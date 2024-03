The Lakes Distillery mit Limited Edition zum Internationalen Frauentag

The Lakes Distillery veröffentlicht zum Internationalen Frauentag die Limited Edition Isadora in ihrer Whiskymaker’s Editions. Die Abfüllung ist nach der Pionierin des zeitgenössischen Tanzes, Isadora Duncan, benannt. Nur 900 einzeln nummerierte Flaschen sind erhältlich, abgefüllt ist The Lakes Whiskymaker’s Edition Isadora mit 53 Vol. %.

Zusätzlich veranstaltet The Lakes Distillery eine Wohltätigkeitsverlosung zugunsten der OurWhisky Foundation. Die Flasche Isadora #1, signiert von whiskymaker Sarah Burgess, kann online bei dieser Verlosung gewonnen werden. Ein Los ist zum Preis £10 über die Website der Brennerei erhältlich. Der Verkauf endet heute um Mitternacht.