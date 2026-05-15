Anstoss(en) mit einem WM-Dram für Schottland – über Kirsch Import kommt jetzt ein Ben Nevis 11yo von Signatory in den deutschen Handel – als Hommage an die schottischen Fans, die ja bekanntlich als „Tartan Army“ bezeichnet werden.

Was es über den Signatory Ben Nevis 11yo Tartan Army zu sagen gibt, lesen Sie hier

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WM-Dram für Schottland-Fans: Signatory Tartan Army

Pünktlich zum ersten WM-Spiel Schottlands am 14. Juni marschiert die „Tartan Army“ nicht nur ins Stadion, sondern auch ins Glas. Signatorys Ben Nevis 11 y.o. ist eine Hommage an die vielleicht lautesten und treuesten Fans des Turniers.

Gereift in Sherry Casks, bringt der Single Malt bei 46% vol. ordentlich Würze, Trockenfrüchte und warme Eichentöne mit. Weder gefärbt noch kühlfiltriert und mit Trikot-Etikett gerüstet, ist der Highlander ein Whisky wie ein gestandener Fußballenthusiast: ausdrucksstark, ehrlich und stilecht.

Ben Nevis 11 y.o. – Tartan Army

Signatory Vintage

Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

UVP: 44,90€