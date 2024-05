Neu bei Kirsch Import: Exklusive Single Casks von Berry Bros. & Rudd, Edradour Madeira Casks und zehn Neue von James Eadie

Neben den gestern vorgestellten WhiskyHeroes bringt Kirsch Import jede Menge weitere Neuheiten in den deutschen Fachhandel – insgesamt sind es dreizehn neue Abfüllungen, die wir Ihnen heute vorstellen dürfen. Zwei exklusive Single Casks von Berry Bros & Rudd, ein „Schaltjahrwhisky“ aus Edradour und jede Menge Interessantes von James Eadie, dem unabhängigen Abfüller aus England.

Hier alle Neuheiten in der ausführlichen Zusammenfassung, die uns wie immer der Importeur zur Verfügung gestellt hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Komplexe Kombinationen: Exklusive Single Casks von Berry Bros. & Rudd

Diese Single Casks schmecken auch King Charles III.: Hoflieferant Berry Bros. & Rudd versorgt Kirsch-Kunden mit zwei exklusiven Neuheiten.



Dafür führt der unabhängige Abfüller einmal an die Südküste der bei Whisky-Fans wohl beliebtesten Insel. Der Williamson 2013/2024 ist ein Islay Single Malt. Benannt wurde er nach der einstigen Eigentümerin seiner Ursprungs-Brennerei, Elizabeth Leitch „Bessie“ Williamson, Sekretärin des letzten und kinderlos gebliebenen Nachfahren der Gründerfamilie Johnston. Im Oloroso Sherry Cask veredelt, kombiniert er Gischt mit Rosinen und medizinischen Torfrauch mit Orangenschale.



Wie ihre Islay-Kollegin ist auch die Dailuaine Distillery ikonisch: 1889 war sie die erste, die mit Pagodendach ausgestattet wurde. Den schweren, herzhaften Speyside Single Malt baute Berry Bros. & Rudd für den Dailuaine 2010/2024 in einem Moscatel Cask aus. Das Resultat: ein komplexes Erlebnis, in dem sich Ingwer und Trauben, getrocknete Feigen und Orangenschalen sowie weißer Pfeffer und antikes Leder vereinen.

Williamson 2013/2024

Berry Bros. & Rudd Islay Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import – Germany



Dest. 2013

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Hogshead, Oloroso Cask (Finish)

Fassnr. 218

287 Flaschen

59,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dailuaine 2010/2024

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import – Germany



Dest. 2010

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead, Moscatel Cask (Finish)

Fassnr. 307756

295 Flaschen

57,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Schaltjahr-Scotch: Edradour aus Madeira Casks

„Scotland’s Little Gem” hat einmal mehr etwas Besonderes für Genießer in petto. Der Edradour 12 y.o. – Madeira Casks genoss nicht nur eine Vollreifung in First Fill Madeira Hogsheads. Er wurde zudem sowohl an einem 29. Februar destilliert als auch abgefüllt.



Der Highland Single Malt Scotch ist damit so kurios wie komplex. Als Small Batch abgefüllt, besteht er aus insgesamt zehn Fässern, die mit dem Likörwein von der portugiesischen Insel vorbelegt waren. Sie ergänzten den kräftigen, malzigen Highland Single Malt um eine Mischung aus würzigen, fruchtig-süßen Noten von Rosinen, Pflaumen und Backgewürzen. Bei erhöhter Trinkstärke von 48,2% vol. und dank Verzicht auf Kühlfiltrierung bringt der Schaltjahr-Scotch seine Aromen vollmundig zur Geltung.

Edradour 12 y.o. – Madeira Casks

Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch



12 Jahre

Dest. 29/02/2012

Abgef. 29/02/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Madeira Hogsheads

Fassnr. 110-119

3.987 Flaschen (insgesamt)

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Handverlesen & liebevoll illustriert: Unabhängige Whisky-Perspektiven von James Eadie

Ob berühmt oder weniger bekannt – James Eadie eröffnet neue Perspektiven auf Whiskys aus allen Regionen Schottlands. Diese bringt der unabhängige Abfüllbetrieb, benannt nach dem Vorfahren des Gründers, als Cask Finish, Single Cask oder Small Batch Releases zu Genießern. Deren Gemeinsamkeiten? Sie werden in natürlicher Farbe, ohne Kühlfiltrierung sowie in sehr begrenzten Mengen abgefüllt.



Von den zahlreichen Pubs inspiriert, die zum Brauerei-Imperium des James Eadie zählten, sind die Small-Batch-Abfüllungen zum Teilen gemacht und liebevoll illustriert. The Cross Keys stand Modell für den kräuterig-floralen Aultmore 9 y.o., der fast ausschließlich unabhängig abgefüllt erhältlich ist. The Rose & Crown aus Draycott war die Vorlage für den ausdrucksstarken Ben Nevis 8 y.o.



Mit dem Fife Blend 15 y.o. wächst das Sortiment um einen Blended Scotch. Neben Grain Distillerys beheimatet Fife, das alte Königreich in den Lowlands, heute auch Malt-Brennereien. Der stark limitierte Blend kombiniert einen im Marsala-Fass ausgebauten Cameronbridge mit einem fünfzehn Jahre alten Malt Whisky aus einer mysteriösen Farmbrennerei im Herzen von Fife.

Aultmore 9 y.o.

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch



9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Hogshead, Refill Barrels

Fassnr. 301178, 307606, 307608, 307616

1.119 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ben Nevis 8 y.o.

James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch



8 Jahre

Dest. 29/04/2015

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Hogshead, Refill Butt

Fassnr. 300048, 376948

1.301 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Fife Blend 15 y.o.

James Eadie Blended Scotch Whisky

Batch No.1



15 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Marsala Casks, Bourbon Casks

458 Flaschen (insgesamt)

56,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Sieben Single Casks mit Cask Finish laden zudem zum Entdecken ein. Der Finglassie 2017/2024 stammt aus der 2015 eröffneten InchDairnie Distillery. Mit innovativen Methoden brennt diese unter dem Namen Finglassie auch Single Malt aus Torfmalz.



Trotz Brennereigründung vor über 200 Jahren noch ein Geheimtipp ist der Auchroisk 2013/2024 mit Marsala-Finish. Auch der in Sherryholz veredelte Glendullan 2011/2024 ist ein Fundstück. Er kommt aus einer Dufftown-Brennerei, die fast nur für Blends produziert.



Single Malt von Strathmill gibt es erst seit 1993. Den Strathmill 2011/2024 baute James Eadie im First Fill Oloroso Sherry Butt aus – ebenso wie den fruchtigen Aberlour 2012/2024. Schwerer Charakter wurde im Dailuaine 2009/2024 durch ein erstbefülltes Malaga Butt aus Südspanien verfeinert, der voluminöse Blair Athol 2009/2024 fand dagegen seine Vollendung in einem ausgebrannten Hogshead.

Finglassie 2017/2024 – Peated

James Eadie Lowland Single Malt Scotch Whisky



7 Jahre

Dest. 04/01/2017

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Refill Oloroso Sherry Quarter Cask (Finish)

Fassnr. 374469

127 Flaschen (insgesamt)

57,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Auchroisk 2013/2024

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Dest. 29/05/2013

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Marsala Hogshead (Finish)

Fassnr. 367500

285 Flaschen (insgesamt)

57,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glendullan 2011/2024

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest. 27/04/2011

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr. 367833

293 Flaschen (insgesamt)

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Strathmill 2011/2024

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest. 13/07/2011

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 367496

725 Flaschen (insgesamt)

58,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Aberlour 2012/2024

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky



11 Jahre

Dest. 20/09/2012

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr. 367507

545 Flaschen (insgesamt)

59,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Dailuaine 2009/2024

James Eadie Speyside Single Malt Scotch Whisky



14 Jahre

Dest. 08/10/2009

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Malaga Butt (Finish)

Fassnr. 361937

369 Flaschen (insgesamt)

48,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol 2009/2024

James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky



14 Jahre

Dest. 17/11/2009

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Re-Charred Hogshead (Finish)

Fassnr. 307364

307 Flaschen (insgesamt)

55,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt