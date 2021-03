PR: « Share. Inspire. Pioneer! » Pernod Ricard startet mit SIP inspirierende Community-Plattform in Deutschland

Unter dem Motto « SIP » – Share. Inspire. Pioneer. startet Pernod Ricard Deutschland eine neue Community-Plattform, an dem die Hospitality-Industrie zusammenkommen, neue Ideen geboren und die Zukunft der gesamten Branche gemeinsam diskutiert und gestaltet werden soll. Alle Informationen rund um SIP finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die uns heute erreichte:

« Share. Inspire. Pioneer! » Pernod Ricard startet mit SIP inspirierende Community-Plattform in Deutschland

Let’s SIP together: Kreativer Austausch mit der Hospitality-Szene

« SIP » – Share. Inspire. Pioneer. ist die neue Community-Plattform des Spirituosenanbieters Pernod Ricard Deutschland, die ihren Kick Off am 16. März mit einem digitalen Live-Stream feiert. Die Motivation dahinter: ein Ort, an dem die Hospitality-Industrie zusammenkommt, neue Ideen geboren werden und die Zukunft der gesamten Branche gemeinsam diskutiert und gestaltet wird. Inspiriert durch die globale Vision « Créateurs de Convivialité » beweist Pernod Ricard Deutschland damit als Teil der Branche, dass Zusammenhalt und Inspiration tief in den Wurzeln des Unternehmens verankert sind und bietet der Community eine völlig neue Möglichkeit des Austauschs. Wie wichtig ein gemeinsames Bestreben und ein gemeinsamer Spirit sind, wird gerade in einer Zeit wie dieser, in der die Pandemie unser Leben in so vielen Bereichen beeinträchtigt, sehr deutlich.

Mitreißende Inhalte echter Szene-Kenner

Pernod Ricard glaubt an die Kraft von Convivialité und bietet mit « SIP » eine Möglichkeit, bei der Vertreter der Branche die Chance haben, sich gegenseitig zu supporten und gemeinsam die Zukunft der Hospitality-Branche und Convivialité zu gestalten. Pernod Ricard arbeitet dafür mit bekannten Gesichtern, die diese Vision Tag für Tag selbst leben, zusammen – so haben verschiedene Ambassadore aus der Branche das Projekt mitentwickelt und garantieren erstklassige und informative Inhalte, die einen aufregenden Austausch miteinander ermöglichen. Mit dabei sind unter anderem: Stephan Hinz (Little Link / Köln), Bernd Dicks (Parookaville), Grit Pauling (25 hours hotels / Köln), Daniel Gottschlich (Ox & Klee / Köln), Alex Urseanu (Gekko-Group / FFM), Walid El Sheikh (Sir Walter / Düsseldorf), Lutz Leichsenring (Clubcommission / Berlin), Sue Amirpour (Brand Ambassadorin PRD), Andreas Schöler (One Trick Pony / Freiburg) & Kevin Fehling (The Table / Hamburg). Denn darum geht es: Shape the future of Convivialité – Gemeinsam!

Die Themen sind vielfältig und decken verschiedene Bereiche der Branche ab. So dürfen sich die Teilnehmer u.a. auf Vertreter der Bar- und Festival-Szene, Hotel- und Restaurantbranche sowie der Nightlife und Clubbing-Szene freuen. Auch die Bereiche Diversity, Female Empowerment und Sustainability werden beleuchtet.

Tim Paech, Managing Director Western Europe:

„« SIP »ist der Beginn einer neuen Ära, die von und für die Hospitality-Szene geschaffen wurde. Ein völlig neuer Ansatz, der perfekt in die DNA von Pernod Ricard passt. Wir glauben, dass wir die Zukunft von Convivialité gemeinsam gestalten können, indem wir Gespräche ermöglichen, Ideen teilen und der Branche Inspiration geben.“

Zeitgleich zum Live-Kick-Off im März gehen neben der Website auch die Facebook- und Instagram-Accounts sowie der eigene YouTube Channel live. Die digitalen Angebote werden im Laufe der Zeit durch physische Events und Offline-Aktivitäten ergänzt. So ist beispielsweise im September 2021 in Berlin das SIP-Festival als Highlight des Sommers geplant.

Alle Informationen rund um die Anmeldung und den Start gibt es ab dem 8. März hier: www.join-sip.com