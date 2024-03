Mit der zweiten Auflage der 2021 gestarteten Kampagne „Drink more water“ will Pernod Ricard Deutschland vor allem Jugendliche wieder zu mehr Verantwortungsbewusstsein beim Alkoholkonsum ermutigen – und für die Risiken des Binge-Drinkings sensibilisieren.

Mehr zur Kampagne, die mit einem starken Visual punkten kann, in der nachfolgenden Pressmitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Pernod Ricard feiert DRINK MORE WATER Edition 2

Pünktlich zum Frühlingsanfang und zum Start der Festivalsaison lanciert Pernod Ricard die zweite Version seiner erfolgreichen Kampagne für verantwortungsvollen Alkoholkonsum DRINK MORE WATER. Die neue Kampagne mit der Subline „WTF?“ (What the fuck?) will junge Erwachsene verstärkt für die Risiken des Binge-Drinkings sensibilisieren. Der Ansatz der Kampagne beruht dabei nicht auf Kritik, sondern ist aufklärend und sensibilisierend.

Die Kampagne DRINK MORE WATER ist das Herzstück der „Responsible Party“-Initiative von Pernod Ricard und verfolgt zwei Hauptziele: Die Sensibilisierung junger Erwachsener für die Gefahren übermäßigen Alkoholkonsums und die Reduzierung alkoholbedingter Schäden bei Veranstaltungen weltweit durch die Förderung des Wassertrinkens. Wasser spielt in der Präventionsstrategie von „Responsible Party“ eine entscheidende Rolle, da es als wirksames Mittel zur Eindämmung des schädlichen Alkoholkonsums eingesetzt wird.

Edition 1 erreichte Millionen in Deutschland

Im Juli 2021 in Deutschland gestartet, hat DRINK MORE WATER sowohl online als auch bei Events eine beeindruckende Präsenz aufgebaut. Die Zahlen zeigen es: Rund 1,4 Millionen Besucher:innen erreichte der erste DRINK MORE WATER-Truck auf dem Christopher Street Day im Juli 2023. Rund 20.000 Besucher:innen des Splash! Festivals wurden von den DMW Waterboys & Watergirls mit Wasser versorgt. Sichtbar war die Kampagne im vergangenen Jahr auf über 300 Events von Pernod Ricard Deutschland. Zusätzlich erzielten die Social Media Kampagnen rund um Karneval, Weihnachten und die Festivalsaison eine Reichweite von über 7 Millionen Impressions. Neu ist die Kooperation mit der Villa Viva in Hamburg, wo Besucher:innen den einzigartigen DRINK MORE WATER-Raum besuchen und buchen können.

Edition 2: WTF?

Die neue digitale Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der renommierten Agentur Buzzman entwickelt. Sie setzt auf die Denkweise der GenZ und vermittelt eine einfache, wirkungsvolle und universelle Botschaft. Mit kreativen Visuals und aussagekräftigen Videos zeigt die Kampagne die möglichen Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum mit dem humorvollen Slogan „WTF?“. Gezeigt werden junge Menschen, die auf einer Party in letzter Minute Wasser trinken. Die Botschaft ist klar: „Bevor es zu spät ist, trink mehr Wasser!“

Mit der Edition 2 von DRINK MORE WATER setzt Pernod Ricard einen weiteren Meilenstein in seiner Mission, junge Erwachsene weltweit für verantwortungsbewusstes Trinken zu sensibilisieren.

Mehr über die Kampagne finden Sie auf der Website www.drinkmore-water.com oder auf Instagram @drinkmore.water.rp.