Serge verkostet: Junge Destillerien

Ein interessantes Tasting-Paket hat Serge Valentin zum Start in das neue Jahrzehnt zusammen geschnürrt. In der Verkostung finden wir Whiskies und Spirits junger Brennereien aus Schottland, England und Irland. Der Einstieg ist der Lowland-Brennerei Daftmill mit einem 11-jährigen Whisky mit einer hohen Bewertung vorbehalten. Aus der englischen The Lakes Distillery finden wir die beiden Whiskymaker’s Reserve No.1 und No 2, welche mittelprächtige erhalten. Und den Abschluss bilden zwei Samples aus der Waterford Distillery. Von der Brennerei des ehemaligen Bruichladdich-Mitbesitzers Mark Reynier ist noch keine Abfüllung erhältlich. Aus diesem Grund finden sich in der heutigen Verkostung ’nur‘ zwei Samples aus dieser irischen Brennerei. Auch wenn diese Proben keine Bewertung erhalten, so lassen ihre Verkostungsnotizen die Vorfreude auf die erste Abfüllung dieser Brennerei größer werden.

Die heutige Session auf Whiskyfun in der gewohnten Kurzübersicht: