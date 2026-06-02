Oxford Artisan Distillery soll Juni 2027 wiedereröffnet werden

Eine trotz des jungen Alters bewegte Geschichte kann The Oxford Artisan Distillery (Toad) vorweisen. Im Jahr 2017 von Tom Nicolson gegründet, verließ er das Unternehmen im Jahr 2022, nachdem sich die Destillerie im November desselben Jahres eine Minderheitsbeteiligung des Diageo-Programms „Distill Ventures“ gesichert hatte (Seit Beginn 2025 beendet der Konzern mittlerweile sein Beteiligungs-Programm). Im Mai 2024 stellte Toad den Geschäftsbetrieb ein und gab daraufhin bekannt, dass der Standort in Oxford geschlossen werden solle. Nun in Fielden Whisky unbenannt, sollte ein neuer Standort in Yorkshire entstehen. Doch diese Pläne wurden inzwischen verworfen, und die Produktion wurde auf externe Destillerien ausgelagert – darunter Adnams und die Wood Brothers Distillery. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Markenagentur GHF Fielden Whisky erwarb, und den Whisky und Marke relaunchen möchte.

Ende 2024 gab Tom Nicolson bekannt, The Oxford Artisanal Distillery an alter Produktionsstätte wiederbeleben zu wollen (wir berichteten). Das Unternehmen reichte beim Stadtrat von Oxford ein Angebot für die Pacht des ehemaligen Toad-Standorts ein, dem anschließend stattgegeben wurde. Am 20. August des vergangenen Jahres reichte das Unternehmen beim Stadtrat einen Bauantrag ein, um das bestehende Gebäude – bekannt als „New Barn Stillhouse“ – am ehemaligen Standort der Oxford Artisan Distillery zu erhalten. Das Unternehmen hat nun Pläne für eine vollständige Wiederbelebung des Standorts Oxford bestätigt. The Oxford Artisan Distillery (Toad) möchte die Brennerei im Juni 2027 an ihrem ursprünglichen Standort wiedereröffnen. Und ihre Spirituosen wiederaufleben lassen, und viele ihrer ursprünglichen Teammitglieder zurückzuholen.