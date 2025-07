Whiskey House of Kentucky sichert sich zusätzliches Kapital

Die US-amerikanische Vertragsbrennerei Whiskey House of Kentucky setzt ihren Expansionskurs weiter fort. Erst im vergangenen Juli in Betrieb gegangen (wir berichteten), plant sie jetzt bereits den Bau von zwölf neuen Lagerhäusern in den nächsten sechs Jahren (auch hier berichteten wir). Nun sichert sich Whiskey House of Kentucky, wie The spirit business berichtet, durch eine Änderung des bestehenden Kreditvertrages aus dem letzten Jahr zusätzliches Kapital, und erhöht Flexibilität beim Zugang zu neuen Finanzierungsquellen, um so das weitere Wachstum zu unterstützen. Wie hoch genau das zusätzliche Kapital sein könnte, wurde nicht kommuniziert.

Whiskey House of Kentucky produziert nicht für eigene Marken. Die Brennerei ist ausschließlich Produzent für Fremdmarken, die dort nach ihrem eigenen Rezept destillieren lassen können. Ihre Anlage verfügt über ein hochmodernes, vollautomatisches Produktionssystem. Mithilfe proprietärer Software ist sie rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche in Betrieb.