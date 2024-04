Der unabhängiger Abfüller Malts of Scotland veröffentlicht wieder einige neue Abfüllungen. Die drei Specials können sie am kommenden Wochenende auf The Whisky Fair in Limburg verkostet und erworben werden. Danach sind sie dann im Malts of Scotland Warehouseshop in Paderborn sowie im Onlineshop erhältlich. Zuvor

Hier schon einmal alle Infos und Details zu den drei neuen Specials von Malts of Scotland:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Malts of Scotland mit drei neuen Specials

„JACK THE RIPPER“

RUADH MAOR (Destilled at Glenturret) – 13y peated

Cask No. MoS24016

2011 – 2024

Sherry Hogshead

55.6% vol. – 313 Bottles

Die einzigartige Komposition aus intensiven Aromen und einer dunklen, rauchigen Tiefe erinnert an die düsteren Gassen des vergangenen Londons und entführt dich auf eine unvergessliche Geschmacksreise. Die Fortsetzung der „Mystic Tales“-Serie ist erneut ein einzigartiges Meisterwerk: Nur in begrenzter Stückzahl erhältlich und als Single Cask in Fassstärke abgefüllt. Sei einer der Ersten, der diesen faszinierenden Whisky probiert, und erlebe die Legende.

Exklusiv erhältlich bei MALTS OF SCOTLAND, im Warehouseshop und im Onlineshop unter www.my-whisky-shop.com.

DALMORE – 11y

Cask No. MoS24017

2013 – 2024

Sherry Hogshead

54.7% vol. – 193 Bottles

Exklusiv abgefüllt für „Whisky & Art“. Der Künstler David Christopher verbindet mit seinen Werken Genuss und Kultur.

Seine Ölgemälde zeigen schottische Whiskydestillerien. Selbst ein großer Scotch-Liebhaber und MALTS OF SCOTLAND-Fan, verbindet er mit dieser Sonderabfüllung mehrere seiner Leidenschaften. Das Gemälde der Destillerie Dalmore ist in Kleinformat auch auf der Rückseite der Flasche zu finden.

MILTONDUFF – 13y

Cask No. MoS24018

2011 – 2024

Bourbon Barrel

58.7% vol. – 120 Bottles

„Picken“ ist ein traditioneller Freizeitsport aus dem Bergischen Land, bei dem kleine Holzpinne auf einem alten Schleifstein aufgestellt und mit Wurfhölzern getroffen werden müssen. Der letzte deutsche Pickverein „Grüne Eiche“ feiert mit dieser Abfüllung ihr 130-jähriges Bestehen.