Scotia“, „Loch Lomond“ und die „Sauerländer Edelbrennerei“ verbindet er Expertise mit einer guten Portion Neugier und einer Vorliebe für außergewöhnliche Fassprojekte.

Mit seiner neuesten Kreation THE CHEESECAKE AFFAIR legt er nun eine streng limitierte Abfüllung vor, die genau dies widerspiegelt: ein German Single Malt mit Käsekuchen-Mazerat-Finish! Ein durchgeknallt-dekadenter Tropfen, der sich wie eine kleine Affäre anfühlt – charmant, verlockend, mit versteckten Tiefen, überraschend … und ein bisschen naughty!

Der Whisky stammt aus der Sauerländer Edelbrennerei und reifte über vier Jahre in einem erstbefüllten Ex-Bourbon-Fass – eine klassisch-solide Grundlage voller Kraft und Tiefe. Seinen verführerischen Twist bekam der Tropfen durch ein 7-monatiges Finish in einem Eichenfass, das zuvor ein aromatisches Cheesecake-Mazerat enthielt. Dies verleiht THE CHEESECAKE AFFAIR einen besonders warmen, sinnlichen Charakter: feine Anklänge von Vanille, Gebäck, cremige Noten und sanfte Süße treffen auf die kräftig malzige Struktur des Malts. Eine äußerst aromatische Affäre, der man gerne verfällt. Abgefüllt mit kräftigen, aber gut integrierten 62,2 % Vol. und auf nur 48 Flaschen limitiert, ist der Dram extrem süffig, charmant, frech – ein Whisky, der nicht nur schmeckt, sondern Spaß macht!

The Cheesecake Affair

German Single Malt Whisky distilled at Sauerländer Edelbrennerei

Matured for 4 years in an First Fill Ex-Bourbon Cask + Finished for 7 Months

in an Oak Cask seasoned with Cheesecake Macerate

Single Cask Bottling • 62,2 % ABV • 0,5 Liter • 48 Flaschen à 69,00 Euro

„OK, ich bin schon ein echter Käsekuchen Fanboy – und was lag da näher, als herauszufinden, ob und wie man die Geschmackswelten von Whisky und Cheesecake harmonisch miteinander kombinieren kann? Der Malt aus der Sauerländer Edelbrennerei brachte für mich gleich die nötige Kraft und Struktur in die Gleichung – und der Einfluss des Cheesecake-Mazerats setzt den genau richtigen, unerwarteten Akzent dazu. Zusammen ist das eine Affäre im besten Sinne – sinnlich, mutig und angenehm unartig. Genau die Art von Whisky, die man nicht allein trinkt …“ Sebastian Büssing

Nase: Wie ein warmer Gruß aus der Backstube: süße Vanille, frischer Gebäckteig und ein kleiner Cheesecake-Flirt, der sofort gute Laune macht. Weich, einladend, absolut „komm mal näher“.

Gaumen: Überraschend mild für die Fassstärke. Erst delikate Süße, dann ein Hauch Apfel und Vanillecreme, dazu Karamell und ein vollmundiges, fast cremiges Mundgefühl. Der Cheesecake-Einfluss schiebt sich elegant rein – subtil, mit ein paar dezenten frischen & würzigen Akzenten. Ein echter „Ooooh ja!“-Genussmoment …

Abgang: Zum Schluss zeigt der Whisky Charakter: eine leichte Pfefferschärfe, etwas Eiche, Vanille, und ein letztes Zwinkern in Richtung Keksboden.

Diese Abfüllung sowie weitere Produkte von SPIRITS ALCHEMIST finden Sie im Onlineshop unserer Partner von der „Sauerländer Edelbrennerei“ unter https://sauerlaender-edelbrennerei.de/partnerprodukte

Weitere Infos finden Sie auf www.thespiritsalchemist.com oder www.sauerlaender-edelbrennerei.de