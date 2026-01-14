Fielden Whisky (ex Oxford Artisan Distillery) von Markenagentur GHF übernommen – Relaunch geplant

Die 2020 in London gegründete Agentur für die Entwicklung von Getränkemarken, GHF (ausgeschrieben: Glass Half Full), hat laut einem Bericht in The Spirits Business Fielden Whisky (die Destillerie ist aus der ehemaligen Oxford Artisan Distillery entstanden – wir berichteten hier) für eine nicht näher genannte Summe gekauft und plant einen Relaunch von Fielden Whisky noch Anfang dieses Jahres.

Tristram Coates, der Gründer von GHF, sagte dazu:

“Fielden is a perfect addition to the GHF portfolio, and we are incredibly excited to be building this brand alongside fellow like-minded and mission-led British spirit producers such as Sapling, Everleaf and Nc’nean.“

Dass hier der Name Nc’nean fällt, ist kein Zufall, denn GHF ist die exklusive Vertriebs- und Markenaufbau-Agentur für Nc’nean im britischen Markt – steht aber ansonsten, im Gegensatz zu jetzt Fielden Whisky, in keiner weiteren wirtschaftlichen Verflechtung mit der Highland-Destillerie rund um Annabel Thomas.

Bei Fielden Whisky will man den Relaunch mit einer neuen Brand Identity in den nächsten Monaten starten und sie auch bei Barkeepern und Konsumenten neu positionieren.

Dave Smith, CEO von Fielden Whisky, zeigt sich erfreut über die Übernahme:

“I have always admired the GHF portfolio and the quality of the team behind it. They have built a collection of brands that are values-led, creatively ambitious and commercially disciplined. I am genuinely delighted to be handing Fielden over to such passionate and thoughtful caretakers.“

Ob Smith nach der Akquisition der Brennerei durch GHF an Bord bleiben wird, ist nicht bekannt. Der interessante engische Whisky wird uns jedenfalls weiter erhalten bleiben.