Zehn neue Bottlings von Wilson & Morgan sind nun über Westwood Whisky in Deutschland im Fachhandel erhältlich. Der italienische unabhängige Abfüller präsentiert dabei diverse Destillerien von Clynelish über Laphroaig (dieser ist exklusiv für Deutschland abgefüllt) bis hin zu Glenrothes und Tobermory (und noch einige mehr).

Mehr Infos hat uns Westwood Whisky in der nachfolgenden kurzen Presseinfo gesendet:

Neue Bottlings von Wilson & Morgan kommen über Westwood Whisky nach Deutschland

Das neue Bottling von Fabio Rossi, also Wilson & Morgan ist eingetroffen direkt aus Italien. Und quasi aktuell in Deutschland nur bei Westwood Whisky erhältlich. Fabio und Brand Ambassador Armin Kousminscki werden auch auf der WhiskyFair Limburg Ende April bei uns am Stand zugegen sein.

Freuen Sie sich auf wie gehabt exquisite First-Fill-Sherry-Cask gereifte Bottlings, einige richtige „Sherry-Bombs“ wie die beiden Glenrothes 15yo, aber auch spannende Neuentdeckungen der Serien „100 U.K. Proof“, „Signature“ und den „Cask Strength“ in den gewohnt grünen Flaschen. Der Laphroaig 2014 ist mit 57,1 Vol% nicht nur gewaltig, sondern auch Exclusive for Germany. Kräftige Sherry-Cask-Aromen versprechen Benrinnes und Tobermory (beide 18yo und Cask Strength) und die beiden 20jährigen Fässer Clynelish mit kompletter Refill-Bourbon-Cask-Reifung sind „something completely different“.