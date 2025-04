Crazy Coos Reloaded #3: Speyside Spellwork!

Tilo Schnabel aka The Caskhound bringt die Crazy Coos Reloaded zurück und stellt sein neuestes Bottling Crazy Coos Reloaded #3 vor: Der 13 Jahre alte Single Malt stammt aus der Aultmore Distillery, und verbracht seine komplette 13 Jahre lang dauernde Reifezeit in einem Refill Red Wine Barrique.

Hier alles Wissenswerte zum neuen Crazy Coos Reloaded:

„Speyside Spellwork“ – die dritte CRAZY COOS RELOADED-Abfüllung verzaubert durch kraftvolle Rotwein-Aromen!

Die neue Abfüllung der CRAZY COOS RELOADED-Reihe bringt ordentlich Magie ins Glas – diesmal in Form eines 13 Jahre alten Single Malts aus der AULTMORE Distillery. Seine ganze Reifezeit durfte dieser außergewöhnliche Dram in einem Refill Red Wine Barrique verbringen – und wurde dabei kräftiger, dunkler, mutiger!

Unabhängige Abfüllungen des eleganten Speysiders aus der Nähe von Keith sind durchaus rar – und Vollreifungen in Weinfässern erst recht. Das richtige Fass zu finden, ist wieder mal dem feinen Gespür von Tilo Schnabel, Mastermind hinter THE CASKHOUND, zu verdanken. Der findige Wahlschwabe weiß eben genau, wann ein stiller Whisky bereit ist, laut zu werden …

Die den AULTMORE zierende Illustration stammt erneut aus der Feder von Lana Mathieson, die mit viel schottischem Witz und künstlerischem Feingefühl auch dieser CRAZY COO ihren ganz eigenen Charakter verliehen hat – diesmal mit augenzwinkerndem Verweis auf einen gewissen Zauberschüler, der wunderbar zur Magie passt, die diese Abfüllung im Glas entfacht!

Barrique, Bravery, and a wee bit of Whisky Magic …

Seit 1897 steht AULTMORE für einen sanften, eleganten Speyside-Stil – klar strukturiert, mit Charakter und Tiefe. Intensität ist das Herz dieses Destillats: Klare Würze, lange Fermentation und kleine Brennblasen, kombiniert mit langsamer Destillation, formen einen Stil, der in der Nase duftig beginnt und am Gaumen mit kraftvoller Präsenz überzeugt – die ideale Basis für einen ganz besonderen Tropfen.

Unsere Abfüllung zeigt, wie souverän sich ein AULTMORE auch jenseits klassischer Reifung entwickeln kann: 13 Jahre im Refill Red Wine Barrique haben ihm nicht nur eine beeindruckende Aromenfülle beschert, sondern auch eine feine Balance. Das Weinfass bringt Tiefe, ohne den Brennereicharakter zu überdecken. Mit 55,1 % Vol. ist er kraftvoll, aber zugänglich. Würziger Auftakt, dann Fruchtsüße, Toffee und florale Noten – am Gaumen lebendig und vielschichtig. Reife Früchte treffen auf Zitrusfrische, Karamell auf Mango mit Chili, begleitet von dunkler Schokolade, Pralinen und einem Hauch Tabak. Die Eiche ist präsent & griffig, aber gut eingebunden, der Abgang trocken, lang und würzig – und zeigt: Dieses Fass hat den Speyside Malt nicht dominiert, sondern veredelt!

Eine magische Abfüllung für jeden Genießer – ganz gleich ob erfahrener Zauberer oder entdeckungsfreudiger Muggle in Sachen Whisky.

Crazy Coos Reloaded #3: AULTMORE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre alt (2012/2025) • 55,1 % ABV Natural Cask Strength

Fully matured in a Refill Red Wine Barrique

Auflage 282 Flaschen (0,7 l) à 74,90 Euro (UVP)

Nose: Zack – da sind sie: Kräuter und viel Würze, direkt und ohne Umschweife. Danach legt sich die saftige Süße von Dosenpfirsichen darüber, mit Sahne & Honig obendrauf. Cremiges Toffee macht’s noch runder, während im Hintergrund eine alte Weinflasche entkorkt wird. Opas Pfeifentabak mit Vanille schleicht sich heran, gefolgt von Trockenblumen, Majoran, etwas Möbelpolitur und einer floralen Note – es riecht nach Nachmittag auf einem verwunschenen Dachboden. Und dann? Erdbeermarmelade. Warm, süß, heimelig. Etwas warmer Porridge, ein Spritzer Citrus und der Duft einer alten Ledertasche, die viel zu erzählen hätte …

Palate: Der erste Schluck? BÄM – pfeffrig, würzig, direkt, keine halben Sachen. Aber keine Sorge, nach dem ersten Feuer kommt der Zauber: Karamellsüße, weich und schmelzend. Dazu ein orientalischer Gewürzbasar: Zimt, Nelken, Kardamom – alles mit dabei. Fruchtig wird’s auch: erst Orange & Bergamotte, dann ein Hauch Mango mit Chili. Kleiner Aha-Moment! Eine Praline mit Weinbrandfüllung macht sich breit, edel und etwas frech. Das Mundgefühl? Trocken und adstringierend – weckt auf jeden Fall die Sinne. Mandeln mit dunkler Schokolade geben anschließend richtig Gas, dazu gesellt sich eine Portion Tabak und viel, viel Holz. Kraftvoll, aber mit Stil.

Finish: Lang – richtig lang. Trocken, würzig, ein bisschen rau. Bitterschokolade bleibt hängen, nasses Holz lugt um die Ecke, und dann kommt da dieser Tee-Moment. Feine Orangenzeste, etwas Zimtrinde und Ingwer – und zum Schluss: Eiche satt. Tief, alt, massiv. Bleibt im Gedächtnis. Und auf der Zunge.

FAZIT: Ein kraftvoller Speysider mit spürbarem Zauber im Glas!

Ganz CASKHOUND-typisch kommt auch dieser Single Malt in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und ohne Kühlfiltration in die Flasche – so, wie Whisky sein soll. Ab Dienstag, den 15. April 2025 ist der AULTMORE bei uns im Shop und bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich.

Weitere CRAZY COOS RELOADED-Abfüllungen sind in Planung. Mehr Informationen dazu in Kürze …

