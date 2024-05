Neu bei Kirsch Import: Signatory 100 Proof Exceptional Cask Edition, The GlenAllachie Single Cask und Signatory Vintage supporting Sea Shepherd

Auch am heutigen Dienstag können wir Ihnen wieder die Neuheiten bei Kirsch Import vorstellen:

Signatory Vintage veröffentlicht in der 100 Proof Exceptional Cask Edition erschwingliche Abfüllungen, die lange reiften. Selected by Billy Walker for Germany, das ist das Pedro Ximénez Sherry Puncheon aus der Speysdie-Brennerei The GlenAllachie. Und Signatory Vintage unterstützt Sea Shepherd mit der Abfüllung eines elfjährigen Bunnahabhain aus einem First Fill Sherry Butt.

Hier alle Neuheiten in der ausführlichen Zusammenfassung, die uns wie immer der Importeur zur Verfügung gestellt hat:

Niedrige Preise – hohes Alter: Signatory legt 100 Proof Exceptional Casks nach

In der Signatory 100 Proof Edition treffen nicht mehr nur hohe Prozente auf niedrige Preise. Mit den Exceptional Casks gibt es jetzt auch erschwingliche Abfüllungen, die lange reiften. Drei Preis-Leistungs-Tipps aus erstbefüllten Oloroso Sherry Butts machen den Anfang.



Mit dem Aultmore 2007 ist ein Single Malt dabei, der aufgrund der starken Nachfrage für Blends lange als Underdog galt. Nach 17 Jahren im Fass verbindet er gekonnt würzige und Kräuternoten mit der nussigen Süße der Sherryfässer.

Anklänge von Kräutern schreibt man neben Fruchtnoten auch den öligen Speyside Single Malts von Glenburgie zu. Die Vollreifung in Oloroso Casks stattet den Glenburgie 2008 zudem mit kandierten Früchten und Ahornsirup aus. Der malzige Highlander Macduff 2007 profitierte in Form von Schokoladenkuchen, Beeren und Orangenzesten von 16 Jahren in den andalusischen Eichenfässern.

Aultmore 2007

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #1

17 Jahre

Dest. 2007

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenburgie 2008

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #2

15 Jahre

Dest. 2008

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macduff 2007

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #3

16 Jahre

Dest. 2007

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Pflaumenmarmelade, Zimtbutter & Orange: Köstliches The GlenAllachie Single Cask für Kirsch-Kunden

Eine der Vorzeige-Brennereien der Speyside exklusiv entdecken? Das macht ein neues Single Cask von The GlenAllachie Feinschmeckern hierzulande möglich. Mit The GlenAllachie 2009/2024 – PX Puncheon zeigt sich die von Koryphäe Billy Walker geleitete Destillerie von ihrer maximal individuellen Seite.



Mit einer mehr als 50 Jahre lang geschärften Expertise für die Reifung und Vermählung von Single Malt Whisky, wählte der Master Blender ein einzelnes Pedro Ximénez Sherry Puncheon für den deutschen Markt aus. Nach 14 Jahren der Reifung verwöhnt der Whisky anspruchsvolle Gaumen mit vollmundigen Noten von Pflaumenmarmelade, Zimtbutter, Orange und Ingwer in Verbindung mit der für The GlenAllachie prägenden Note von Heidehonig.

The GlenAllachie 2009/2024 – PX Puncheon

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany

14 Jahre

Dest. 16/10/2009

Abgef. 02/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Puncheon

Fassnr. 804302

696 Flaschen

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Genuss für den guten Zweck: Signatory Single Cask supporting Sea Shepherd

Ob auf dem Atlantik, vor den Küsten Afrikas, im Mittelmeer oder auf der Ostsee – Sea Shepherd ist überall dort im Einsatz, wo Meere und maritime Tierwelt in Gefahr sind. Die 1977 gegründete gemeinnützige Organisation geht mit eigener Flotte und kämpferischer Entschlossenheit vor, wenn es für Meeresbewohner ums knallharte Überleben geht.

Für den Einsatz auf hoher See ist Sea Shepherd auf Spenden angewiesen – zum Beispiel aus dem Verkauf von Whisky. Signatory Vintage unterstützt die Meeresschützer jetzt erneut mit einer Sonderabfüllung, deren Erlöse zum Teil direkt an Sea Shepherd gehen. Und weil dafür nichts näher liegt, als ein Single Malt, dessen raue, maritime Noten den Charakter der Umwelt-Piraten spiegeln, fiel die Wahl auf den Bunnahabhain 2012/2024.

Der elfjährige Islay Whisky reifte vollständig in einem einzelnen First Fill Sherry Butt. 850 Flaschen stehen bereit, um Sea Shepherd bei der Verteidigung der Ozeane zu helfen.

Bunnahabhain 2012/2024

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Proudly supporting Sea Shepherd

11 Jahre

Dest. 28/05/2012

Abgef. 28/02/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900971

850 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt