Jetzt auch in Deutschland: Mr. George Legacy feiert ein 70-jähriges Finale

Die Vorstellung in UK erfolgte Ende Mai (wir berichteten hier), jetzt ist sie auch in Deutschland angekommen: Gordon & MacPhail präsentiert Mr. George Legacy Glen Grant 1954/2025, einen 70 Jahre alten Whisky, der das große Finale der fünfteiligen Serie zu Ehren von George Urquhart.

Die deutschsprachige Pressemitteilung des Importeurs Kirsch Import mit vielen Informationen zum Mr. George Legacy Glen Grant 1954/2025 finden Sie nachfolgend – und wenn Sie wissen wollen, wie so ein bestens kuratierter Methusalem-Whisky schmeckt, können Sie hier an unseren Eindrücken teilhaben:

Mr. George Legacy feiert ein 70-jähriges Finale

Stuhr, 18.06.2025 Es ist ein Abschied mit Pauken und Trompeten: Gordon & MacPhail beendet seine Raritäten-Reihe Mr. George Legacy mit einer 70 Jahre alten Abfüllung. Wie seine vier Vorgänger ist der Glen Grant 1954/2025 eine Hommage an George Urquhart aus der zweiten Generation der Gordon & MacPhail-Inhaberfamilie.

Ein kleiner Kaufladen für Tee, Wein und Spirituosen in der South Street im schottischen Elgin – das ist der Ursprung des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail. Seit seiner Gründung im Jahr 1895 durch James Gordon und John Alexander MacPhail hat sich das Familienunternehmen zu einem internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys entwickelt.

Mitverantwortlich dafür ist der ehemalige Angestellte John Urquhart, der das Unternehmen 1915 übernahm. Er begann erstmals, eigene Fässer zu kaufen und sie bei renommierten Brennereien – darunter Glenlivet, Glen Grant und Linkwood – befüllen zu lassen. Gordon & MacPhail ist noch heute in der Hand der Familie Urquhart. Diese ist inzwischen auch Inhaber einer eigenen Brennerei: Der Benromach Distillery – nur 20 km von ihrem Shop im Herzen der Speyside entfernt.

Gordon & MacPhail kaufen frische Destillate schottischer Brennereien und lagern diese „New Makes“ zum Teil über mehrere Generationen in ihren eigenen Fässern – für 8, 20 oder auch bis zu 80 Jahre. Insgesamt lässt der Abfüller die Destillate häufig länger reifen als in der jeweiligen Brennerei üblich. Eine Spezialität des Familienunternehmens sind Sherry-Fässer aus Jerez in Spanien und Ex-Bourbon-Casks von einer befreundeten Küferei im nahegelegenen Craigellachie.

Die Abfüllungen von Gordon & MacPhail werden in verschiedenen Kollektionen veröffentlicht. Eine davon ist die Raritäten-Reihe „Mr. George Legacy“ mit herausragenden Single Malts, die einen besonderen Fokus auf die Reifung in Sherryfässern und hohe Qualität legen. Die Serie ehrt das Vermächtnis von George Urquhart und verkörpert eine einzigartige Hommage an sein Handwerk und seine Innovationen. Als einer der führenden Verfechter von Single Malt Whisky zu einer Zeit, als der Großteil für Blends verwendet wurde, war der „Father of single malt Scotch whisky“ ein wahrer Pionier und maßgeblich am Erfolg von schottischem Single Malt beteiligt.

Mit weltweit nur 130 Flaschen, von wenige in Deutschland erhältlich sind, ehrt die Mr. George Legacy Final Edition George Urquharts Lebenswerk. Der Glen Grant 1954/2025 markiert zugleich das 130-jährige Jubiläum von Gordon & MacPhail. Als ultra-rarer Speysider wurde er am 24. April 1954 unter Mr. George destilliert und reifte 70 Jahre lang in Fass Nr. 1823, einem erstbefüllten Sherry Puncheon.

Glen Grant 1954/2025

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky Mr. George Legacy – Final Edition

Herkunft: Schottland, Speyside

Destillationsdatum: 24.04.1954

Abfülldatum: 06.01.2025

Fasstyp: First Fill Sherry Puncheon

Fassnummer: 1823

Alter: 70 Jahre

Abgefüllte Flaschen: 130 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 50,5% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 8.999,00 Euro

Verkostungsnotizen

Nase: Leichte Lederaromen gehen über zu gedünsteten Pflaumen, würzigen Nelken und einem Hauch von Blaubeerkompott. Vanille-Fudge und Röstkaffee-Noten entwickeln sich neben subtilen Kirscharomen.

Gaumen: Weich, mit Aromen von rotem Apfel, Walnuss und getrockneter Orangenschale, gefolgt von Tabak und karamellisierter Banane. Dunkle Schokolade und Gewürze verbinden sich mit gerösteter Eiche.

Nachklang: Mittellanger Nachklang mit einem Hauch von Rauch und anhaltender Frucht.