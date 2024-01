TTB Neuheit: Redbreast Missouri Oak Edition

Ein neuer Single Potstill Irish Whiskey ist in der us-amerikanischen TTB-Datenbank zu finden, in der Produzenten ihr für den US-Markt (und meist auch international) vorgesehenen Produkte vor einer Veröffentlichung eintragen müssen. Es ist der Redbreast Missouri Oak Edition, die zweite Ausgabe aus der American Oak Series. Er begann sein Leben als dreifach destillierter Newmake in einer Mischung aus Bourbon- und Sherryfässern, bevor er für 10 Monate in Virgin Oak Fässern aus den Ozark Forests in Missouri gefinisht wurde. Abgefüllt ist er mit 50,5% vol. Alkoholstärke, und in ihm findet man laut Etikett Noten von Zimt, Nelke, Beerenfrüchte und Vanillecreme.

Hier die Etiketten der Abfüllung:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.