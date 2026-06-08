Grasmere Distillery bereitet den ersten 100% Cumbrian Whisky vor

Paul und Beth Abbott begannen 2021, zwei Scheunen am Ufer des Sees Grasmere im Herzen des Lake District in eine kleine Brennerei und Brauerei zu verwandeln. In ihrer Grasmere Distillery begannen mit der Herstellung von Gin und Vodka. Mit den Erlösen aus dem Verkauf dieser Produkte legten sie die Grundsteine für die Herstellung ihres eigenen Single Malt Whiskys. Dieser erscheint zu Weihnachten 2027, ist dann auf 1.000 Flaschen limitiert, und kann bereits vorbestellt werden.

Darüber hinaus möchten sie auch den ersten 100% Cumbrian Whisky herstellen, also den ersten Whisky, für den ausschließlich Zutaten aus der nord-englischen Grafscheft Cumbria verwendet werden. Und hierfür haben sie den ersten Schritt vorbereitet. In enger Zusammenarbeit mit Jonathan Bainbridge von der Thistlewood Farm haben sie Gerste der Sorte „Laureate“ angebaut. Diese wird voraussichtlich im August dann geerntet, und anschließend in der Grasmere Distillery in Chargen zu 500 kg Gerste gemälzt. Gemeinsam mit einem Schmied des Ortes realisierte die Brennerei ihren eigenen Kiln. Im diesem können dann die voraussichtlich acht Tonnen Cumbria-Gerste gedarrt werden. Jede Ernte ermöglicht die Produktion von bis zu vier Fässern Whisky. Die ersten Abfüllungen werden, nach einer Reifezeit von mindestens sechs Jahren, für 2032 erwartet.

In einem Video, welches Sie auf Youtube finden können, stellen Landwirt Jonathan Bainbridge von der Thistlewood Farm und Paul Abbott von der Grasmere Distillery den Anbau der Gerste vor. Das Video gibt es in einer dem Geist der Zeit entsprechenden, nur 1:24 dauernden hochformatigen Kurz-Video. Wir binden hier allerdings das querformatige knapp sechs-minütige Video ein: