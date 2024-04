Auch im zweiten Jahr der Zusammenarbeit von Jack Daniel’s und McLaren Racing erscheint, anlässlich der aktuell gestarteten Rennsaison der Formal 1, eine neue Ausgabe der Jack Daniel’s & McLaren Racing Edition. Die limitierte Sonderedition des Jack Daniel’s Tennessee Whiskey zeigt sich in leuchtendem Papaya-Orange, der charakteristischen Farbe von McLaren Racing, und mit dem Jack Daniel’s Logo in einem klaren Design, wie es sich auch auf dem McLaren Racing Rennwagen wiederfindet.

Jack Daniel’s & McLaren Racing Edition 2024 ist ab Mai 2024 im ausgewählten Lebensmittel- und Getränkehandel sowie im E-Commerce zum Preis von 25,99 Euro (UVP) erhältlich. Alles Weitere zu dieser Abfüllung finden Sie in der Pressemitteilung, die wir von Brown-Forman Deutschland erhalten haben:

Brown-Forman Deutschland launcht JACK DANIEL‘S & McLaren Racing Edition 2024

Hamburg, 15. April 2024 – Brown-Forman feiert das zweite Jahr der globalen Partnerschaft der beiden Kultmarken JACK DANIEL’S und McLaren Racing mit einer neuen Edition. Zur aktuell gestarteten Formel-1 Rennsaison erscheint die limitierte Sonderedition in einem neuen Design. In der aufmerksamkeitsstarken Verpackung ist sie ein beliebtes Geschenk und Sammelobjekt für JACK DANIEL’S und Rennsport Fans.

Die JACK DANIEL’S & McLaren Racing Edition verbindet zwei starke und weltweit beliebte Partner: Die Nummer 1 unter den weltweit verkauften Whiskeys¹ trifft auf das laut einer Fan-Befragung von motorsport.com beliebteste F1 Rennsport Team innerhalb der Regionen Europa, Amerika, Mittlerer Osten und Afrika.² Durch die Präsenz im Free- und Pay-TV erfreut sich der Formel-1 Rennsport in Deutschland einer großen Beliebtheit.

„Wir freuen uns, im deutschen Markt eine limitierte Anzahl der international verfügbaren Sonderedition vermarkten zu können. Dies unterstreicht die hohe Relevanz und die große Strahlkraft der Marke JACK DANIEL’S hierzulande“, so Tanja Steffen, Marketing Direktorin Brown-Forman Deutschland.

Das Flaschenlabel ist in leuchtendem Papaya-Orange, der charakteristischen Farbe von McLaren Racing, gehalten. Die diagonalen Streifen stehen für die Dynamik der beiden Marken. Das JACK DANIEL’S Logo präsentiert sich ebenfalls neu in einem klaren Design, wie es sich auch auf dem original McLaren Racing Rennwagen wiederfindet.

Die Sonderedition 2024 beinhaltet erneut den beliebten JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey, der aus der für JACK DANIEL’S klassischen Maische mit 70 Prozent Mais, 8 Prozent Roggen und 12 Prozent gemälzter Gerste destilliert und anschließend durch Holzkohle gefiltert wird, bevor er in neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche reift.

Die JACK DANIEL’S & McLaren Racing Edition 2024 (0,7-l Flasche, 40% Alk.vol.) ist ab Mai 2024 im ausgewählten Lebensmittel- und Getränkehandel sowie im E-Commerce zum Preis von 25,99 Euro (UVP) erhältlich.

Weitere Informationen unter JackDaniels.com.

¹Quelle: #1 JDTW #1 selling Standard+ whiskey (IWSR – 2022)

²Quelle: motorsport.com fan survey

Brown-Forman befürwortet einen verantwortungsbewussten Genuss seiner Marken.

Über McLaren Racing

McLaren Racing wurde vor rund 60 Jahren von dem Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team nahm 1966 an seinem ersten Formel-1-Rennen teil. Seitdem hat McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, 183 Formel-1-Grand-Prix, dreimal das Indianapolis 500 und beim ersten Versuch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen.

McLaren engagiert sich für Nachhaltigkeit im Sport und ist Unterzeichner des UN Sports for Climate Action Commitment. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, bis 2040 eine klimaneutrale Produktion zu erreichen und eine vielfältige und integrative Kultur in der Motorsportindustrie zu fördern.

McLaren Racing – Offizielle Website

Premium-Qualität seit 1870

Seit über 150 Jahren bereichert die Brown-Forman Corporation das Leben von Generationen mit hochwertigen alkoholischen Marken aus der Genusswelt.

Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premium und Super Premium Spirituosen aus dem internationalen

Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey, Woodford

Reserve und Old Forester, die schottischen Single Malts Benriach und The GlenDronach sowie Slane Irish Whisky. Als Neuzugänge bereichern Gin Mare und Botucal Rum das Portfolio. Fords Gin, die Tequilas el Jimador und Herradura und der Likör Chambord runden das Angebot ab. Weltweit kümmern sich rund 5.600 Mitarbeiter:innen um die Marken aus dem Hause Brown-Forman, die in über 170 Ländern vertrieben werden. Das 1870 gegründete Familienunternehmen wird an der New York Stock Exchange gehandelt. Es ist erneut als eins der “World’s Most Ethical Companies®” 2024 anerkannt.

In Deutschland zählen rund 175 Mitarbeiter:innen zum Unternehmen, das im Jahr 2023/2024 erneut als Great Place to Work© zertifiziert ist. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.

Weitere Informationen: brown-forman.com, RESPONSIBLEdrinking.eu