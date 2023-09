Mitte des Monats stellten wir Ihnen Redbreasts neue Abfüllung in der Iberian Series vor. Heute erhalten wir von Pernod Ricard Deutschland in einer Presseaussendung die Information, dass Redbreast Tawny Port Cask Edition am 25 . September mit einer Preisempfehlung von 74,99 € gelauncht wurde. Und: Redbreast Lustau konnte beim diesjährigen „Meiningers Internationaler Spirituosen-Wettbewerb – ISW Tasting“ mehr als überzeugen und wurde mit ISW Grand Gold ausgezeichnet.

Hier die Pressemitteilung:

Redbreast: Neue limitierte Edition & Auszeichnung für Lustau

Die irische Whiskey-Marke Redbreast veröffentlicht passend zum Herbst eine neue limitierte Edition aus der Iberian Series. Zudem ist Redbreast Lustau ISW Grand Gold Gewinner!

Redbreast Tawny Port Cask Edition

Pernod Ricard Deutschland launcht am 25. September einen neuen Irish Single Pot Still Whiskey, die „Redbreast Tawny Port Cask Edition“. Für die exklusive Limited Edition wurde der beliebte Redbreast Whiskey in feinsten Tawny Port Hogsheads Fässern aus Portugal gefinished. Es ist die dritte Veröffentlichung der preisgekrönten Iberian Series von Redbreast.

Inspiriert von Redbreasts langjähriger Verbindung zu den berühmtesten Kellereien der iberischen Halbinsel, kombiniert diese außergewöhnliche Zusammenarbeit das Handwerk und das reiche Erbe des Portweins mit der Exzellenz der Single Pot Still Whiskeys der Midleton Distillery. Redbreast Tawny Port Cask Edition wurde von Master Blender Billy Leighton und Dave McCabe entwickelt und ist ein irischer Single Pot Still Whiskey, der zunächst parallel in Ex-Bourbon und Oloroso-Sherry-Fässern reift. Um dem Geschmacksprofil eine neue Dimension zu verleihen, wird dieser für eine Nachreifung in ein Tawny Portwein Fass umgelagert.

Das Geschmacksprofil der Redbreast Tawny Port Cask Edition entspricht der DNA von Redbreast und bietet eine aufregende Abwechslung. Die limitierte Edition vereint die Aromen von Pralinen und getrockneten Kirschen, gefolgt von einer wärmenden Süße aus geröstetem Karamell und Vanille. Der Geschmack besticht durch dunkle Noten von Nüssen, Schokolade und Holz sowie frischen Pflaumen, Feigen und Orangenmarmelade.

Mit der Iberian Series belegt Redbreast die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zweier traditioneller Regionen. Irland mit seinen Whiskeys und die Iberische Halbinsel mit ihren Portweinen und Sherrys.

Redbreast Tawny Port Cask Edition hat einen ABV von 46% und ist ab dem 25. September zu einem UVP von 74,99 Euro in Deutschland im Handel erhältlich.

Redbreast Lustau: ISW Grand Gold Gewinner

Die Redbreast Lustau Edition verbindet das Beste aus zwei Ländern: den außergewöhnlichen Charakter von irischem Whiskey mit den aromatischen Klängen der bekannten Sherry-Bodega Lustau. Durch das Finishing in Lustau Oloroso-Fässern überzeugt der Whiskey mit kräftigen Sherry-Aromen. Die Edition konnte beim diesjährigen „Meiningers Internationaler Spirituosen-Wettbewerb – ISW Tasting“ die höchste Auszeichnung – Grand Gold – erhalten.

Insgesamt wurden in diesem Jahr in drei großen thematisch gebündelten Verkostungen knapp 1.600 Spirituosen aus über 50 Ländern durch eine ausgewiesene Expertenjury bewertet.