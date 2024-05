Auch in diesem Jahr (hier die Mitteilung aus 2022) setzen Jack Daniel’s und Bio Imkerei Gruber in Österreich ihre Initiative Jack’s Bees gemeinsam mit Partnern aus der Gastronomie für die artgerechte Haltung und den Schutz der heimischen Bienen fort.

Mehr hierzu – inklusive dem Rezept der Spritz-Variante „Jack Honey Sprizz“ – finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jack’s Bees: Fünf neue Szene-Lokale übernehmen Bienenvolk-Patenschaften

Neue Gastro-Partner unterstützen Initiative von Jack Daniel’s und Bio Imkerei Gruber

Wien/Werndorf, am 06.05.2024 – Regionale Kooperation, überregionaler Einsatz: In Zusammenarbeit mit der Bio Imkerei Gruber setzt sich die Whiskeymarke Jack Daniel’s mit renommierten Partnern aus der Gastronomie für die artgerechte Haltung und den Schutz der heimischen Bienen ein. Auch die Bars „Everybody’s Darling“, „Wunderkammer im Renaissance by Marriott Hotel“ und die „Sputnik Bar“ haben ab sofort eine Patenschaft für Jack’s Bienen übernommen und beziehen damit ihren eigenen Honig für einzigartige Cocktail-Kreationen mit Jack Daniel’s Tennessee Honey.

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren stellt die Bio Imkerei Gruber Honig in höchster Qualität her. Das Familienunternehmen, bestehend aus Anton und seinem Sohn Andreas Gruber, definiert dabei für sich Artenschutz, Qualität und Produktvielfalt als wichtigste Prämissen und legt größten Wert auf eine artgerechte Bienenhaltung.

v.l.n.r. Clemens Hofmann, Brand Manager Jack Daniel’s bei Liquid Spirits, Andreas Gruber, Imker und Geschäftsführer Bio Imkerei Gruber, Tamara Rossegger, Head of Marketing bei Liquid Spirits, und Silverio Cosenza, Brand Ambassador Liquid Spirits

Die Initiative „Jack’s Bees“ rückt als erste große, regionale Kooperation der Whiskeymarke Jack Daniel’s verantwortungsbewussten Konsum in den Fokus. In Zusammenarbeit mit der heimischen Bio Imkerei und renommierten Gastronomie-Betrieben steht der Schutz der Bienen an erster Stelle. „Whiskey und Honig sind eine unschlagbare Kombination. Gemeinsam bieten die beiden Komponenten ein besonderes Geschmackserlebnis und kommen in Cocktails besonders gut zur Geltung. Somit war uns die Partnerschaft mit der Bio Imkerei Gruber ein besonderes Anliegen und eine organische Ergänzung unserer Bestrebung, so qualitätsvoll wie möglich zu agieren“, erklärt Clemens Hofmann, Brand Manager für Jack Daniel’s bei Liquid Spirits.

Die Initiative zieht weite Kreise und konnte nun fünf weitere Partner im Gastro-Bereich gewinnen. Zu den neuen Unterstützern gehören das Everybody’s Darling in Wien, die Sputnik Bar in Wien, die Wunderkammer im Renaissance by Marriott Hotel Wien, das Burdock in Salzburg und das Gin House in Zell am See.

Eine Patenschaft für die Zukunft der Bienen

Mit der Partnerschaft „Jack’s Bees“ führt Jack Daniel’s die Vision weiter, einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und zum Schutz der regionalen Natur zu leisten. Gastronomie-Betriebe können im Rahmen der Initiative Patenschaften an Jack’s Bienenvölkern erwerben, um dessen Wohl sich die Bio Imkerei Gruber kümmert. Der produzierte Honig steht den teilnehmenden Bars zur Kreation einzigartiger Cocktails und Signature Drinks mit Jack Daniel’s Tennessee zur Verfügung.

Andreas Gruber bei den Bienenvölkern, die unter dem Schutz der Patenschaften renommierter Gastro-Partner stehen

Das Erfolgsrezept, das sich aus der Kombination von Honig und feinstem Tennessee Whiskey ergibt, lässt sich auch perfekt in sommerlich-frischen Cocktail-Kreationen genießen, wie der Spritz-Variante „Jack Honey Sprizz“:

Silverio Cosenza, Produktexperte und entwickelt Signature Drinks für Jack Daniel‘s

Zutaten

3cl Jack Daniel’s Tennessee Honey

15cl Beerenlimonade (z.B.: Schweppes Original Wild Berry oder Organics Purple Berry)

1cl frisch gepresster Zitronensaft

Garnitur: Himbeeren, Heidelbeeren, Zitronenspalte

Zubereitung

Eiswürfel in ein Aperitif Glas füllen, 3cl Jack Daniel’s Tennessee Honey hinzufügen und mit 15cl Beerenlimonade aufgießen. Mit 1cl frisch gepresstem Zitronensaft abrunden und leicht umrühren. Abschließend mit Himbeeren, Heidelbeeren und einer Zitronenspalte garnieren.

Jack Honey Sprizz