Serge verkostet: Ein Duo aus Balblair

Vor dem Wochenende hat Serge Valentin für uns noch zwei Whiskys aus Balblair ausgesucht – der erste der beiden stammt aus der Brennerei und ist auch nur dort erhältlich, der zweite ist von einem unabhängigen Abfüller.

Beide Bottlings zeigen laut Serge ein Profil, das die sonst so typischen Früchte der Whiskys von Balblair etwas in den Hintergrund stellt. Die Bewertungen in der Verkostung sind für beide gleich, und gleich gut.

Abfüllung Punkte

Balblair 2006/2022 (49.3%, OB, Distillery Only, refill bourbon barrel, cask #546) 85 Balblair 17 yo 2008/2025 (56.2%, Decadent Drams, 1st fill bourbon barrel, 172 bottles) 85

Vor zwei Jahren waren wir ja vor Ort bei der Brennerei (damals noch mit Distillery Manager John MacDonald) – von dort haben wir einige Bilder mitgebracht, die wir Ihnen hier in einer nochmals Galerie zeigen wollen: