Als neues Mitglied der vor rund zwei Jahren in Deutschland gelaunchten Bonded Serie stellt Brown-Forman Deutschland heute Jack Daniel’s Bonded Rye vor. Diese Abfüllung, hergestellt aus 70% Roggen, 18% Mais und 12% gemälzter Gerste, ist ab sofort im ausgewählten Spirituosenfachhandel und E-Commerce erhältlich, ab Sommer 2024 dann auch im Lebensmitteleinzel- und Getränkefachgroßhandel. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 29,99 €.

Hier die Infos, die wir erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Brown-Forman Deutschland erweitert die JACK DANIEL’S Bottled-in-Bond Serie um JACK DANIEL’S Bonded Rye

Hamburg, 7. März 2024 – Mit JACK DANIEL’S Bonded Rye – dem ersten Rye Whiskey aus der Jack Daniel Distillery mit der Bezeichnung Bottled-in-Bond – stellt Brown-Forman ein neues Mitglied der vor rund zwei Jahren in Deutschland gelaunchten Bonded Serie vor. Diese präsentiert eine Auswahl innovativer Abfüllungen, die das Erbe der Whiskeyherstellung der über 150 Jahre alten Destillerie ehren.

JACK DANIEL‘S Bonded Rye ist ein Tennessee Rye Whiskey, der mit einem Alkoholgehalt von 50% Vol. in Flaschen abgefüllt wird. Gemäß dem Bottled-in-Bond Act von 1897 muss ein sogenannter Bonded Whiskey von einem einzigen Brenner während einer einzigen Saison destilliert werden, mindestens vier Jahre lang in einem staatlichen Zolllager reifen und mit 100 Proof (50% Vol.) abgefüllt werden.

„Die Bottled-in-Bond-Kennzeichnung von JACK DANIEL‘S Bonded Rye ist ein weiteres Qualitätssiegel dafür, dass jeder Tropfen unseres Whiskeys hier in Lynchburg in der Jack Daniel Distillery nach höchsten Standards hergestellt wird. Bonded Rye zeichnet sich durch seine einzigartige Roggenmischung aus und offenbart ein ausgewogenes Profil, das die Genießer:innen unserer Rye Whiskey Abfüllungen erwarten und wonach sie suchen“, so JACK DANIEL’S Master Distiller Chris Fletcher.

JACK DANIEL‘S Bonded Rye wird aus 70% Roggen, 18% Mais und 12% gemälzter Gerste hergestellt und durchläuft vor der Reifung in neuen, handgefertigten Fässern aus amerikanischer Weißeiche die Filterung durch Holzkohle, das sogenannte Charcoal Mellowing. Bonded Rye offenbart Noten von getrockneten Früchten, einen anhaltenden Hauch von Toffee und einen komplexen und ausgewogenen Geschmack mit einem würzigen Roggen-Abgang.

Die Flasche ist vom Originaldesign der JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey Flasche aus dem Jahr 1895 inspiriert.

JACK DANIEL’S Bonded Rye ist ab sofort bundesweit im ausgewählten Spirituosenfachhandel und im E-Commerce sowie ab Sommer 2024 auch im Lebensmitteleinzel- und Getränkefachgroßhandel in der 0,7-l-Flasche zum Preis von 29,99 Euro (UVP) erhältlich.

Die JACK DANIEL‘S Bottled-in-Bond Serie präsentiert sich mit Jack Daniel’s Bonded, Jack Daniel’s Triple Mash und jetzt neu auch mit Jack Daniel’s Bonded Rye.

Weitere Informationen unter www.jackdaniels.com.