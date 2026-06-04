Whiskey House of Kentucky kündigt 30% der Belegschaft

Bislang haben wir über Whiskey House of Kentucky, einen Lohnproduzenten von Bourbon für andere Unternehmen, nur Meldungen über Ausbau und Wachstum gebracht – nun aber fordert die andauernde Bourbon-Krise auch dort ihren Tribut: Am Standort Elizabethtown, wo man den Bourbon produziert, hat man jetzt 30% der Angestellten und Arbeiter entlassen müssen, insgesamt 22 Personen.

Das liegt vor allem daran, dass die Brennerei zur Zeit wegen der gesunkenen Nachfrage nur mit 60% der normalen Kapazität läuft. Ofizielle des Unternehmens sprechen davon, dass man sich mit dieser Maßnahme in eine Position bringen will, um für zuküftiges Wachstum bestens aufgestellt zu sein. Auch betont man, dass man in diesem Fall natürlich wieder Mitarbeiter einstellen werde.

“As an industry, we are navigating a cyclical slowdown, and our responsibility is to make thoughtful decisions that protect the long-term health of our company, our customers, and our employees. We were among the last contract manufacturers to make workforce adjustments, and we fully expect to be among the first to bring employees back as demand returns.“ David Mandell, CEO Whiskey House

Den gekündigten Arbeitern und Angestellten bietet man Abfindungspakete sowie die Fortführung der Sozialleistungen und Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche an.