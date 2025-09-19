Destillerie Haider präsentiert Jubiläumsabfüllung DARK RYE MALT J.H. 10yo – mit 6 Jahren Finish im ex-Laphroaig Fass

Die Whiskydestillerie Haider im österreichischen Waldviertel ist der Pionier des österreichischen Whiskys – und von Beginn an hat man den Schwerpunkt auf Roggenwhisky gelegt – ein Whisky aus jener Getreidesorte, die in der Region aus klimatischen Gründen bevorzugt angebaut wird.

Zum 30-jährigen Jubiläum hat man einen besonderen, limitierten Whisky abgefüllt – den 10 Jahre alten Dark Rye Malt J.H., der ganze sechs Jahre davon ein Finish in einem ex-Laphroaig-Fass erhielt. Mehr über den Whisky, der ab sofort erhältlich ist, und seine Tasting Notes finden Sie untenstehend:

30 Jahre Whiskytradition in Österreich

Destillerie Haider präsentiert Jubiläumsabfüllung DARK RYE MALT J.H. aus gebrauchtem Laphroaig Fass

Vor 30 Jahren begann in Österreich eine Erfolgsgeschichte, die heute heimische Whiskygeschichte geschrieben hat: Die Destillerie Haider brachte als erste Brennerei Whisky nach Österreich und etablierte damit auch den Roggenwhisky in Europa. Zum runden Jubiläum präsentiert das Familienunternehmen nun eine weitere außergewöhnliche Abfüllung: ein Single Cask des wohl charakterstärksten Whiskys der Destillerie, dem DARK RYE MALT J.H., gelagert in heimischer Eiche und einem gebrauchten Fass der schottischen Destillerie Laphroaig.

Österreich trifft Schottland

Die Jubiläumsedition ist aus 100 % dunkel geröstetem Roggenmalz hergestellt – ein Markenzeichen der Destillerie Haider, die seit jeher auf den Roggen als typisches Getreide des Waldviertels setzt. Nach vier Jahren Reifung in heimischer Eiche erhielt der Whisky eine besondere Reifung: sechs Jahre Lagerung in einem gebrauchten Fass der legendären schottischen Destillerie Laphroaig.

„Mit dieser Abfüllung wollten wir unsere Pionierarbeit würdigen. Unser Dark Rye Malt J.H. ist ein Whisky, der die österreichische Handschrift trägt, aber auch die Verbindung zur internationalen Whiskykultur zeigt“,

erklärt Johann Haider, Gründer der Destillerie Haider.

Ein Whisky voller Charakter

Im Glas zeigt sich die Jubiläumsabfüllung in einem warmen Bernsteinton. In der Nase entfaltet sich eine sanfte Süße, die sich zu Noten von Vanille, Muskat, Trockenfrüchten und Nuss-Nougat entwickelt, begleitet von einer feinen Rauchnote. Am Gaumen überzeugt der Dark Rye Malt J.H. durch ein cremiges Mundgefühl, Aromen von Schokolade, Vanille, Minze und dunklen Beeren. Das Finish ist langanhaltend, würzig und kraftvoll – geprägt von pfeffriger Intensität, die harmonisch in dunkle Schokolade und feinen Tabak übergeht.

Ein Stück österreichische Whiskygeschichte

Mit der Jubiläumsabfüllung unterstreicht die Destillerie Haider einmal mehr ihren Pioniergeist: Vom mutigen Start im Jahr 1995 bis zur Etablierung des Rye Whiskys in Europa. Heute gilt die Destillerie nicht nur als Top-Ausflugsziel in Niederösterreich, sondern auch als Botschafter österreichischer Genusskultur.

Der Dark Rye Malt J.H. ist ab sofort in limitierter Auflage in der Whiskyerlebniswelt Roggenreith sowie im Onlineshop erhältlich: shop.waldviertlerwhisky.at