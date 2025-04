Ein deutscher Single Malt, gebrannt 2022, aus der Feindestillerie Büchner in Sachsen-Anhalt, gelagert in einem Ex-Bourbonfass und seit 1. April in einem Madeira Fass, in dem zuvor Rum reifte – das sind die Zutaten für die zweite Fassteilung von Teufelsmalt aus Worpswede, die man Ihnen hier als Presseaussendung vorstellt. Mehr zum Whisky und zur Bezugsmöglichkeit für einen der 30 Fassanteile hier:

TEUFELSMALT Fassteilung „Peated Single Malt Whisky“ – Ex-Madeira Rum Cask

Hier ist die zweite Teilung eines Whisky Fasses. Es handelt sich um ein frisch entleertes 40-Liter-Madeirafass aus portugisischer Eiche welches zuvor für 12 Monate mit einem Rum belegt war.



Der rauchige Whisky aus schottischem Torfmalz stammt aus der Feindestillerie Büchner in Sachsen-Anhalt und reifte seit Januar 2022 in einem Ex-Bourbon Fass. Seit 01. April liegt er nun für ein Finish in meinem Madeira Fass, in welchem zuvor mein „Delicane“ Rum reifte. Dieser ist ab kommender Woche online und im Ladengeschäft „The Maltpit“ in Worpswede erhältlich.



Das 40-Liter-Madeirafass ist eine echte Rarität, hergestellt aus portugiesischer Eiche und mittlerem toasting. Es werden ausgewählte Rotweine unter Hitze zwischen 45 und 75 °C gelagert, um die typischen Aromen der Madeira-Weine zu entwickeln. Dieses spezielle Fass wurde mit Wein aus der Deliciosa Traube belegt, was dem Rum bereits ein fantastisch süßes Aroma verliehen hat.





Die Abfüllung wird vermutlich Ende 2025 bis Mitte 2026 erfolgen.



Destillerie: Feindestillerie Gerhard Büchner, Sachsen-Anhalt

Make: Peated Single Malt Whisky

Destilliert: Januar 2022

Fasslegung: 01.04.2025

Fasstyp aktuell: 40L Madeira Cask

Alkoholgehalt aktuell: 61,5% Vol.



Der Whisky wird vor Abfüllung auf eine erhöhte Trinkstärke eingestellt. 3-4 Tage nach dem Kauf erhältst du eine persönliche Urkunde (Fassanteilsschein). 1 Anteil kostet 79€ und entspricht 2 Flaschen a 0,5 Liter. (1 l = 79,00 €)



Wichtig: Bei dieser Fassteilung sind bereits alle Kosten im Preis enthalten. Es fallen keine weiteren Kosten an!



Es gibt insgesamt 30 Anteile.



https://www.teufelsmalt.de/p/fassteilung-peated-single-malt-whisky-ex-madeira-rum-cask