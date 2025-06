Neu bei Kirsch Import: Tormore Blueprint Releases, Signatory Vintage CS Collection, Woven Whisky, Elements of Islay – Campfire und Uncle Nearest

Als äußerst breit gefächert präsentieren sich in dieser Woche die Neuheiten im Whisky-Portfolio von Kirsch Import. Die Tormore Distillery gibt mit den limitierten Blueprint Releases einen kleinen Ausblick, was wir zukünftig von der Speyside-Brennerei unter ihren neuen Eigentümern erwarten dürfen. Drei neue Bottlings der Cask Strength Collection von Signatory Vintage erreichen den Handel in Deutschland. Für innovative Craft-Blends steht Woven, ihre fünf neuen Abfüllungen verdeutlichen dies einmal mehr. Auch die Elixir Distillers veröffentlichen zum Fèis Ìle mit Elements of Islay – Campfire. Und ganz neu bei Kirsch Import ist der Tennessee Whiskey von Uncle Nearest.

Hier alle Details, wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Zurück in die Zukunft:

Tormore-Vorgeschmack mit Blueprint Releases

Drei Abfüllungen im Retro-Look geben Einblick in die Zukunft der Tormore Distillery. Es sind die ersten Veröffentlichungen des Speyside-Aushängeschilds seit der Übernahme von Gebäuden und Beständen durch die Elixir Distillers im Jahr 2022. Als „Blueprints“ ermöglichen die Single Malts gespannten Genießern einen Vorgeschmack auf die ab 2026 erwartete, auch optisch neu gestaltete Core Range der Brennerei.

Auf jeweils 1.500 Flaschen limitiert, bieten die Pre-Releases die Gelegenheit, Tormores Geschmacksbibliothek zu erforschen. Vom Tormore 10 y.o. Bourbon Barrel über den Tormore 10 y.o. Cream Sherry Cask bis zum Tormore 10 y.o. Toasted Barrel konzentrieren sich die Whiskys jeweils auf einen Reifungsstil – und zeigen die verschiedenen Richtungen auf, die der elegant-fruchtige Entdecker-Malt einschlagen kann. Jede Abfüllung für sich ist hervorragend, aber zusammen bilden sie eine Blaupause für die Zukunft von Tormore.

Tormore 10 y.o. Bourbon Barrels

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Blueprint Cask Program

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Barrels

1.500 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tormore 10 y.o. Cream Sherry Casks

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Blueprint Cask Program

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Cream Sherry Casks

1.500 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tormore 10 y.o. Toasted Barrels

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Blueprint Cask Program

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Toasted Barrels

1.500 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ungehemmt & unverfälscht:

Neues aus der Signatory Vintage Cask Strength Collection

Starke Fässer fassstark abgefüllt: die Cask Strength Collection von Signatory Vintage in der Zusammenfassung. Drei edle Dekanter sorgen jetzt für kraftvollen Nachschub im Premium-Segment des unabhängigen Abfüllers. Faire Preise sind dabei ebenso vertreten wie unverfälschter Single-Malt-Genuss.

Wie für die Reihe typisch, wurde der Glendullan 2009/2025 unverdünnt, ungefärbt und nicht kühlfiltriert abgefüllt. Das Finale seiner 15 Jahreverbrachte der als Single Malt seltene Speysider in einem erstmals eingesetzten Oloroso Sherry Hogshead. Nur 338 Flaschen hat das andalusische Eichenfass ergeben. Wer eine von ihnen ergattert, dem serviert Signatory typische Apfelnoten mit Nussecken und würziger Eiche.



Der Blair Athol 2011/2025 wurde in der Signatory-Heimat destilliert, dem Highland-Örtchen Pitlochry. Seinen voluminösen Charakter durfte er für diese unabhängige Abfüllung im First Fill Ruby Port Hogshead entwickeln – statt wie häufig in Sherryfässern.



Im Inchgower 2011/2025 trifft die schottische Küste auf Sizilien: Der zart maritime Single Malt ruhte 13 Jahre lang im Marsala-Fass. Das Resultat entfaltet bei knackigen 59,7% vol. Noten von Orangen, würzigem Malz und süßen Trockenfrüchten.

Glendullan 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

15 Jahre

Dest.: 19/11/2009

Abgef.: 11/04/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 11

338 Flaschen

55,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2011/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

13 Jahre

Dest.: 30/09/2011

Abgef.: 14/04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Ruby Port Hogshead

Fassnr.: 8

301 Flaschen

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Inchgower 2011/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

13 Jahre

Dest.: 15/11/2011

Abgef.: 14/04/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Marsala Hogshead

Fassnr.: 105

309 Flaschen

59,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von Norwegen bis Neuseeland:

Mit Woven Whisky im Wandel erleben

Fünf Alumni der Getränkeindustrie kehrten strengen Korsetts und Massenproduktion den Rücken, um Whisky unter dem Namen Woven neu erfahrbar zu machen. Vom hippen Stadtteil Leith aus, Edinburghs einstigem „whisky district“, handarbeitet das Team daran, die Grenzen der Blend-Kategorie zu erweitern.



Vier Länder, unzählige Aromen: maritime Salzigkeit, Roggenbrot, frische Mittsommeraromen, subtile Rauchigkeit und saftige Komplexität. Die neue Woven Experience N.20 – Friends in the North bringt ein Geflecht aus Traditionen und Experimenten vier skandinavischer und einer schottischen Brennerei ins Glas.

Die Woven Experience N.23 – Fluxus kombiniert Whiskys aus Deutschland und Schottland – als echte Gleichberechtigte. Dafür spielen Single Malt der St. Killian Distillery und Single Grain von North British eine Schlüsselrolle. Ein komplexer Whisky für eine neue Generation von Genießern, die auf Entdeckungen statt Erbe setzen.

Der Blended Scotch Woven Homemade ist wie sein Heimatviertel: lebendig und charaktervoll. Der Grund? Ein außergewöhnlich hoher Malt-Anteil (über 70 Prozent) und ein doppeltes Finish in Sherryfässern.



Raus in die Welt führt dagegen der Woven Superblend. Er vermählt Scotch mit innovativem Whisky aus England, Deutschlands größter Single Malt Destillerie, einem Whisky-Experiment aus den USA und einem irischen Eigenbrötler.



Der ölige World Blend Woven Hemispheres verbindet zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Single Malt der kleinen neuseeländischen Craft-Brennerei Thomson trifft auf Single Grain einer der größten schottischen Destillerien.

Woven Experience N.20 – Friends in the North

Blended World Whisky

Herkunft: Norwegen, Schweden, Finnland & Schottland

Zusammensetzung: Feddie Ocean Distillery Single Malt (23,05%), Agitator Distillery Single Malt (17,29%), High Coast Distillery Single Malt (4,8%), Kyrö Distillery Rye (20,58%), North British Single Grain (34,29%)

Fasstyp: u.a. Bourbon Casks, Ex-Islay Quarter Casks, Chateau Margaux Wine Casks

2.035 Flaschen (insgesamt)

47% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Woven Experience N.23 – Fluxus

Blended World Whisky

Herkunft: Deutschland & Schottland

Zusammensetzung: St. Killian Distillery Single Malt (41,25%), Stork Club Rye Whisky (1,27%), Glen Elgin Single Malt (9,49%), Glenlossie Single Malt (3,16%), Speyside Blended Malt (3,8%), North British Single Grain (41,14%)

Fasstyp: u.a. Amarone Wine Casks, Banyuls Wine Casks, Chestnut Casks

510 Flaschen (insgesamt)

47% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Woven Homemade

Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Speyside Single Malt 1 (41,78%), Speyside Single Malt 2 (29,99%), Lowland Single Grain (28,23%)

Fasstyp: Oak Casks, Palo Cortado & Pedro Ximénez Sherry Casks (Finish)

46,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Woven Superblend

Blended World Whisky

Herkunft: weltweit

Zusammensetzung: Loch Lomond Single Malt (23,9%), Campbeltown Single Malt (6,52%), Peated Speyside Blended Malt (4,35%), Highland Grain (36,96%), Loch Lomond Organic Grain (4,35%), The English Distillery Co. Single Malt (2,17%), George Dickel Sour Mash (2,17%), MGP Indiana Bourbon (6,52%), St Kilian Single Malt (5,43%), Irish Whiskey (7,61%)

Fasstyp: Oak Casks

46,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Woven Hemispheres

Blended World Whisky

Herkunft: Neuseeland & Schottland

Zusammensetzung: Thomson Distillery Manuka Smoked Single Malt (26%), North British Single Grain (74%)

Fasstyp: Oak Casks

51,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Lagerfeuer mit S’mores:

Elements of Islay in der limitierten Fèis Ìle Edition

Für Elements of Islay wählen die Elixir Distillers Whiskys aktiver sowie inaktiver Islay-Brennereien aus. Ihre köstlichen Elementarteilchen komponieren die unabhängigen Abfüller aus Fässern unterschiedlichen Alters und zum Teil unterschiedlicher Destillerien. Das Ziel: die volle Bandbreite der insularen Malt Whiskys mit ihrem medizinischen, torfigen und maritimen Charakter abbilden.

Der Elements of Islay Campfire ist ein Blended Malt aus drei charaktervollen Single Malts von Islays Nord- und Südküste. Gereift in Pedro-Ximénez- und Oloroso-Sherryfässern, erstbefüllten Bourbonfässern und getoasteten neuen Eichenfässern, schließt er zum Fèis Ìle 2025 die limitierte „Fire Trilogy“ ab.



Sein komplexes Profil ist inspiriert von der gemütlichen Vorstellung, an einem warmen, knisternden Lagerfeuer S’mores zu rösten – Ingwerkekse, dunkle Schokolade mit kandierter Orange und Marshmallows.

Elements of Islay – Campfire

Islay Blended Malt Scotch Whisky

Fèis Ìle 2025 Limited Release

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Butts, First Fill Bourbon Barrels, New Oak Barrels

54,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Von Pionierhand zu Premium Whiskey:

Uncle Nearest – jetzt neu beu Kirsch Import!

Nearest Green, von Freunden und Familie liebevoll „Uncle Nearest“ genannt, war der erste bekannte afroamerikanische Master Distiller. Noch vor Abschaffung der Sklaverei destillierte er einen Whisky, der in ganz Tennessee bekannt wurde. Wieso? Er trug zur Perfektionierung des „Lincoln County Process“ bei, der den entscheidenden Unterschied zwischen Kentucky Bourbon und Tennessee Whiskey ausmacht: die Holzkohlefilterung (Ahorn). Dieser zusätzliche Prozess entfernt Verunreinigungen – für einen milderen, reineren Genuss.

2017 zu Ehren des Pioniers gegründet, arbeitet die Nearest Green Distillery nach dessen Methoden, ohne jegliche Zusätze und seit 2021 ohne Fremdbestände. Das Ergebnis beeindruckt: Uncle Nearest Premium Whiskey ist die am schnellsten wachsende Whisky-Marke in der Geschichte der USA. Komponiert werden die Abfüllungen von Master Blenderin Victoria Eady Butler, einer Nachfahrin der Familie Nearest Green.



Der Uncle Nearest 1884 Small Batch Whiskey ist ein kraftvoller Tennessee Whiskey, der ausschließlich vor Ort destilliert, gelagert und abgefüllt wird. Mit 46,5% vol. duftet er nach Karamell, Ingwer und Orangenschale, während dunkle Schokolade, Zimt und Holzwürze den Gaumen überziehen.



Er ist ebenso vielfach preisgekrönt wie das Erstlingswerk der Brennerei, der Uncle Nearest 1856. Erstaunlich weich, ist sein von Butterscotch, Vanille und Kokosnuss geprägtes Profil vielseitig einsetzbar: pur, auf Eis oder im Lieblings-Whisky-Cocktail. Destilliert, gereift und abgefüllt wurde er in der Nearest Green Distillery.

Uncle Nearest 1884

Small Batch Tennessee Whiskey

Herkunft: USA, Tennessee

Fasstyp: New American Oak Barrels

46,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Uncle Nearest 1856

Premium Tennessee Whiskey

Herkunft: USA, Tennessee

Fasstyp: New American Oak Barrels

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert