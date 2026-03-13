Teufelsmalt präsentiert Fassteilung: Sweets & Fire 2026 – Smoke Meets Sweetness, Part II

Von Marcus Beyer, der mit Teufelsmalt kleine Fässer zur Teilung anbietet, haben wir die Information für Sie erhalten, dass die zweite Ausgabe der Sweets & Fire Serie, Sweets & Fire 2026, jetzt zur Teilung verfügbar ist. Auch diesmal ist es ein kräftig getorfter deutscher Single Malt, der diesmal in einem Second Fill Maple Syrup Cask gefinisht wurde.

Eine detaillierte Beschreibung des Fasses und ein Link, unter dem Sie einen Anteil (2 Flaschen zu je 0,5l) erwerben können, finden Sie hier:

Teufelsmalt präsentiert: Sweets & Fire 2026 – Smoke Meets Sweetness, Part II

Marcus Beyer, der unabhängige Abfüller hinter der Marke Teufelsmalt, meldet sich 2026 mit einer neuen Fasskreation zurück. Mit seiner Leidenschaft für außergewöhnliche Reifungen und handverlesene Holzfässer hat Beyer bereits im letzten Jahr mit der ersten Sweets & Fire Fassteilung eindrucksvoll bewiesen, dass deutscher Whisky und internationale Fassvielfalt kongenial zusammenpassen.

Nach dem großen Erfolg der 2025er Edition – einem Peated Single Malt Whisky mit Finish im Ex-Madeira Rum Cask – setzt Beyer seine aromatische Saga nun fort: Sweets & Fire 2026 verbindet erneut kräftigen Torfrauch und süße Tiefe, diesmal mit einem ungewöhnlichen Finish im Second Fill Maple Syrup Cask (Ahornsirup). Der Basiswhisky stammt wieder aus deutscher Produktion, destilliert aus original schottischem Torfmalz. Zuvor reifte er in einem First Fill Bourbon Cask – eine perfekte Grundlage für das anschließende süß-würzige Ahornsirup-Finish.

Das kleine 50 Liter-Fass verleiht dem Whisky eine intensive Verbindung aus aromatischem Rauch, cremiger Süße und sanfter Würze. Abgefüllt wird der Whisky selbstverständlich wieder ungefärbt, nicht kühlfiltriert und naturbelassen. Die finale Abfüllung ist für den späten Herbst 2026 geplant, sodass die Flaschen wieder pünktlich zu Weihnachten bei allen Teilnehmenden eintreffen.

Ein Fassanteil kostet 89,90 Euro (inklusive aller Kosten) und umfasst zwei Flaschen à 0,5 Liter. Jede*r Teilnehmer*in erhält nach dem Kauf einen personalisierten Fassanteilsschein per Post.

Mit Sweets & Fire 2026 zeigt Marcus Beyer erneut, was unabhängige Abfüllungen leisten können: Leidenschaft, Kreativität und ein feines Gespür für aromatische Harmonie. Das Ergebnis wird eine reizvolle Kombination aus rauchiger Intensität und verführerischer Süße – ein Whisky, der seinem Namen alle Ehre macht.

Zur Teilung: https://maltpit.de/products/fassteilung-teufelsmalt-sweets-fire-2026-50-liter-abfullung-herbst-2026

Eckdaten im Überblick:

Ursprung: Deutscher Single Malt aus schottischem Torfmalz

Fassreifung: First Fill Bourbon → Second Fill Maple Syrup Cask Finish