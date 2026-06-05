30 Jahre Waldviertler Whisky: eine neue Phase beginnt – Dark Rye Malt J.H. Doublewood vorgestellt

Vom Produzenten zum Kurator – so könnte man den Weg beschreiben, den die Waldviertler Whiskydestillerie Haider ab sofort beschreiten will. Die Produktion von New Make wird eingestellt, man wird sich in der neuen Phase auf die Pflege und Verwaltung des in den letzten 30 Jahren geschaffenen Fassbestandes konzentrieren.

Das Ganze begleitet man mit einer Reihe von Sonderabfüllungen, die zeigen sollen, welche Schätze man im Lager hat – die erste Sonderabfüllung ist der Dark Rye Malt J.H. Doublewood, der auch mit einem neuen Design und innovativen Label aufwartet.

Mehr zur Neuorientierung, die man seitens der Destillerie als „Chance in der Krise“ sieht, und zum neuen Dark Rye Malt J.H. Doublewood, können Sie hier nachstehend lesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

30 Jahre Waldviertler Whisky – eine neue Phase beginnt

NEUVORSTELLUNG Sonderabfüllung

Roggenreith, Waldviertel – Seit drei Jahrzehnten steht die Destillerie Haider im Waldviertel, als 1. Whiskydestillerie Österreichs, für Pioniergeist, handwerkliche Konsequenz und die Entwicklung einer eigenständigen österreichischen Whiskykultur. Was Mitte der 1990er Jahre mit einer mutigen Idee begann, hat sich zu einem festen Bestandteil der heimischen Genusslandschaft entwickelt. Jetzt sieht man die Krisen der letzten Zeit wieder als Chance um sich neu zu orientieren.

Heute beginnt für die Destillerie eine neue Phase.

Nach 30 Jahren intensiver Aufbauphase der Lagerhallen richtet sich der Fokus künftig auf den Schatz, der in den Fässern reift und über 3 Jahrzehntelang entstanden ist: Whiskys, die in den Lagerhäusern des Waldviertels gereift sind und die Handschrift ganzer Generation tragen.

„Guter Whisky braucht Zeit. Vieles von dem, was wir geschaffen haben, liegt nicht in der Vergangenheit – sondern in unseren Fässern“. Familie Haider

Mit der Neuausrichtung des Familienbetriebes verändert man bewusst die eigene Rolle: von der aktiven Produktion hin zur sorgfältigen Begleitung und Verfügbarkeit eines gewachsenen Bestands. Die Destillerie und Familie Haider versteht sich in dieser Phase als Hüterin ihrer gereiften Whiskys – geprägt von Herkunft, Handwerk und Zeit.

Jasmin Haider

„1995 haben meine Eltern eine Krise als Chance genutzt, um neu zu beginnen. Die herausfordernden Zeiten in denen wir heute sind, geben mir die Möglichkeit die Zukunft heimischer Whiskykultur für mich neu zu denken und mit Kreativität in die kommenden Zeiten zu blicken“,

so Jasmin Haider.

Neuvorstellung: Sonderabfüllung mit individuellem Design

Den Auftakt bildet eine Reihe ausgewählter Abfüllungen aus den Lagerbeständen, die über das laufende Jahr hinweg zugänglich gemacht werden. Jede einzelne steht für einen Abschnitt der Entwicklung österreichischer Whiskykultur – und für die besondere Verbindung von Region, Rohstoff und Reifung.

Die Destillerie Haider bleibt damit das, was sie von Beginn an war: ein Ort, an dem Whisky nicht nur entsteht, sondern Geschichte erzählt.



Dark Rye Malt Doublewood

Die erste Abfüllung im Reigen der Neuvorstellungen ist ein DARK RYE MALT J.H., aus 100% dunkel geröstetem Roggenmalz, die auf besondere Weise gereift ist. Der Whisky wurde im Doublewood-Verfahren in zwei verschiedenen Fässern gereift. Zum einen für 5 Jahre in einem Virgin Oak-Fass, aus heimischer Eiche, und für 7 Jahre in einem gebrauchten Fass des Weingutes Christoph Bauer, der seinen Vintage (Portweinmethode) darin gelagert hatte.

Die doppelte Fassbelegung gibt dem Whisky eine kräftige Bernsteinfarbe. In der Nase begrüßen eine intensive Note nach Zwetschken und ein Hauch von Tabak. Lebkuchen, Schoko, Krokant und Schokofrüchte sowie gerösteten Mandeln runden den ersten Eindruck ab. Danach entfaltet sich eine fruchtige Frische nach Trauben, Zitrusnoten und dezenten Getreidearomen die schließlich der Süße von roten Beeren Platz macht und eine schöne Vanillenote preisgeben.

Im Mund umspielt der Whisky cremig die Zunge und zeigt seine beerig-fruchtige Seite bevor sich die Tabaknote weiter entfaltet und übergeht zu einer leicht pfeffrigen Würze mit Kaffee-Karamellaromen.

Im Abgang ist er lang anhaltend und kräftig. Wieder der Tabak sehr präsent und eine runde Süße nach dunkler Schokolade und Nuss-Nougat mit einem pfeffrigen Nachklang.

Sehen was man probiert – Neues Design mit besonderer Innovation

Auffällig ist an der neuen Abfüllung nicht nur der außergewöhnliche Geschmack, sondern auch das besondere Labeldesign, das die Grafik mit der Aromatik des Whiskys verbindet. In dem ausdrucksstarken Gesicht einer Frau und dessen farbenreiche Konturen, werden die Tastingnotes des Whiskys visuell interpretiert. Dunkle, warme Farbtöne stehen für die kräftigen Röstaromen des 100 % Roggenmalzes, während florale Elemente wie Vanilleblüten sowie Beeren- und Fruchtdetails die Einflüsse des Doublewood-Finishs symbolisieren.

Das moderne, fast surreal wirkende Artwork macht die komplexe Geschmackswelt des Whiskys bereits auf den ersten Blick erlebbar und verleiht der Abfüllung einen unverwechselbaren, innovativen Charakter.

Über die Destillerie Haider

Die Destillerie Haider in Roggenreith im Waldviertel gilt als erste Whiskydestillerie Österreichs (seit 1995). Seit ihrer Gründung hat sie maßgeblich zur Entwicklung einer eigenständigen österreichischen Whiskykultur beigetragen. Im Zentrum stehen handwerkliche Herstellung, regionale Rohstoffe und die Geduld der Reifung.