Whisky der Destillerie Haider: Wertanlage und exklusives Geschenk

Die erste Whiskydestillerie Österreichs, die Destillerie Haider, stellte im Juni diesen Jahres ihr Projekt „Selected Single Cask“ vor und kündigte den Start für den Herbst 2023 an. In ihrer heutigen Presseaussendung stellt die Brennerei weitere Details vor, und gibt Einzelheiten zum für eine Abfüllung bereitstehenden Fass bekannt. Zusätzlich stellt die Destillerie Haider zwei neue Abfüllungen vor.

Alles zum Projekt „Selected Single Cask“ und „Whisky goes NFT“ sowie zum 18 Jahre im Fass gereiften Original Rye Whisky J.H. und dem Dark Rye Malt J.H., Finish in „Portweinfass“ in der folgenden Presseaussendung der Destillerie Haider. Im Anschluss an die Presseaussemdung finden Sie noch unserer Video mit Jasmin Haider-Stadler, in dem sie einige Fässer im ware house der Destillerie Haider vorstellt.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky: Wertanlage und exklusives Geschenk

Whisky ist mehr als nur ein Getränk; er verkörpert Geschichte, Handwerkskunst und Kultur. Immer mehr Menschen erkennen den Wert von Whisky als Investition. Die 1. Whiskydestillerie Österreichs bietet nun auch die Möglichkeit dieses bemerkenswerte Genusserlebnis, in Form eines ganzen Whiskyfasses oder eines Fassanteiles, mit so einer Investition zu verbinden. Nicht nur eine Alternative für Investoren, sondern auch eine exklusive Geschenkidee.

Whisky unterliegt als stabile Anlage weniger Schwankungen als Aktienmärkte. Das innovative Projekt, mit dem Namen SELECTED SINGLE CASK, der Destillerie Haider ist bereits angelaufen. Als erstes Fass wird ein ORIGINAL RYE WHISKY J.H., 10 years verfügbar sein. Der Whisky ist ab November 2023 zehn Jahre im Eichenfass gereift und bereit zur Entnahme. Ein Fass wird in 35 Einheiten geteilt, wobei eine Einheit fünf Liter Whisky (verdünnt auf 46% Vol.) entspricht. Ein Fassanteil kann für 495€ erworben werden. Beim Kauf eines individuell ausgewählten Fasses ist der Preis auf Anfrage.

Jede Einheit kann in Form einer edlen Münze, versehen mit einer entsprechenden Seriennummer, erworben werden. Die Echtheit bestätigt ein Zertifikat, das dem Käufer ausgehändigt wird. „Die Käufer sind außerdem zu uns in die Destillerie & Whiskyerlebniswelt eingeladen, um sich von der Qualität unserer Abfüllungen selbst zu überzeugen“, freut sich Jasmin Haider-Stadler über den Projektstart.

Neben den Vorteilen von Whisky als solide Investition, ist Whisky ebenso eine besondere Geste der Wertschätzung, die für Genuss und Leidenschaft steht. „Die Investition in Whisky lohnt sich nicht nur finanziell, sondern bietet auch die Möglichkeit, eine Passion zu verfolgen“, so Haider-Stadler. „Whisky hat einen Platz im Herzen von Investoren, genau so wie in den Herzen von Menschen, die nach einzigartigen Geschenkideen suchen.“

NEXT STEP: Whisky goes NFT

Die Destillerie Haider bietet damit ein einmalig, innovatives und individuelles Whisky-Erlebnis, das in Zukunft auch noch einen Schritt weiter gehen soll, denn in absehbarer Zeit, sollen die Münzen um einen NFT Code erweitert werden, der es ermöglichen wird den Whisky auch virtuell zu handeln.

Der Geschmack österreichischer Tradition: Die 1. Whiskydestillerie Österreichs stellt neue Abfüllungen vor

Die Whiskydestillerie Haider hat sich seit ihrer Gründung einen wohlverdienten Ruf für herausragende Handwerkskunst erworben und engagiert sich für heimische Whiskykultur. Die neuesten Whiskyabfüllungen dieser Destillerie sind ein Zeugnis für die fortgesetzte Leidenschaft und Hingabe, die hinter jedem Tropfen stecken. Mit im Sortiment sind somit nun ein ORIGINAL RYE WHISKY J.H., 18 Jahre im Fass gereift und ein DARK RYE MALT MALT „PORTFINISH“.

ORIGINAL RYE WHISKY J.H., 18 Jahre im Fass gereift

Für den Whisky werden 60% ungemälztes Roggen und 40% Gerstenmalz verwendet. Nach dem destillieren lagert er für 18 Jahre in einem Eichenfass aus heimischer Eiche und wird mit 46% Vol. in Flaschen abgefüllt.

Tasting Notes

In der Nase dominieren Vanille und eine angenehm, würzige Süße. Im Mund umspielt er erst samtig die Zunge und sorgt für ein molliges Mundgefühl. Aromen nach Dörrobst und Kräutern macht sich breit. Am Gaumen kommt noch mal stark Karamell durch und die ganze Würze entfaltet sich. Sehr harmonisch und ausbalanciert. Im Finale verabschiedet er sich mit fruchtigen Noten und hallt lange nach, wobei nach hinten hinaus die Süße bleibt.

DARK RYE MALT J.H., FINISH IN „PORTWEINFASS“

Ein Whisky aus 100% dunkel geröstetem Roggenmalz, gelagert für 6 Jahre im Eichenfass und für vier weitere Jahre in einem gebrauchten Likörwein Fass (Portweinmethode, Weingut Christoph Bauer) gefinished.

Tasting Notes

In der Nase begrüßen einen zuerst die beerigen Noten die sich mit Kräutern und frischen Zitrusnoten mischen, ebenso wie einer würzigen Süße. Im Mund erst schöne Kräuternoten, bevor sich ein schwerer Tabakton breit macht und überzogen wird von dunkler Schokolade. Ein reifer, sehr ausgewogener Whisky mit enormen Charakter. Im Finish Noten nach Kaffee, Karamell und Haselnuss gepaart mit einem Anflug von roten Beeren und einem wuchtigen Finale von frischen Kräutern.