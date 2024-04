Mit Samples der Elixir Distillers, darunter eines aus der Macbeth-Serie, zwei weiteren Samples von Single Malts of Scotland und einem zubuchbaren Laphroaig 27yo präsentiert Simple Sample ein neues Onlinetasting, das am 29. Mai live auf Youtube stattfinden wird.

Was genau Whiskyfreunde erwartet und wie man an das Sampleset kommt, können Sie unten nachlesen:

Elixir Distillers – Live Tasting – 29.05.2024 – 6x2cl + zubuchbar Laphroaig 27 Jahre – 2cl Sample von und mit Simple Sample

Ihr könnt euch jetzt schon das Live Tasting Set von Elixir Distillers sichern, was wir gemeinsam mit euch am 29.05.2024 um 20 Uhr verkosten wollen.

Das 6x2cl Sample Set bekommt ihr für einen unschlagbaren Preis von NUR 14,90 €

Und wem das noch nicht reicht – der kann sicher gerne den Laphroaig 27 Jahre – Director´s Special als ebenfalls 2cl Sample für 25,30 € dazubuchen.

Elixir Distillers 6x2cl Set

Port Askaig 17 Jahre – Limited Edition 2023

Der Port Askaig 17 Jahre komplettiert die neue Core Range der „mystery drams“ aus dem Hause Elixir Distillers. Nach 17 Jahren in amerikanischer Eiche gehört der Single Malt zur Riege der begehrten wohlgereiften Islay Whiskys.

Port Askaig 8 Jahre – 45,8%

Der 8-jährige ist der Kern des Sortiments der Marke Port Askaig die von Elixir Distillers ins Leben gerufen wurde und reift in Bourbon Barrels, Toasted American Oak Barrels, Sherry Butts, Refill Hogsheads und amerikanischen Eichenfässern.

Elements of Islay Sherry Cask – Islay Blended Malt

Der Elements of Islay – Sherry Cask gehört zur neuen Core-Range von Elixir Distillers. Der Blend vereint die vielfältigen Charakterzüge der Islay Brennereien in einem komplexen Insel-Whisky. Er reifte in erstbefüllten und wiederbefüllten Sherry Butts sowie Hogsheads. Der Whisky wird mit kräftigen 54.5% vol. abgefüllt.

Ardmore 2009/2023 – 13 Jahre – Reserve Cask Parcel 11 – Single Malts of Scotland

The Single Malts of Scotland steht für konstant herausragende Abfüllungen. Hinter den Kulissen der Marke aus dem Hause Elixir Distillers ziehen zwei der wohl renommiertesten Whiskyhändler weltweit die Fäden: die Brüder Rajbir Singh und Sukhinder Singh. Zur Range der unabhängigen Abfüller gehören u.a. die Small-Batch-Abfüllungen der Reihe Reserve Casks, deren „parcels“ aus je mindestens zwei Fässern vermählt werden.

Linkwood 2010/2023 – 13 Jahre – Reserve Cask Kirsch – Single Malts of Scotland

Die Exklusivabfüllung für Kirsch-Kunden reifte 13 Jahre lang in drei Hogsheads und wurde mit vollem Aroma in rund 900 Flaschen abgefüllt.

Blair Athol (The Bloody Sergeant) 2013/2023 – 10 Jahre – Macbeth Series Act One

Inspiriert von dem Werk Shakespeares haben sich einige der größten Liebhaber schottischer Whiskys zusammengefunden, um dieses Literaturmonument neu zu erfinden und für jede Figur einen entsprechenden Whisky-Stil zu entwickeln. Schriftsteller, Zeichner oder auch Destillateure, Künstler und Kreateure unterschiedlichster Hintergründe haben gemeinsam eine Kollektion von neun außergewöhnlichen Whiskys kreiert: Macbeth – Akt I.

Jeder Whisky in dieser Serie wurde von Elixir Distillers auf der Grundlage der Kommentare vom Whisky-Autor Dave Broom ausgewählt, während der großartige Illustrator Sir Quentin Blake jede Abfüllung bzw. jeden Charakter der Tragödie mit einer individuellen Illustration bereicherte.

Der zähe Bloody Sergeant erzählt dem König Duncan im ersten Akt von Macbeths Heldentaten – es bedurfte einen robusten Highlands-Whisky, um dieser Figur gerecht zu werden. In Bourbon- und Rotweinfässern gereift, entfaltet er eine reiche Textur, fruchtige Aromen und komplexe Tannine. Das Bouquet zeigt Noten von Brombeeren und Gewürzen, bevor es in einen üppigen Mund mit Karamell- und Malznoten übergeht.

Zubuchbar: Laphroaig 27 Jahre – Director´s Special – Single Malts of Scotland

Diesen Laphroaig Single Malt Scotch Whisky haben die unabhängigen Abfüller der Elixir Distillers abgefüllt. Der Whisky ist Teil ihrer Director’s Special Serie. Er ist für stolze 27 Jahre gereift und hat seine Fassreife im First Fill Bourbon Barrel verbracht. Abgefüllt hat man ihn mit kräftigen 51,2 vol. Gerade einmal 210 Flaschen gibt es weltweit zu kaufen.

