Für hochwertige Bar-Weiterbildung engagieren sich zukünftig in einer Kooperation die Deutsche Hotelakademie und der Getränke-Konzern Pernod Ricard mit seiner globalen Hospitality-Plattform SIP (Share. Inspire. Pioneer.), die 2021 startete (wir berichteten). Damit wird Pernod Ricard Deutschland der exklusive Kooperations und Produktpartner des neuen DHA-Lehrgangs Certified Bartender. Ergänzt wird der Lehrgang durch praxisorientierte Spirituosen Workshops sowie Masterclasses, die von erfahrenen Brand Ambassadors begleitet werden.

Neben dem fachlichen Input unterstützt Pernod Ricard Deutschland den Lehrgang durch Waren Sponsoring, Produkt Samples sowie durch die Auslobung eines Preises für die beste Absolventin oder den besten Absolventen. Ziel der strategischen Kooperation ist es, hochwertige Weiterbildung, gelebte Praxis und fundierte Spirituosenkompetenz noch enger miteinander zu verbinden

Mehr zu der Kooperation von Pernod Ricard und der Deutschen Hotelakademie in der nun folgenden Pressemitteilung, die wir von Pernod Ricard Deutschland erhalten haben:

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Gemeinsames Engagement für hochwertige Bar-Weiterbildung: SIP by Pernod Ricard und die Deutsche Hotelakademie kooperieren

Zwei in Köln verankerte Unternehmen bündeln ihre Kompetenzen für die Zukunft der Bar- und Hospitality‑Branche: Die Deutsche Hotelakademie (DHA) und SIP by Pernod Ricard starten eine strategische Kooperation mit dem Ziel, hochwertige Weiterbildung, gelebte Praxis und fundierte Spirituosenkompetenz noch enger miteinander zu verbinden. Die Kooperation versteht sich als Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung von Fach‑ und Nachwuchskräften in der Hospitality‑Branche. Beide Partner verbindet der Anspruch, Know-how rund um Spirituosen zu vermitteln, Qualität zu fördern und Menschen in ihrer professionellen Rolle zu stärken.

Damit wird Pernod Ricard Deutschland der exklusive Kooperations‑ und Produktpartner des neuen DHA-Lehrgangs Certified Bartender. Ergänzt wird der Lehrgang durch praxisorientierte Spirituosen‑Workshops sowie Masterclasses, die von erfahrenen Brand‑Ambassadors begleitet werden. „Diese Kooperation steht für genau das, wofür wir als Deutsche Hotelakademie stehen: Lernen mit Relevanz, Tiefe und direktem Praxisbezug. Dass wir mit Pernod Ricard Deutschland einen starken Partner aus Köln an unserer Seite haben, unterstreicht unseren Anspruch, Weiterbildung gemeinsam mit der Branche für die Branche zu gestalten“, sagt Sebastian Russold, Studientutor, Deutsche Hotelakademie.

Förderung von Exzellenz und Nachwuchs

Neben dem fachlichen Input unterstützt Pernod Ricard Deutschland den Lehrgang durch Waren‑Sponsoring, Produkt‑Samples sowie durch die Auslobung eines Preises für die beste Absolventin oder den besten Absolventen. Damit soll besondere Leistung sichtbar gemacht und gezielt gefördert werden. Über den Certified‑Bartender‑Lehrgang hinaus kooperieren die Partner intensiv bei weiteren Lehrgängen wie dem F&B Manager und Sommelier sowie beim Hospitality HR Summit & Award. Mit der Kooperation setzen die DHA und Pernod Ricard Deutschland ein klares Zeichen für partnerschaftliche Weiterbildung, Verbundenheit der beiden Unternehmen mit Stammsitz in Köln und die nachhaltige Entwicklung in der Hospitality‑ und Barbranche.

„Share. Inspire. Pioneer.” ist auch das Leitmotiv von SIP by Pernod Ricard, der globalen Trade‑Advocacy‑ und Weiterbildungsplattform des Konzerns für Hospitality‑Professionals. SIP wurde ins Leben gerufen, um einen Raum für Austausch, gemeinsames Lernen und zukunftsgerichtetes Denken innerhalb der Bar‑ und Hospitality‑Branche zu schaffen. Im Zentrum steht die Überzeugung, dass die Zukunft der Branche dort entsteht, wo Wissen geteilt, Menschen inspiriert und neue Wege mutig gestaltet werden. „Mit unserem Portfolio von Premium Marken wie Absolut Vodka, Ramazzotti, Havana Club, Lillet, Monkey 47 und Perrier-Jouët ist es uns ein Anliegen, unser Know‑how weiterzugeben und die nächste Generation von Bartender:innen aktiv zu fördern. Die Zusammenarbeit mit der DHA ermöglicht es uns, unsere Markenkompetenz sinnvoll einzubringen und echte Entwicklung zu unterstützen“, so Christian Balke, Team Leader Advocacy & Education, Pernod Ricard Deutschland.

Christian Bahlke, SIP by Pernod Ricard x DHA

Über SIP by Pernod Ricard

SIP (Share. Inspire. Pioneer.) ist die globale Hospitality-Plattform von Pernod Ricard. Sie wurde ins Leben gerufen, um Menschen aus der Branche zusammenzubringen, Austausch zu fördern und neue Perspektiven für die Zukunft der Hospitality zu schaffen.

SIP richtet sich an Bartender:innen, Bar- und Serviceteams, Restaurant- und Barmanager:innen sowie alle, die in Gastronomie und Hospitality arbeiten – vom Einstieg bis in Führungspositionen. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass echte Weiterentwicklung dort entsteht, wo Menschen sich vernetzen, voneinander lernen und gemeinsam neue Ideen entwickeln.

Mit Events, Competitions und relevanten Inhalten greift SIP aktuelle Themen und Trends der Branche auf, gibt Impulse und schafft Raum für Inspiration, Networking und Weiterentwicklung. Mehr dazu unter: www.join-sip.com.

Über die Deutsche Hotelakademie (DHA)

Die DHA, eine von drei Fachakademien unter dem Dach der DGBB, hat sich auf berufsbegleitende Weiterbildungen in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung spezialisiert. Das Blended Learning-Lernsystem ermöglicht flexibles und ortsunabhängiges Lernen. Branchenexperten vermitteln aktuelles, praxisorientiertes Fachwissen, das die Teilnehmer direkt im beruflichen Alltag einsetzen können. Fachtutoren stehen den Teilnehmern persönlich und fachkompetent zur Seite. Durch die Branchenvernetzung der Akademie profitieren die Teilnehmer von zahlreichen Netzwerkveranstaltungen, aktuellen Trendvorträgen und Brancheninitiativen. Weitere Informationen unter www.dha-akademie.de.

Über Pernod Ricard Deutschland:

Pernod Ricard mit Hauptsitz in Paris ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Spirituosen- und Champagner-Branche, das Tradition, modernste Markenentwicklung und globale Vertriebstechnologien miteinander verbindet. In Deutschland wird die Gruppe durch Pernod Ricard Deutschland GmbH mit Sitz in Köln repräsentiert und vermarktet ein prestigeträchtiges Portfolio von Premium- bis Luxusmarken. Dazu gehören Absolut Vodka, Ramazzotti, Ballantine’s, Chivas Regal, Lillet und The Glenlivet, Jameson Irish Whiskey, Havana Club, Malfy Gin, Malibu sowie die Champagnermarken Mumm und Perrier-Jouët. Unsere Mission ist es, das nachhaltige Wachstum unserer Marken – mit Respekt für Mensch und Umwelt – zu fördern.