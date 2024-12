The Spirits Alchemist mit neuen Abfüllungen zur Vorweihnachtszeit

Drei neue und, manche mehr, manche noch mehr, ungewöhnliche Abfüllungen stellt Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist heute vor: The Great Spekulatius Spectacular mit Spekulatius-Einfluss, The Unthinkable mit undenkbarem Cola-Fass-Einfluss, und GrubenHerz mit einem Finish in einem Eis-Schwarzbierfass.

Erhältlich sind die Bottlings ab heute im Onlineshop der Partner von der Sauerländer Edelbrennerei, alle weiteren Details und Information zu den drei Whisky finden Sie folgend:

THE SPIRITS ALCHEMIST bereichert die Vorweihnachtszeit mit drei Whiskys für alle, die außergewöhnliche Geschmackserlebnisse schätzen

Das Fest der Feste naht – und THE SPIRITS ALCHEMIST, alias Sebastian Büssing, hat einen Sack voller flüssiger Überraschungen gepackt, die Whiskyfreunden die hektische Adventszeit versüßen oder perfekt unter dem Weihnachtsbaum glänzen! Der unabhängige Abfüller aus Bochum, in der deutschen Whiskyszene hinlänglich für seine kühnen Kreationen bekannt, bringt zum Ende des Whiskyjahres nochmals drei außergewöhnliche Abfüllungen auf den Markt. Diese verbinden auf beeindruckende Weise Tradition und Innovation – und garantieren einzigartige Genussmomente sowie jede Menge Gesprächsstoff …

Los geht’s mit „The Great Spekulatius Spectacular“, einem 4-jährigen deutschen Single Malt, der zuerst im klassischen Bourbonfass reifen durfte, bevor er ein ganzes Jahr in einem Spekulatius-Mazeratfass verbrachte. Ein Whisky, der passend zur Zeit pure Weihnachtsstimmung ins Glas zaubert – voller süßer Gewürze, Vanille, Gebäck und einem Hauch Kindheitserinnerung.

Der zweite im Bunde ist der „The Unthinkable“. Ein 8 Jahre alter schottischer Single Malt, der ebenfalls in einem Ex-Bourbon Cask startete, dann aber in einem Cola-Fass (!) ein neues Kapitel aufschlug. COLA-FASS???? Klingt völlig durchgeknallt? Ist es auch – und genau das macht ihn aus: Verführerisch süße Honig- & Frucht-Noten treffen hier auf die prickelnde Frische & Würze von Cola. Ein Whisky, der mit seinen ungewöhnlichen Aromen überrascht, echt Spaß macht und dabei trotzdem perfekt harmoniert.

Den krönenden Abschluss bildet „GrubenHerz“, ein echtes Highlight (nicht nur) für Ruhrpott-Liebhaber und Fans dunkler, intensiver Aromen. Ein 12 Jahre gereifter schottischer Speyside Single Malt, der zunächst in einem Sherry-Fass seine Eleganz entwickelte und dann durch ein Finish im Moritz Fiege Eis-Schwarzbierfass eine unfassbare Tiefe erhielt. Malzig, schokoladig, mit feinen Noten von Schwarzwälder Kirschtorte – dieser Whisky ist eine wahre Offenbarung für alle, die das Besondere suchen.

Die Whisky-Kreationen des SPIRITS ALCHEMIST laden Genießer & Entdecker einmal mehr dazu ein, ihre Geschmackshorizonte über das Gewohnte hinaus zu erweitern.

Alchemic Christmas IV: The Great Spekulatius Spectacular

German Single Malt Whisky distilled at Sauerländer Edelbrennerei

Matured for 3 years in a First Fill Ex-Bourbon Cask + Finished for 12 Months in an Oak Cask seasoned with Spekulatius Cookie Macerate

Single Cask Bottling • 59,7 % ABV • 0,5 Liter • 58 Flaschen à 69,90 Euro

Sebastian Büssing:

„Der SPEKULATIUS SPECTACULAR bringt für mich total den ‚Christmas Spirit‘ ins Glas. Spekulatius versprüht mit seinem Duft einfach diesen typischen ‚Bald ist Weihnachten!‘-Vibe! Mit einem Spekulatius-Mazerat konnte ich all diese warmen Noten von Zimt, Nelken, Ingwer und Kardamom einfangen, die im Finish perfekt mit der Süße und Fruchtigkeit des Single Malts der Sauerländer Edelbrennerei harmonieren. Das Ergebnis: ein spektakulärer Dram, der an frisch gebackene Spekulatius, Fruchtkompott und Vanille erinnert – ideal für kalte Tage, ob als Begleiter zum Dessert oder vor dem Kamin.“

Tasting Notes

Nase: Ein süßer, gebäckartiger Duft, der an ofenfrische Spekulatius erinnert, begleitet von Noten von Apfel- und Birnenkompott, Vanillestangen und einem Hauch von braunem Zucker.

Geschmack: Perfekte Weihnachtsstimmung in flüssiger Form: Apple Crumble mit Spekulatiusbröseln, getoppt mit süßer Vanillesoße. Dazu gesellen sich karamellisierter Zucker und eine dezente Birnennote.

Abgang: Mittellang mit fruchtigen und Vanille-Noten, abgerundet durch eine angenehme Süße.

The Unthinkable

Single Malt Whisky known as Strathenry, Scotland / Lowland Region

Aged 8 years • Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished in a Cola seasoned Oak Cask

Single Cask Bottling • 58,7 % ABV • 0,5 Liter • 58 Flaschen à 69,90 Euro

Sebastian Büssing: „THE UNTHINKABLE – der Name ist Programm! Ein Whisky mit Finish im Cola-Fass? Wer macht sowas? Rhetorische Frage, ich weiß … Mein Ansatz war: Statt das alte Klischee von „Cola in Whisky“ zu bedienen, drehe ich den Spieß einfach mal um: „Whisky in Cola“! Als Single Malt-Trinker macht man sich häufig genug drüber lustig – aber welche Aromen gibt ein Fass mit Cola-Vorbelegung tatsächlich an ein Destillat ab? Gefragt, getan … Herausgekommen ist dabei ein durchgeknallter Dram, der überrascht und begeistert. Würzige Honig-Noten treffen auf die prickelnde Süße von Cola, alles harmonisch eingebettet in ein schottisches Single Malt-Fundament. Frech, kreativ und definitiv nichts für Puristen – aber genau das macht ihn so genial!“

Tasting Notes

Nase: Würzige Aromen dominieren, Kräuter ergänzt durch die Süße von Waldhonig, Rosinen, Schokolade und einem frischen Fruchtsalat. Ein subtiler Hauch von Cola rundet das Bouquet ab.

Gaumen: Süßer Waldhonig steht im Vordergrund, kombiniert mit würzigen, kräutrigen und fruchtigen Nuancen sowie einem Hauch von Cola-Aromen.

Abgang: Langanhaltend mit einer harmonischen Balance von süßen und würzigen Noten.

GrubenHerz

Single Malt Whisky known as Glenshiel, Scotland / Speyside Region

Aged 12 years • Matured in a Sherry Cask + Finished for 12 Months in Cask seasoned with Moritz Fiege Eis-Schwarzbier

Single Cask Bottling • 60,9 % ABV • 0,5 Liter • 100 Flaschen à 69,90 Euro

Sebastian Büssing: „GRUBENHERZ – ein schottischer Whisky mit echter Ruhrpott-Attitüde! Meine Zusammenarbeit mit der Bochumer Traditionsbrauerei Moritz Fiege geht hier in die nächste Runde. Der Star der Show: ein 11-jähriger GLENSHIEL Single Malt aus der Speyside, der schon im Sherry Cask ordentlich an Aromenfülle gesammelt hatte, bevor er ins Eis-Schwarzbierfass von Moritz Fiege durfte. Das einjährige Finish hat hier ganze Arbeit geleistet und dem Whisky malzig-schokoladige Noten sowie eine ordentliche Portion Schwarzwälder Kirschtorte verpasst. Für mich ist er damit der perfekte ‚Best of both Worlds‘-Whisky und eine gelungene Hommage an die Regionen, die ihn geprägt haben. Ein echtes Highlight für Ruhris und Whiskyfans gleichermaßen!“

Tasting Notes

Nase: Fruchtige Rosinenaromen treffen auf dunkle Schokolade und die Tiefe von Schwarzwälder-Kirsch-Torte. Malzige, würzige – holzige Noten verleihen Komplexität. Hinzu kommt ein Hauch von Rauch.

Gaumen: Malzige Süße und dunkle Schokolade dominieren, begleitet von der Schwarzwälder-Kirsch-Torte, deren sahnige Fruchtigkeit sich hier deutlich zeigt. Würzige Akzente unterstreichen die Tiefe. Abgerundet von zartem Rauch.

Abgang: Lang mit einem intensiven, schokoladig-malzigen Finish.

Diese drei Abfüllungen sowie weitere Produkte von SPIRITS ALCHEMIST finden Sie im Onlineshop unserer Partner von der „Sauerländer Edelbrennerei“ unter https://sauerlaender-edelbrennerei.de/partnerprodukte

Und den GrubenHerz wird es auch bei Moritz Fiege im Onlineshop geben.





Weitere Infos finden Sie auf www.thespiritsalchemist.com oder www.sauerlaender-edelbrennerei.de





THE SPIRITS ALCHEMIST • Sebastian Büssing • Am Alten Sägewerk 63 • 44795 Bochum