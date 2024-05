Wer gewinnt einen der drei einzigartigen Speysider Benromach 21yo – Oldschool Single Malt aus Expertenhand? Wir verraten es!

Bei unserem letzten Gewinnspiel hatten Sie die Chance auf einen ganz besonderen und wertvollen Whisky: Gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import verlosten wir den einzigartigen Benromach 21yo Single Malt Scotch Whisky, einen Speysider, der durch seine traditionelle Herstellung und sein ideales Alter besticht. Und das nicht nur einmal – gleich drei unserer Leser konnten je eine Flasche dieses ausgezeichneten Single Malts gewinnen!

Wiederum sagen wir herzlichen Dank für die vielen, vielen Zusendungen. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Verlosungen auf so reges Interesse stoßen.

Bevor wir Ihnen aber verraten, welche drei Leser diese kostbare Flaschen gewonnen haben, noch einmal wie immer zu den Informationen über Destillerie und Preis – die Spannung soll ja noch ein wenig steigen:

Whisky für Whisky-Fans: Benromach

Ein authentischer Single Malt Scotch, den alle Enthusiasten einmal im Glas gehabt haben sollten? Benromach. In Forres, an der Nordwestküste der Speyside, belebt ein kleines Team von passionierten Destillateuren seit 1998 einen verloren gegangenen Stil von Speyside Single Malts wieder: voluminös und mit einem Hauch von Rauch. Dafür setzt Benromach auf Highland Peat, neben Distillers ebenso auf Brewers Yeast, sehr lange Fermentationszeiten sowie ausschließlich First Fill Casks, die in traditionellen Dunnage Warehouses lagern. Und: echte Handarbeit.

Benromach-Blütezeit: Oldschool Single Malt aus Expertenhand

Ursprünglich erbaut wurde Benromach 1898. Ihre Blütezeit erlebt die kleine Brennerei jedoch seit 1998. 100 Jahre nach ihrer Gründung und 15 Jahre nach ihrer Schließung wurde sie von dem renommierten unabhängigen Abfüller Gordon & MacPhail wiedereröffnet. Das Familienunternehmen rückte mit kompromisslosem Fokus auf Qualität in kleinen Batches handgemachten „oldschool“ Single Malt in den Fokus der Produktion – und machte Benromach zu einer der am meisten ausgezeichneten Whiskybrennereien der Welt.

Geprägt von ihren Machern: Preisgekrönte Single Malt Whiskys

Benromachs klassischer, zart rauchiger Speyside-Stil ist das Ergebnis der Hingabe an traditionelle Methoden und eine persönliche Note. Aus der Kombination einer Reihe kleiner Produktionsunterschiede entstehen goldwerte Whiskys voller Geschmack und Charakter – wie der Benromach 21 y.o. Der elegante Speysider entfaltet köstliche Noten von Sevilla-Orange, Bratapfel, Süße und Würze und klingt mit weichem Rauch langsam aus. Dafür reift die älteste Abfüllung der Core Range zu 60 Prozent in First Fill Bourbon Casks und zu 40 Prozent in First Fill Sherry Casks.

Wir verlosen 3 x eine Flasche des Benromach 21 y.o. im Wert von jeweils 179,90 € (UVP)!

Der Benromach 21 y.o., Speyside Single Malt Scotch Whisky (43% vol., 0,7 Liter) ist ein handgefertigter Single Malt der Nordwestküste der Speyside, der mit leicht getorftem Gerstenmalz einen verloren gegangenen Stil der Region wiederbelebt.

Sein außergewöhnlich feines und reichaltiges Aroma erlangt er dadurch, dass er lange mit zwei Hefesorten fermentiert und in jeweils erstbefüllten Bourbon sowie Sherry Casks gereift wurde – so zeigt er ein elegantes Profil mit Zitrusnoten, Bratapfel und weichem Rauch. Natürlich ist dieser wundervolle Whisky aus der Speyside weder gefärbt noch kühlfiltriert – sondern einfach nur ein ehrlicher, perfekt gemachter Genuss.

Und Das sind die drei Gewinner einer Flasche Benromach 21yo Speyside Single Malt Scotch Whisky:

Lena Bäßler aus 06886 Lutherstadt Wittenberg

Mario Zimmer aus 66802 Überherrn

Jens Thom aus 71034 Böblingen

Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn – wir freuen uns mit Ihnen und wünschen großartige Genußmomente mit diesem traumhaften Whisky. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet – bitte gestatten Sie etwas Laufzeit für die Flasche.

Und – selbstverständlich – geht es gleich heute wieder weiter mit dem neuesten Gewinnspiel – diesmal nehmen wir Sie mit in die Highlands, wo sechs ausgesuchte Flaschen Whisky mit netten Beigaben auf Sie warten. Seien Sie gespannt und schauen Sie wieder vorbei, um Ihre Chance zu nutzen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team