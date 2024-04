Wahre Helden: Kirsch Import bringt WhiskyHeroes nach Deutschland

Nach der Ankündigung Anfang des Monats ist es nun so weit: Brave New Spirits bringen über Kirsch Import insgesamt 11 neue Abfüllungen, drei davon deutschlandexklusiv, unter dem Namen WhiskyHeroes nach Deutschland.

Diese, und die Infos über Brave New Spirits, stellen wir Ihnen nachfolgend näher vor:

Wahre Helden: Die WhiskyHeroes kommen nach Deutschland

Stuhr, 30.04.2024 Ab heute starten sie auch auf dem deutschen Markt durch: die WhiskyHeroes von Brave New Spirits. Acht spektakuläre Single Casks oder Small Batches hat der unabhängige Abfüller, Blender und zukünftige Brennereibesitzer aus Glasgow zum Beginn der Reihe einberufen. Weitere drei gibt es nur in Deutschland.

Wahre Helden kommen aus Schottland. Oder? Die Superkräfte der WhiskyHeroes jedenfalls kommen aus Single Casks oder Small Batches, die entweder in hochwertigen Sherry- oder Bourbonfässern gereift beziehungsweise veredelt wurden. Die Quellen des Oktetts sind feinen Brennereien entsprungen: Aberlour, Annandale, Blair Athol, Cameronbridge, Caol Ila, Glenfarclas, Inchmurrin, Linkwood und Miltonduff.

Drei Germany Exclusives nehmen zudem nur Genießer hierzulande auf von Charakter, Kraft und Geschmack geprägte Abenteuer mit. In the Deep rührt auf, was in den Tiefen des Loch Lomond schlummert. Die nahegelegene Destillerie brennt unter dem Namen Inchmurrin Single Malts auf außergewöhnlichen Lomond Stills. So fesselt der zehnjährige Highlander mit Noten von Bananentorte, Früchtekuchen und Mürbeteig sowie Lakritz und gerösteten Mandeln.

Sanctum of the Deer schwingt das Schwert zur Bewahrung der epischen, unberührten Landschaft der Insel Jura. Entsprechend rein ist das Geschmacksprofil des im First Fill Oloroso Sherry Barrique gereiften Insulaners: Weiße Hyazinthe und der Duft morgendlicher Blüten verschmelzen mit spritzigen Zitronenschalen und einem Hauch frischer Wäsche.

Bei A Shriek in the Mist ist der Name Programm: Im kleinen Pedro Ximénez Sherry Octave ausgebaut, gibt es insgesamt nur 73 Flaschen des Speysiders. Aberlour destillierte den stark limitierten Single Malt. Zu seinen speziellen Fähigkeiten zählt die Balance zwischen Leichtigkeit und Schwere, die sich in Salzkaramell und Honigmüsli sowie sommerlichem BBQ und Ofenkartoffeln ausdrückt.

In the Deep (Inchmurrin/Loch Lomond)

Brave New Spirits Highland Single Malt Scotch Whisky WhiskyHeroes – Exclusive Edition for Germany

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Alter: 10 Jahre

Fassnummer: 69

Abgefüllte Flaschen: 215

Alkoholgehalt: 57,1% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 84,90 Euro

Sanctum of the Deer (Jura)

Brave New Spirits Island Single Malt Scotch Whisky WhiskyHeroes – Exclusive Edition for Germany

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique

Alter: 13 Jahre

Fassnummer: 28425

Abgefüllte Flaschen: 277

Alkoholgehalt: 54% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 94,90 Euro

A Shriek in the Mist (Aberlour)

Brave New Spirits Speyside Single Malt Scotch Whisky WhiskyHeroes – Exclusive Edition for Germany

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Octave (Finish)

Alter: 10 Jahre

Fassnummer: 22016001

Abgefüllte Flaschen: 73

Alkoholgehalt: 49,8% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 99,90 Euro

Über Brave New Spirits

Brave New Spirits wurde im Jahr 2020 gegründet und hat seinen Sitz in einem eigenen Zolllager in Glasgow. Der unabhängige Abfüller produziert eine Reihe von Whiskymarken, darunter ihren Highland Shepherd Single Malt, Lighthouse Blended Scotch sowie ihre limitierten Serien Cask Noir und Whisky of Voodoo. In Witchburn in Campbeltown entsteht derzeit die erste eigene Brennerei des Unternehmens mit einer Produktionskapazität von mehr als zwei Millionen Litern pro Jahr. Sie wird mit grünen, erneuerbaren Energien betrieben und soll Ende 2024 mit der Produktion beginnen.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 48 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.