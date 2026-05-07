Campari Group startet solide ins Jahr, aber Whisky schwächelt

Mit einem Plus von 2,9% bei den organischen Verkäufen in den ersten drei Monaten ist die Campari Group in das Jahr gestartet – und zwar weltweit, mit der Ausnahme des asiatisch-pazifischen Raums. Und auch im Global Travel Retail, der durch die globale Krise am Golf besonders betroffen ist, gab es ein Minus von 13,5%.

Das Wachstum war über alle Segmente vorhanden – mit zwei Ausnahmen: Whisky und Rum verloren im Q1 2026 jeweils 5%. Das betrifft auf Seiten des Whiskys die Marken Wild Turkey, Glen Grant, Russel’s Reserve und den Forty Creek aus Kanada.

Insgesamt hält man seitens der Campari Group am prognostizierten Wachstum von 3% übers Jahr fest, man werde dafür aber wohl das Portfolio streamlinen müssen.

Einen ausführlicheren Blick auf Segmente abseits von Whisky finden Sie im Artikel auf The Spirits Business.