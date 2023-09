Serge verkostet: Ein weiteres Mal Whiskys der Welt

Whiskys der Welt verspricht die Überschrift zur heutigen Tasting Session auf Whiskyfun. Doch der Blick auf die heutigen Kandidaten in der Verkostung zeigt: Es handelt sich eher hier um eine Tour de France. Die sechs Abfüllungen zeigen das Potential des French Whiskys, das allerdings nicht in allen Drams zu finden ist. Die heutigen Whiskys und ihre Bewertungen in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Black Mountain ‚BM N°1 Excellence‘ (42%, OB, France, +/-2021) 69 Domaine des Hautes Glaces ‚Indigene‘ (44%, OB, France, 2023) 88 Domaine des Hautes Glaces ‚Epistémè R18P23 Yellow Square‘ (47%, OB, France, 1798 bottles, 2023) 91 Domaine des Hautes Glaces ‚Epistémè R18P23 Yellow Round‘ (47%, OB, France, 894 bottles, 2023) 89 Armorik 2007/2022 (62.2%, Spirit Paradise, France, Vinho STR, cask #8173) 85 Twelve ‚Porphyre‘ (57%, OB, France, 450 bottles, 2023) 80