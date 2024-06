Die in der Partnerschaft mit dem französischen Künstler Nathanaël Koffi entstandene Abfüllung The Cuvée Koffi der Waterford Distillery ist ab sofort auch auf dem deutschen Markt erhältlich (wir stellten Ihnen dieses Bottling im letzten Monat vor). In seiner heutigen Presseaussendung gibt der Importeur und Distributor zudem auch einen kleinen Ausblick auf zukünftige Abfüllungen der irischen Brennerei, die dann die Cuvée Core Range bilden werden.

So wird auf Waterford The Cuvée Koffi der Biodynamic Cuvée Luna folgen, der voraussichtlich im Herbst 2024 zusammen mit der Heritage-Abfüllung Goldthorpe erscheinen wird. Das Quartett der Cuvée Core Range komplettieren im kommenden Jahr dann das Peated Cuvée Fumo und das Organic Cuvée Gaia.

Hier alle weiteren Details sowie die Tasting Notes zu The Waterford Cuvée: Koffi, wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Whisky-Kunst: Waterford läutet mit Koffi eine Cuvée Core Range ein

Stuhr, 11.06.2024 Waterford Whisky hat das Verständnis von Single Malt Whiskys verändert. Wenn es um Herkunft, Terroir und eine neue Generation von Whiskyherstellern geht, setzen die Iren Maßstäbe. Ihr transparentes Terroir-Konzept kommt an. Nun läuten die Szene-Ikone Mark Reynier und sein Team mit dem Cuvée Koffi eine Core Range ein, der die Kunst zusätzlich Ausdruck verleiht.

Die im Süden Irlands gelegene Waterford Distillery brennt einzigartige Single Malts, die streng nach den Prinzipien des Terroirs entstehen. Separat angebaut, geerntet, gelagert, gemälzt und destilliert fangen diese Single Farm Origins Farm für Farm, Terroir für Terroir das Geschmacksprofil ihres Herkunftsortes ein. Dafür arbeitet die innovative Brennerei mit ausgewählten irischen Farmen zusammen.

Waterford Koffi Cuvee und Ned Gahan (Head Distiller)

Für ihre The Cuvée Abfüllungen vermählt Waterford ausgewählte Single Farm Origin Whiskys. So entstehen äußerst vielschichtige, lebendige und ausdrucksstarke Geschmackserlebnisse – ähnlich der Cuvées namhafter französischer Weingüter. Oder wie Waterford CEO Mark Reynier sagt: ultimative Whiskys. Aus der Weinbranche kommend, ist in diesem Konzept ganz zu Hause.

Außen und innen Kunst

Den Facettenreichtum der irischen Terroir-Whiskys lassen schon die Etiketten der The Cuvée Abfüllungen erahnen. Nach zweijähriger Zusammenarbeit mit Leah Hewson, einer der führenden bildenden Künstlerinnen Irlands, gab die Brennerei im April letzten Jahres die Kooperation mit Nathanaël Koffi bekannt. Der abstrakt und expressiv arbeitende Künstler aus Frankreich hat ein Etikett entworfen, das Waterfords progressive Produktionsmethode reflektiert. Das moderne, lebendige Design spiegelt die Farben Irlands, das Terroir, die Gerste und das Erbe der Insel wider. Koffi erklärt:

„Durch die Schichtung von Farben und Mustern habe ich versucht, die vielseitigen und komplexen natürlichen Aromen dieser ultimativen Waterford Whisky-Cuvées einzufangen. Mein Kunstwerk macht sich alles zunutze, was ich an der Waterford Distillery und ihren Whiskys liebe: Körper, Textur und avantgardistische Methoden.“

Das Cuvée-Kernsortiment

Koffis Etikett veredelt jene markante blaue Waterford-Flasche mit Glasverschluss, die die Kernsortiment-Ära einläutet. Der nach dem Künstler benannte Single Malt bildet als Flaggschiff-Whisky den Auftakt der The Cuvée Core Range. Für die bisher älteste und komplexeste Abfüllung der Brennerei kommen 24 verschiedene Single Farm Origin Whiskys zusammen, von denen jeder seinen eigenen, durch das Terroir bedingten Charakter hat. Auf der Terroir-Seite sind diesbezügliche Details übersichtlich dargestellt. Jeweils mindestens sechs Jahre in vier verschiedenen Fasstypen gereift und zu einem komplexen Cuvée vereint, sind die einzelnen Bestandteile über Codes auf den Flaschen vollständig rückverfolgbar und transparent – vom Feld bis zum Fass.

Auf das Waterford The Cuvée Koffi wird der Biodynamic Cuvée Luna folgen, der voraussichtlich im Herbst 2024 zusammen mit der raren Heritage-Abfüllung Goldthorpe lanciert wird. 2025 komplettieren das Quartett das Peated Cuvée Fumo und das Organic Cuvée Gaia. Das renommierte und beliebte Cuvée Argot bleibt währenddessen der budgetfreundliche, jüngere Bruder der Cuvée-Familie, ist jedoch nicht Teil der Core Range.

Cuvée Koffi

Waterford Irish Single Malt Whisky

Herkunft: Irland

Fasstypen: First Fill American Oak , Virgin American Oak, Premium French Oak und Vin Doux Naturels

Alter: mind. 6 Jahre

Alkoholgehalt: 50% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt.

Verkostungsnotizen

Nase: Spannende Kombination von rotem Apfel auf hausgemachtem Schwarzbrot zu einer Tasse Tee. Zitrusfrucht-Marmelade, prickelnder weißer Pfeffer, gemischte Kräuter, Cola- und Brausebonbons sowie ein Hauch von Lavendel in frischer Erde.

Gaumen: Sanft auf der Zunge tanzende Gewürze, Shortbread mit Zitrone und Erdbeere, schwarzer Pfeffer, Grapefruit, Chilischokolade, Salzcracker, Gerstenzucker-Bonbons, Sommerfrüchtekompott und Lakritzkonfekt.

Nachklang: Lang und trocken, mit einer anhaltenden sanften Würze, die zu getrockneten Früchten überleitet.

Über Waterford

Seit 1792 gibt es am Ufer des Flusses Suir eine Brauerei. Seit 2015 ist sie die technisch hoch entwickelte Waterford Distillery, gegründet und geleitet von Mark Reynier. Modernste Ausrüstung verbindet sich hier mit uraltem Wissen, einheimischer irischer Gerste, ausgedehnten Gärzeiten, langsamer Destillation und einer handverlesenen Fässer-Auswahl. Waterford bringt Terroir ultimativ zum Ausdruck – und zwar Farm für Farm, Ernte für Ernte. Für jede Abfüllung der ‘Single Farm Origins‘ wird ausschließlich Gerste von einem einzigen Agrarbetrieb verwendet. Dafür arbeitet Waterford mit aktuell 97 irischen Farmen zusammen, die 19 unterschiedliche Gerstensorten anbauen. Das Ergebnis sind einzigartige Destillate, die auf erstaunliche Weise ihre Herkunft übermitteln.

