Whiskey House of Kentucky baut zwölf zusätzliche warehouses

Die US-amerikanische Vertragsbrennerei Whiskey House of Kentucky wird gemeinsam dem Bauunternehmen The Koetter Group in den nächsten sechs Jahren zwölf neue Lagerhäuser bauen. Diese befinden sich dann in direkter Näher zur Brennerei von Whiskey House of Kentucky in Elizabethtown, Kentucky.

Die Lagerhäuser werden sieben Stockwerke haben und etwas mehr als 48.000 Fässer fassen können. Ausgestattet werden sie mit der Fasslagertechnologie „K-RAX“ (Infos zu diesem Sytem finden Sie auf der Website des Anbieters), die laut Angaben des Unternehmens „die Reifungsleistung und den Luftstrom verbessert“ und „die Sicherheit von Arbeitern und Auftragnehmern erhöht“.

Die Destillerie von Whiskey House of Kentucky ist erst seit dem Juli 2024 in Betrieb (wir berichteten, hier finden Sie auch die Aufnahmen einer Drohne, welche die Größe der Brennerei aufzeigt). Seit dem produzierte Whiskey House rund 97.000 Fässer, 56 Maische-Mischungen und 59 verschiedene Rezepte.

Co-founder und CEO David Mandell über die neuen warehouses:

“As the leader in custom whiskey production, we want the most innovative and advanced rickhouses in the industry for our exclusive customers.”

“The Koetter Group provides us with an incredible product that delivers significant improvements in warehouse maturation, air flow, safety and durability.”