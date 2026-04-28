Neu bei Kirsch Import: Signatory Cask Strength Collection, Daftmill Winter Batch Release, Small Batches von The Single Malts of Scotland, Nikka Miyagikyo 10 yo und Cotswolds Highgrove Evergreen

Aus in diesem Dienstag können wir Ihnen wieder die Neuheiten im Bereich Whisky des Importeurs und Distributors Kirsch Import vorstellen. Die 14 neuen Abfüllungen kommen aus Schottland, Japan und England, darunter finden sich Single Cask und Small Batch Bottlings, ein Comeback aus Japan nach zehn Jahren Pause, und ein englischer Single Malt aus Gerste vom Highgrove Estate, dem Landsitz von King Charles III.

Hier alle Details:

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Von Amarone bis Bolgheri:

Neue Vielfalt in der Signatory Cask Strength Collection

Qualität, Rarität und Charakter zu attraktiven Preisen sind das Markenzeichen von Signatory Vintage – ein Amarone Single Cask jedoch neu. Acht Abfüllungen aus (Likör-)Weinfässern zeigen eindrucksvoll die fassstarke Vielfalt aus Andrew Symingtons Holzschatz.

Der Glen Elgin 2009/2026 feiert im Amarone Hogshead Premiere und verbindet reife Kirschen mit malziger Würze. Deutlich opulenter präsentiert sich der Aultmore 2011/2026 aus dem PX-Fass mit Datteln, Schokolade und Sirupsüße.

Fruchtbetont zeigt sich der Blair Athol 2011/2025 aus dem Ruby-Port-Fass, während der Knockando 2010/2026 mit Oloroso-Finish Nüsse, Trockenfrüchte und Karamell vereint.

Im Ardmore 2009/2026 trifft der rauchige Hausstil erstmals auf süße PX-Noten. Der Caol Ila 2007/2026 kombiniert kräftigen Torfrauch mit herben Weintönen.

Der Linkwood 1995/2026 und der Glenburgie 1995/2026 zeigen nach 30 Jahren komplexe Sherry-, Frucht- und Schokoladennoten.

Glen Elgin 2009/2026 – 16 y.o. – 1st Fill Amarone Cask Finish #10 – Sig CS

Alkoholgehalt: 53.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Ein Blick auf die feinen Details und die elegante Struktur offenbart sofort, dass hier zwei Welten in vollendeter Harmonie aufeinandertreffen. Wenn ein klassischer Speyside Single Malt auf die kraftvolle Seele eines norditalienischen Rotweins trifft, entsteht eine aromatische Tiefe, die weit über das Gewohnte hinausgeht und die Sorgfalt der 16-jährigen Reifezeit eindrucksvoll widerspiegelt.

Die Symbiose aus Speyside-Tradition und italienischer Weinkultur

Dieser Single Malt wurde am 16. September 2009 in der für ihren fruchtigen Stil bekannten Destillerie Glen Elgin gebrannt. Seine besondere Komplexität verdankt er jedoch dem fachkundigen Geschick des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage, der das Destillat für ein abschließendes Finish in ein 1st Fill Amarone Hogshead legte. Nach insgesamt 16 Jahren Reifezeit wurde der Whisky am 20. Februar 2026 in der renommierten „Cask Strength Collection“ abgefüllt. Das Ergebnis ist ein unverfälschtes Einzelstück aus dem Fass Nummer 10, das mit einer limitierten Auflage von lediglich 305 Flaschen die Exzellenz handwerklicher Selektion unterstreicht.

Ein komplexes Spiel aus dunkler Frucht und würziger Tiefe

In einem satten, dunklen Bernsteinton schimmert das Destillat im Glas und kündigt bereits optisch die Intensität des Weinfasseinflusses an. Das Bouquet besticht durch eine Liaison aus intensiven dunklen Früchten, cremigem Honig und feiner Vanille, die von floralen Akzenten und einer subtilen Würze untermalt wird. Am Gaumen entfaltet sich die volle Kraft der Fassstärke von 53,6 % vol.: Süße Trockenfrüchte und Karamell treffen auf eine feine Bitternote, wie man sie von hochwertigen Amarone-Weinen kennt. Der Nachklang gestaltet sich langanhaltend und vielschichtig, geprägt von edlem Kakao und einer tiefgründigen Würze.

Exklusiver Genuss für Kenner charakterstarker Wein-Finishes

Dieser Glen Elgin ist eine Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von schottischem Destillat und europäischer Weintradition schätzen. Da er weder kühlgefiltert noch gefärbt wurde, bleibt das volle Spektrum der ätherischen Öle und Aromen erhalten. Die Präsentation in der markanten schwarzen Metalldose mit den charakteristischen orangefarbenen Akzenten der Cask Strength Collection macht ihn zudem zu einem ästhetischen Highlight in jeder Sammlung. Wir empfehlen, diesen Tropfen pur bei Zimmertemperatur zu verkosten, um die vielschichtige Entwicklung der Amarone-Aromen im Glas über die Zeit hinweg vollständig zu erfassen.

Aultmore 2011/2026 – 14 y.o. – 1st Fill PX Cask Finish #4 – Sig CS

Alkoholgehalt: 61.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Selten lässt sich die Symbiose aus Speyside-Eleganz und spanischer Wein-Intensität so unverfälscht im Glas ablesen wie bei diesem Aultmore. Nach 14 Jahren Reifezeit offenbart dieser Single Malt eine Tiefe, die von Geduld und einer präzisen Fassauswahl erzählt. Es ist ein Moment der Konzentration, eingefangen in einer Bernsteinfarbe, die gänzlich ohne Farbstoffe auskommt.

Handverlesene Reife aus der Speyside

Destilliert im Mai 2011 im Herzen der Speyside, reifte dieser Single Malt für über ein Jahrzehnt, bevor er sein entscheidendes Finish in einem 1st Fill Pedro Ximénez Hogshead erhielt. Der unabhängige Abfüller Signatory Vintage wählte für seine renommierte Cask Strength Collection das Fass Nummer 4 aus, um den feinen Brennereicharakter von Aultmore mit der opulenten Süße des Sherry-Fasses zu verbinden. Die Abfüllung erfolgte im Februar 2026 ohne Kältefiltration, wodurch die gesamte Textur und das aromatische Ölspektrum erhalten blieben.

Ein Zusammenspiel von dunkler Frucht und würziger Eiche

In der Nase entfaltet sich ein dichtes Bouquet von Rosinen und Pflaumen, das von einer feinen Honigsüße und einer Prise Zimt getragen wird. Am Gaumen zeigt sich die beeindruckende Kraft von 61,7 % Vol., die jedoch harmonisch in Noten von dunkler Schokolade und cremigem Karamell eingebettet ist. Die Struktur wird durch dezente Tannine und eine markante Würze definiert, während der Nachklang lang an getrocknete Früchte und edles Holz erinnert.

Exklusiver Genuss für Kenner intensiver Sherry-Profile

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 342 Flaschen richtet sich dieser Aultmore an Liebhaber, die das Unverfälschte suchen. Aufgrund der hohen Fassstärke empfiehlt es sich, dem Whisky im Glas Zeit zum Entfalten zu geben oder vorsichtig mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die vielschichtigen Aromen zu erschließen. Er ist die ideale Wahl für einen Abend, an dem die Komplexität eines Einzelfasses und die handwerkliche Tradition Schottlands im Mittelpunkt stehen dürfen.

Blair Athol 2011/2025 – 14 y.o. – 1st Fill Ruby Port Cask #10 – Sig CS

Alkoholgehalt: 57.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Wenn schottische Destillationskunst und die fruchtige Tiefe eines First Fill Ruby Port Hogsheads über 14 Jahre hinweg eine Symbiose eingehen, entsteht ein Destillat von bemerkenswerter Ausdruckskraft. In diesem Fall ist es ein Blair Athol aus der renommierten Cask Strength Collection von Signatory Vintage, der die Geduld des Reifeprozesses in flüssige Eleganz übersetzt.

Highland-Tradition und die Kunst der Fassauswahl

Die im malerischen Pitlochry beheimatete Destillerie Blair Athol lieferte am 30. September 2011 die Basis für diese außergewöhnliche Abfüllung. Der unabhängige Abfüller Signatory Vintage wählte für die Reifung das Fass Nummer 10 – ein erstbelegtes Ruby Port Hogshead –, in dem der Highland Single Malt bis zum 15. Dezember 2025 lagern durfte. Ohne Kältefiltration und in seiner natürlichen, bernsteinfarbenen Pracht abgefüllt, repräsentiert dieser Whisky die unverfälschte Charakteristik seiner Heimat.

Ein herbstliches Bukett aus Beeren und Gewürzen

In der Nase entfaltet sich sofort ein intensives Zusammenspiel aus reifen Brombeeren und Kirschen, unterlegt von einer feinen Vanillenote und dunkler Schokolade. Am Gaumen zeigt sich die volle Intensität der Fassstärke von 57,9 % Vol., die Aromen von Beerenmarmelade und karamellisierten Nüssen transportiert. Eine würzige Struktur aus Zimt und Nelke verleiht dem Körper Tiefe, während der lange Nachklang von Kakao und sanften Tanninen der Eiche geprägt ist.

Exklusiver Genuss für anspruchsvolle Momente

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 269 Flaschen richtet sich dieser Single Malt an Kenner, die das kräftige Profil unverdünnter Whiskys schätzen. Die Präsentation in der markanten schwarzen Metalldose mit leuchtend orangefarbenen Akzenten unterstreicht den besonderen Charakter dieser Edition. Probieren Sie diesen Tropfen idealerweise pur bei Zimmertemperatur oder experimentieren Sie mit wenigen Tropfen Wasser, um die vielschichtigen Portwein-Nuancen weiter zu entfalten.

Knockando 2010/2026 – 15 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Cask Finish #8 – Sig CS

Alkoholgehalt: 54.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Wenn exzellenter Geschmack auf zeitlose Klasse trifft, entsteht ein Destillat, das die Geschichte seiner fünfzehnjährigen Reifezeit in jeder Nuance erzählt. Dieser Knockando aus der renommierten Cask Strength Collection von Signatory Vintage präsentiert sich in einem tiefen Bernsteinton und verspricht ein besonderes Geschmackserlebnis.

Präzision aus der Speyside und dem Sherryfass

Im Oktober 2010 in der traditionsreichen Knockando-Brennerei in der Speyside destilliert, verbrachte dieser Single Malt seine Reifezeit in einem 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead. Die Wahl dieses speziellen Fasstyps mit der Nummer 8 sorgt für eine besonders intensive Verbindung zwischen Holz und Destillat, bevor er im Februar 2026 nach 15 Jahren in seiner natürlichen Reinheit abgefüllt wurde. Signatory Vintage verzichtet hierbei konsequent auf Kühlfiltrierung und Farbstoffe, um den ursprünglichen Charakter des schottischen Hochlands zu bewahren.

Ein tiefgründiges Profil aus Schokolade und Gewürzen

Das Bouquet besticht durch eine feine Balance aus getrockneten Früchten und der herben Süße von dunkler Schokolade, die von nussigen Sherrynoten untermalt wird. Am Gaumen entfaltet sich eine kraftvolle Textur mit 54,7 % Vol., die Aromen von cremigem Honig und würzigem Holz offenbart. Der langanhaltende Nachklang wird von einer markanten Zimtnote und der charakteristischen Fruchtigkeit des Oloroso-Finishs getragen.

Ein seltener Fund für Kenner kräftiger Einzelfässer

Diese Abfüllung richtet sich an Liebhaber, die die kraftvolle Intensität eines Whiskys in Fassstärke zu schätzen wissen und die aromatische Tiefe einer Sherry-Nachreifung suchen. Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 337 Flaschen weltweit ist dieser Single Malt ein begehrtes Sammlerstück. Ob pur genossen oder mit wenigen Tropfen Wasser verfeinert, bietet er einen exklusiven Einblick in die handwerkliche Perfektion unabhängiger Abfüller.

Ardmore 2009/2026 – 16 y.o. – 1st Fill PX Sherry Cask Finish #1 – Sig CS

Alkoholgehalt: 56.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Wer das Besondere abseits der bekannten Pfade sucht, findet in dieser Abfüllung eine faszinierende Symbiose aus herber Natur und mediterraner Fülle. Wenn der charakteristische Rauch der Highlands auf die tiefe Süße eines andalusischen Weinfasses trifft, entsteht ein Dialog, der erst nach sechzehn Jahren Reife seine volle Ausdrucksstärke erreicht. Es ist ein Tropfen, der nicht nur das Glas füllt, sondern eine Geschichte von Geduld und handwerklicher Präzision erzählt.

Ein Einzelfass-Juwel aus der Cask Strength Collection

Die Destillerie Ardmore ist bekannt für ihren eigenständigen, torfigen Stil innerhalb der Highlands. Dieser Single Malt wurde am 2. November 2009 destilliert und reifte über anderthalb Jahrzehnte, bevor er durch ein Finish im 1st Fill Pedro Ximénez Hogshead veredelt wurde. Der renommierte unabhängige Abfüller Signatory Vintage wählte für dieses Einzelfass mit der Nummer 1 eine Abfüllung in kräftiger Fassstärke von 56,7 % Vol. Die Präsentation in der markanten schwarzen Metalldose mit ihren leuchtend orangefarbenen Akzenten unterstreicht den exklusiven Charakter dieser auf lediglich 341 Flaschen limitierten Edition.

Highland-Rauch im Dialog mit andalusischer Süße

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem tiefen, warmen Bernsteinton, der die intensive Interaktion mit dem Sherryfass widerspiegelt. In der Nase entfaltet sich sofort ein Spiel aus markantem Rauch und der schweren Süße getrockneter Früchte, untermalt von feiner Vanille und edlen Holzaromen. Am Gaumen zeigt sich die ungefilterte Kraft der Cask Strength Collection, wobei die markante rauchige Süße von dunklen Beeren und einer dezenten Würze balanciert wird. Das Mundgefühl ist komplex und vollmundig, während der Abgang lang und von einer angenehmen Wärme sowie anhaltenden Sherrynoten geprägt bleibt.

Ein Begleiter für genussvolle Momente

Dieser Ardmore ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die die anspruchsvolle Kombination aus Highland-Torf und Sherry-Einfluss schätzen. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts und des Verzichts auf Kühlfiltrierung bietet es sich an, mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die vielschichtigen Aromen dieses Unikats weiter zu erschließen. Er ist der ideale Begleiter für einen ruhigen Abend, an dem man sich die Zeit nimmt, die handwerkliche Qualität einer natürlichen Farbe und unverfälschten Abfüllung in Ruhe zu genießen.

Caol Ila 2007/2026 – 18 y.o. – 1st Fill Bolgheri Wine Cask #105 – Sig CS

Alkoholgehalt: 56.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Wer Islay Single Malt als bewusstes Genussmittel betrachtet, findet hier einen überzeugenden Begleiter für jene Momente, in denen Zeit keine Rolle spielen darf. Nach fast zwei Jahrzehnten der Reifung vereint diese Abfüllung die raue Seele der Hebriden mit der sonnenverwöhnten Eleganz der Toskana zu einem komplexen Gesamtkunstwerk.

Eine Symbiose aus Islay-Rauch und toskanischer Finesse

Die Destillerie Caol Ila ist weltweit für ihren maritimen Charakter geschätzt, doch erst durch die kuratierte Auswahl des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage erreicht dieses Destillat eine außergewöhnliche Tiefe. Am 25. April 2007 destilliert, verbrachte der Single Malt seine gesamte 18-jährige Reifezeit in einem seltenen 1st Fill Bolgheri Wine Hogshead. Diese Einzelfassabfüllung aus der renommierten Cask Strength Collection wurde am 23. Februar 2026 mit einer kräftigen Fassstärke von 56,1 % Vol. abgefüllt, wobei konsequent auf Kühlfiltrierung und die Zugabe von Farbstoffen verzichtet wurde.

Das Zusammenspiel von maritimem Torf und dunkler Frucht

In der Nase begegnet Ihnen zunächst der typische, intensive Torfrauch, der jedoch unmittelbar von der fruchtigen Süße dunkler Beeren begleitet wird. Am Gaumen entfaltet sich die volle Kraft der langen Reifung: Ein öliges Mundgefühl trägt Noten von karamellisiertem Zucker und würzigem Pfeffer, die harmonisch mit einer salzigen Meeresbrise verschmelzen. Der Nachklang bleibt langanhaltend und komplex, geprägt von einer feinen Holznote und dem markanten Echo des maritimen Rauchs.

Ein exklusives Unikat für den anspruchsvollen Kenner

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 295 Flaschen richtet sich dieser Whisky an Kenner, welche die seltene Verbindung von italienischer Weinkultur und schottischer Rauchtradition zu würdigen wissen. Aufgrund der hohen Intensität empfiehlt es sich, den Tropfen pur bei Zimmertemperatur zu verkosten oder ihn vorsichtig mit wenigen Tropfen Wasser zu öffnen, um die vielschichtigen Aromen freizusetzen. Die elegante Präsentation im schwarzen Tube mit orangefarbenen Akzenten unterstreicht den besonderen Status dieser Einzelfassabfüllung.

Linkwood 1995/2026 – 30 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead #6 – Sig Symingtons Choice

Alkoholgehalt: 50.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Geduld ist in der Welt der feinen Destillate eine Tugend, die sich oft in flüssigem Mahagoni auszahlt. Drei Jahrzehnte lang durfte dieser Single Malt in der Stille der Speyside reifen, um nun als charakterstarker Zeuge seiner Zeit die Geschichte einer besonderen Fassreifung zu erzählen.

Drei Jahrzehnte im Zeichen der Sherry-Reifung

Nicht jeder Speyside-Whisky trägt die Handschrift seiner Macher so offen wie dieser Linkwood, der am 5. Juni 1995 destilliert wurde. Über 30 Jahre hinweg formte ein 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead mit der Fassnummer 6 das Profil dieses Malts, bis er am 30. Januar 2026 von Signatory Vintage für die exklusive Reihe „Symington’s Choice“ abgefüllt wurde. Diese Einzelfassabfüllung ist auf lediglich 342 Flaschen limitiert und repräsentiert die Spitze handwerklicher Selektion, präsentiert in einer edlen schwarzen Röhre mit markanten orangenen Akzenten.

Ein komplexes Zusammenspiel von Frucht und Würze

Schon beim ersten Eindruck fasziniert dieser Whisky durch seine tiefe Farbe und ein Bouquet, das blumiges Malz mit der schweren Süße von Sultaninen und kandierten Orangen verbindet. Am Gaumen entfaltet sich eine beeindruckende Dichte, die an klassischen Weihnachtskuchen und dunkle Waldbeeren erinnert, unterlegt von einer feinen Würze. Der Nachklang ist bemerkenswert langanhaltend und offenbart elegante Noten von Sandelholz sowie eine subtile Spur von Hagebutte, die dem schweren Sherry-Einfluss eine überraschende Finesse verleiht.

Ein Solitär für den anspruchsvollen Kenner

Mit einer kräftigen Fassstärke von 50,9 % Vol. ist dieser Linkwood ein Paradebeispiel für einen ungeschönten, puristischen Single Malt, der weder kühlgefiltert noch gefärbt wurde. Er eignet sich als Begleiter für besondere Momente, in denen man ihm Zeit im Glas gönnen sollte, um die vielschichtigen Aromen zu erkunden. Ob pur oder mit wenigen Tropfen Wasser genossen – dieser Tropfen ist eine Empfehlung für Sammler und Genießer, die die seltene Verbindung aus hohem Alter und der intensiven Primärcharakteristik eines Oloroso-Fasses zu schätzen wissen.

Glenburgie 1995/2026 – 30 y.o. – 1st Fill Oloroso Sherry Butt #2 – Sig Symingtons Choice

Alkoholgehalt: 53.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Was als Destillat im Juni 1995 begann, durchlief drei Jahrzehnte lang einen Prozess, der Geduld zur wichtigsten Zutat macht. In der Stille der Speyside reifte dieser Single Malt zu einer Komplexität heran, die nur durch den Faktor Zeit und die präzise Wahl des Holzes entstehen kann. Es ist ein flüssiges Zeitzeugnis, das die Brücke zwischen handwerklicher Tradition und vollendeter Reife schlägt.

Drei Jahrzehnte im First Fill Oloroso Sherry Butt

Dieser Glenburgie stammt aus der renommierten Cask Strength Collection des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage. Destilliert am 15. Juni 1995, verbrachte er volle 30 Jahre in einem erstbelegten Oloroso Sherry Butt mit der Fassnummer 2. Die Auswahl als „Symington’s Choice“ unterstreicht den hohen Anspruch dieser Abfüllung, die am 2. Februar 2026 ungefiltert und in natürlicher Farbe mit kräftigen 53,2 % vol. abgefüllt wurde. Von diesem exklusiven Single Cask existieren weltweit lediglich 624 Flaschen.

Ein Spiel aus reifen Früchten und edler Würze

In der Farbe zeigt sich ein tiefes Bernstein, das die intensive Interaktion mit dem Sherryfass widerspiegelt. Das Bouquet besticht durch eine elegante Melange aus reifen Pfirsichen und Äpfeln, die nahtlos in die schweren, dunklen Noten von Trockenfrüchten übergehen. Am Gaumen entfaltet sich eine beeindruckend cremige, fast ölige Textur, die von süßem Honig und den typischen Oloroso-Aromen getragen wird. Eine feine, perfekt eingebundene Würze rundet die Fruchtsüße bis in den langanhaltenden, leicht herbalen Nachklang ab.

Ein Solitär für den bewussten Moment

Dieser 30-jährige Speyside-Klassiker ist eine Empfehlung für Kenner, welche die Tiefe und das Volumen lang gereifter Sherry-Whiskys zu schätzen wissen. Aufgrund seiner Fassstärke empfiehlt es sich, ihn pur bei Zimmertemperatur zu verkosten, wobei wenige Tropfen Wasser weitere aromatische Schichten freilegen können. Präsentiert in der markanten schwarzen Metalldose mit den charakteristischen orangefarbenen Akzenten, ist dieser Glenburgie 1995/2026 sowohl ein Highlight für besondere Anlässe als auch ein wertvolles Stück für jede anspruchsvolle Sammlung.

Endlich wieder Da(ftmill)!

Winter Batch Release mit viel Sherry

Daftmill Whisky ist rar. Dieser Daftmill Whisky ist noch rarer: Für ihr neues Winter Batch Release setzte die Farmbrennerei neben Bourbon- auf einen hohen Anteil an Oloroso- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern.

Daftmill 2012/2026 – 13 y.o. – Winter Release – 1st Fill Bourbon, Oloroso Sherry & PX Sherry Casks

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff

Tief verwurzelt in der fruchtbaren Erde des Kingdom of Fife, offenbart dieser seltene Single Malt die stille Magie eines ganz besonderen Tages. Während die Welt am ersten Weihnachtstag 2012 zur Ruhe kam, wurde in der Brennblase von Daftmill ein Destillat geboren, das über dreizehn Jahre hinweg in der Abgeschiedenheit eines traditionellen Dunnage-Lagers zu seiner vollen Reife gelangte.

Vom Feld ins Fass: Die saisonale Kunst der Familie Cuthbert

Daftmill ist eine der wenigen echten Single Farm Estate Destillerien Schottlands, in der Francis Cuthbert jeden Schritt der Produktion persönlich begleitet. Die verwendete Concerto-Gerste wuchs auf den hauseigenen Südfeldern, wurde im September 2011 geerntet und im Frühjahr 2012 gemälzt. Da der Betrieb nur in den ruhigen Phasen der Landwirtschaft – im Hochsommer und im tiefsten Winter – brennt, entstehen oft nur kleinste Chargen. Dieser Winter Batch Release vereint das Handwerk eines Familienbetriebs mit der Geduld einer 13-jährigen Reifung, die im Februar 2026 ihren krönenden Abschluss fand.

Ein Zusammenspiel aus First-Fill-Bourbon und edlen Sherry-Nuancen

Die Architektur dieses Whiskys ruht auf zwei Säulen: Sieben First Fill Bourbon Barrels schenken ihm eine elegante Struktur, während fünf Hogsheads aus Oloroso- und PX-Sherry-Eiche für Tiefe sorgen. Im Glas schimmert die Flüssigkeit in einem satten Bernsteinton und verströmt ein Bouquet von Honig, Kokos und feinen Trockenfrüchten. Am Gaumen entfaltet sich eine cremige Textur mit Noten von Toffee und Walnuss, die von dunkler Schokolade und einem Hauch Kaffee unterstrichen wird. Es ist ein trocken-würziges Geschmackserlebnis, das die typische Leichtigkeit der Lowlands mit einer beeindruckenden aromatischen Dichte verbindet.

Ein rares Sammlerstück für Kenner der Lowlands

Mit einer streng limitierten Auflage von weltweit nur 3.475 Flaschen ist dieser Daftmill eine Empfehlung für Genießer, die das Authentische suchen. Die Abfüllung mit 46,0 % Vol. verzichtet auf Schnörkel und lässt die reine Qualität der Rohstoffe sprechen. Wir empfehlen, diesen Single Malt bei Zimmertemperatur in einem tulpenförmigen Glas zu verkosten, um der komplexen Verbindung aus Bourbon-Süße und Sherry-Würze den nötigen Raum zur Entfaltung zu geben. Ein stiller Begleiter für besondere Momente, der die Geschichte eines schottischen Bauernhofs in jedem Tropfen weiterträgt.

Bekannte Namen, neue Seiten:

The Single Malts of Scotland Small Batches aus Highlands & Islay

Drei neue Small Batches von The Single Malts of Scotland zeigen, wie spannend auch junge Whiskys sein können. Die unabhängigen Abfüllungen flossen mit 48% vol., ohne Färbung und Kühlfiltration in die Flasche – genau wie von anspruchsvollen Genießern gesucht.

Ben Nevis 2019/2025 – 6 y.o. Peated – 1st Fill Bourbon Barrel & 2nd Fill Sherry Butt – Small Batch

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Ein Single Malt dieser Machart richtet sich an Genießer, die den unverfälschten Charakter einer Destillerie in seiner intensivsten Form zu schätzen wissen. In dieser Abfüllung begegnen sich die raue Natur der schottischen Highlands und die präzise Auswahl eines unabhängigen Abfüllers, um ein Geschmacksprofil zu kreieren, das Kraft und Finesse mutig vereint.

Die Kunst der Fassauswahl in den Highlands

Hinter diesem sechsjährigen Whisky steht die traditionsreiche Ben Nevis Distillery, deren Destillate für ihren robusten Körper bekannt sind. Für diese Edition von The Single Malts of Scotland wurden im Jahr 2019 lediglich vier Fässer ausgewählt, was den exklusiven Small Batch-Charakter unterstreicht. Die Reifung erfolgte in einer Kombination aus 1st Fill Bourbon Barrels und 2nd Fill Sherry Butts, wodurch das Destillat sowohl die süßen Vanillenoten der amerikanischen Eiche als auch die würzige Tiefe des Sherrys entwickeln konnte. Abgefüllt im Jahr 2025, präsentiert sich der Whisky in einer dunklen Flasche, deren schlichtes, cremefarbenes Etikett mit einem markanten violetten Banner die handwerkliche Qualität betont.

Ein Wechselspiel aus Torfrauch und Sherry-Süße

In der Nase entfaltet sich zunächst ein intensives Aroma von malziger Süße, das von Karamell, Vanille und getrockneten Früchten getragen wird, unterlegt von einer feinen mineralischen Würze. Am Gaumen zeigt sich die volle Intensität des Heavily Peated-Stils: Kräftiger Rauch trifft auf reife Fruchtnoten und die Struktur von würzigem Eichenholz. Mit einem Alkoholgehalt von 48 % Vol. kommen die Aromen druckvoll zur Geltung, ohne die Balance zu verlieren. Der Nachklang ist bemerkenswert präsent und hinterlässt Eindrücke von geröstetem Kaffee und herber dunkler Schokolade, die lange am Gaumen verweilen.

Einordnung für Kenner und Entdecker

Dieser Ben Nevis ist eine Empfehlung für alle, die das Zusammenspiel von starkem Torfrauch und komplexer Fassreifung suchen. Da er weder kühlgefiltert noch gefärbt wurde, bleibt das Mundgefühl voll und natürlich. Er eignet sich ideal für den puren Genuss bei Zimmertemperatur, wobei ein kleiner Tropfen Wasser weitere Nuancen der Sherry-Süße freisetzen kann. Wer die Kombination aus highland-typischer Erdigkeit und der Eleganz von First-Fill-Fässern schätzt, findet hier einen charakterstarken Begleiter für besondere Momente.

Deanston 2020/2025 – 5 y.o. – PX & Oloroso Sherry Butts – Small Batch (SMoS)

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Wer das Besondere abseits der bekannten Pfade sucht, findet hier eine Abfüllung, die eindrucksvoll beweist, dass wahre Tiefe keine Jahrzehnte im Fass benötigt. Es ist die Kunst der präzisen Selektion, die diesen Highland-Whisky definiert und zeigt, wie viel Charakter in nur fünf Jahren Reifezeit entstehen kann, wenn das Handwerk der Destillation auf erstklassiges Holz trifft.

Highland-Tradition im Gewand meisterhafter Selektion

Die Geschichte dieses Single Malts beginnt im Jahr 2020 in der Deanston Distillery, die für ihren unverkennbaren Highland-Stil geschätzt wird. Der unabhängige Abfüller Elixir Distillers hat für diese „Small Batch“-Edition innerhalb der Reihe „The Single Malts of Scotland“ lediglich drei handverlesene Fässer ausgewählt. Die Reifung erfolgte in einer Kombination aus Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Butts, was dem Destillat eine ausgeprägte Struktur verleiht. Präsentiert wird dieser Whisky in einer markanten, dunklen Flasche, deren cremeweißes Etikett mit violetten Akzenten die Eleganz des Inhalts bereits optisch ankündigt.

Ein Dialog zwischen Malz und Sherry-Süße

In der Nase entfaltet sich ein intensives Zusammenspiel von malzigen Grundnoten und der schweren Süße von Trockenfrüchten, begleitet von feinen Nuancen von Nüssen und einer Spur Vanille. Am Gaumen zeigt sich der Deanston von seiner cremigen Seite: Die Einflüsse der Oloroso-Butts bringen eine würzige Note mit sich, während die PX-Anteile Anklänge von dunkler Schokolade und reifen Früchten beisteuern. Der Nachklang gestaltet sich mittellang und harmonisch, wobei eine trocken-nussige Aromatik und die natürliche Malzsüße noch lange präsent bleiben.

Authentischer Genuss für anspruchsvolle Entdecker

Mit einer bewusst gewählten Trinkstärke von 48 % Vol. bietet dieser Single Malt eine ausgewogene Balance zwischen Kraft und Finesse. Da konsequent auf eine Kältefiltration sowie die Zugabe von Farbstoffen verzichtet wurde, bleibt das Geschmacksbild unverfälscht und aromaintensiv. Er ist die ideale Empfehlung für Genießer, die das intensive Profil einer Sherryreifung schätzen und die Lebendigkeit eines jungen, aber hochkomplexen Whiskys entdecken möchten. Am besten genießen Sie diesen Tropfen pur bei Zimmertemperatur, um den Facettenreichtum der Small Batch Abfüllung vollständig zu erschließen.

Caol Ila 2016/2025 – 9 y.o. – New American Oak Barrels – Small Batch

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Was dieses Destillat auszeichnet, ist weniger die laute Geste als vielmehr die faszinierende Symbiose aus der rauen Küste Islays und der intensiven Kraft neuen Holzes. Es ist eine Begegnung zweier Welten, bei der sich der maritime Charakter einer Traditionsbrennerei in der aktiven Struktur neuer Eiche beweisen muss.

Die Vermählung von Islay-Tradition und neuer Eiche

Im Jahr 2016 in der renommierten Caol Ila Distillery destilliert, schlug dieser Single Malt einen für die Insel ungewöhnlichen Weg ein. Während die meisten Islay-Whiskys in vorbelegten Fässern ruhen, reifte diese Auswahl des unabhängigen Abfüllers „The Single Malts of Scotland“ neun Jahre lang in New American Oak Barrels. Diese Verwendung von frischer, unbenutzter Eiche ist eine Seltenheit für den rauchigen Stil der Brennerei und verleiht dem Destillat eine besondere Tiefe. Nur fünf ausgewählte Fässer fanden den Weg in dieses Small Batch, das im Jahr 2025 unfiltriert und in seiner natürlichen Farbe abgefüllt wurde.

Ein Wechselspiel aus Rauch, Salz und cremiger Süße

Der erste Eindruck in der Nase wird von klarem Torfrauch und einer markanten Meeresbrise bestimmt, die sofort an die felsige Küste Schottlands erinnert. Am Gaumen entfaltet sich eine überraschend cremige Textur, in der sich die typische Zitrusnote von Caol Ila mit einer intensiven Vanille-Süße verbindet, die direkt aus dem frischen Holz der amerikanischen Eiche stammt. Eine feine pfeffrige Würze und mineralische Akzente sorgen für Komplexität, bevor der langanhaltende Nachklang mit einer salzigen Note und verbleibendem Rauch ausklingt.

Ein Charakterstück für Entdecker und Islay-Kenner

Diese Abfüllung ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die den klassischen Islay-Rauch schätzen, aber eine neue aromatische Facette jenseits der üblichen Ex-Bourbon-Reifung suchen. Durch die 48,0 % Vol. behält der Whisky eine enorme Präsenz, die durch den Verzicht auf Kühlfiltration zusätzlich betont wird. Genießen Sie diesen Single Malt am besten pur und bei Zimmertemperatur, um der ungewöhnlichen Kombination aus Virgin Oak und maritimem Torf den nötigen Raum zur Entfaltung zu geben.

Rückkehr nach zehn Jahren:

Miyagikyo 10 y.o. feiert sein Comeback

Nach zehn Jahren Pause ist der Miyagikyo 10 y.o. endlich zurück – zunächst in Form von 9.000 Flaschen für Europa. Die gleichnamige Brennerei aus dem üppig-grünen Tal bei Sendai steht für Nikkas leichten, fruchtbetonten Stil – geprägt von hohen Stills und intensivem Kupferkontakt.

Nikka Miyagikyo 10 y.o Single Malt

Alkoholgehalt: 45% | Ohne Farbstoff

Im Herzen der Präfektur Miyagi, dort wo zwei klare Quellflüsse in den dichten Wäldern von Sendai zusammenfließen, findet ein besonderer Reifeprozess seine Vollendung. Es ist die Vision von Masataka Taketsuru, die in diesem zehnjährigen Single Malt Gestalt annimmt und die feine, florale Seite der japanischen Whisky-Kunst auf höchstem Niveau verkörpert.

Die Kunst der indirekten Befeuerung im Tal von Sendai

Die Miyagikyo-Destillerie wurde vom Nikka-Gründer Taketsuru als bewusster Kontrast zur raueren Yoichi-Brennerei konzipiert. Hier setzt man konsequent auf die indirekte Dampfdestillation bei niedrigen Temperaturen, ein Verfahren, das für eine besonders klare und fruchtbetonte Textur des Destillats sorgt. Nach einer Dekade der Reife in der feuchten, reinen Luft des Tals präsentiert sich dieser Single Malt in einem strahlenden Goldton, der die Ruhe seiner waldreichen Herkunft widerspiegelt. Das Design der Flasche und der beigen Verpackung mit den charakteristischen japanischen Schriftzeichen unterstreicht dabei die zeitlose Ästhetik dieses Klassikers.

Ein Bouquet aus hellen Früchten und exotischen Akzenten

Schon beim ersten Nosing entfaltet sich ein harmonisches Zusammenspiel aus Aromen, das sofort Aufmerksamkeit verlangt. Es dominieren klare Aromen von Apfel und Zitrusfrüchten, die von einer cremigen Vanillenote elegant unterfüttert werden. Am Gaumen zeigt sich der Whisky vollmundig und weich; hier treffen Nuancen von Banane und Kokosnuss auf eine ausgeprägte malzige Süße. Ein feiner Akzent von kandiertem Ingwer sorgt im Abgang für eine subtile Würze, die das fruchtige Profil ohne jeglichen Rauch gekonnt ausbalanciert.

Japanische Eleganz für anspruchsvolle Genießer

Dieser Whisky ist ein Paradebeispiel dafür, wie facettenreich und durchdacht ein japanisches Destillat konzipiert sein kann. Mit einem Alkoholgehalt von 45 % Vol. bietet er genügend Kraft, um seine komplexen Aromen stabil zu transportieren, ohne dabei seine milde Charakteristik zu verlieren. Er empfiehlt sich besonders für Kenner, die filigrane Strukturen und eine klare Fruchtcharakteristik schätzen. Genießen Sie diesen Single Malt am besten pur bei Zimmertemperatur, um der zehnjährigen Reifung und der handwerklichen Präzision der Miyagikyo-Destillerie den gebührenden Raum zur Entfaltung zu geben.

Charles III. bittet ins Glas:

Cotswolds Single Malt aus dem Königsgarten

Ein echt englischer Single Malt aus echt royalen Zutaten: Der Highgrove Evergreen entsteht in der Cotswolds Distillery aus Gerste vom Highgrove Estate, dem Landsitz von König Charles III.

Cotswolds Highgrove Evergreen Whisky

Ex-Red Wine & Bourbon Casks

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Jeder Schritt – von der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe bis zur Vollendung – dient hier der Ehrerbietung an die englische Landschaft und ihre tief verwurzelten Traditionen. In der Zusammenarbeit zwischen der Cotswolds Distillery und dem Highgrove Estate entstand ein Single Malt, der die Essenz eines besonderen Ortes und die Hingabe zum Handwerk in flüssiger Form einfängt.

Historische Gerste und königliches Erbe

Die Basis dieses Whiskys bildet die historische Gerstensorte Plumage Archer, die eigens auf dem Highgrove Estate angebaut wurde. Die Reifung erfolgte in einer durchdachten Kombination aus Ex-Bourbon-Fässern und ehemaligen Rotweinfässern, was dem Destillat eine charakteristische Struktur und Tiefe verleiht. Das elegante Design der Verpackung unterstreicht diesen Anspruch: Es zeigt ein Aquarell von Seiner Majestät König Charles III., welches das Highgrove House inmitten einer Wildblumenwiese darstellt.

Ein Zusammenspiel von Obstgartenfrüchten und sanfter Würze

In der Nase entfaltet sich ein Bouquet von reifen Obstgartenfrüchten, das von honigsüßem Malz und einer dezenten, würzigen Note getragen wird. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky mit Noten von saftigem Pfirsich, cremigem Karamell und feiner Vanille, die eine harmonische Balance bilden. Das Finale zeigt sich langanhaltend und wird von einer zarten Orangenzeste sowie einer eleganten Würze begleitet, die den Charakter der Reifung widerspiegelt.

Ein Sammlerstück für Kenner englischer Destillierkunst

Mit einer Limitierung auf 2.500 Flaschen im ersten Batch richtet sich dieser Single Malt an Genießer, die handwerkliche Präzision und regionale Identität schätzen. Er entfaltet seine volle Komplexität am besten pur, um die feinen Nuancen der seltenen Gerste und den Verzicht auf Kühlfiltrierung unverfälscht zu genießen. Da der Verkauf dieses Produkts die Arbeit der King’s Foundation unterstützt, verbindet dieser Tropfen besonderen Genuss mit einem wertvollen kulturellen Beitrag.