Cotswolds und Highgrove mit Abfüllung zum 20. Hochzeitstag von König Charles III. und Königin Camilla

Die englische Cotswolds Distillery hat gemeinsam mit Highgrove Estate zum 20. Hochzeitstag von König Charles III. und Königin Camilla einen Single Malt Whisky kreiert. Dieser wurde am 9. April 2025, auf den Tag genau am 20. Hochzeitstag, abgefüllt.

Der Whisky wurde in der Cotswolds Distillery aus traditioneller Plumage Archer Gerste destilliert und reifte in einem einzigen First-Fill-Ex-Bourbon-Fass (Nummer 1425). Die auf 150 Flaschen limitierte Auflage ist mit 46 % Vol. abgefüllt, nicht kühlgefiltert und hat die natürliche Farbe.

Tasting Notes

Nose: Delicate floral tones of white flowers and peach, with layers of shortbread and soft vanilla.

Palate: Juicy and rounded, featuring notes of apricot, honeysuckle, pear, and a rich, creamy crème pâtissière.

Finish: Long and lingering, with sweet stone fruits, bright vanilla citrus, and a gentle hint of baking spices

Highgrove Single Malt Whisky Anniversary Edition 2025 ist ab sofort auf der Website von Highgrove House für £150 (178,95 €) vorbestellbar. Die Auslieferung beginnt voraussichtlich Ende April.