Serge verkostet: Dallas Dhu

Lange ist es her, dass wir über die Pläne berichten konnten, die seit 1983 geschlossene Speyside-Destillerie Dallas Dhu wieder zu eröffnen. Vor fast zwei Jahren unterzeichneten Historic Environment Scotland und Aceo Distillers Company Limited den Vertrag über die Wiederinbetriebnahme der Whisky-Brennerei, nachdem sich die Verhandlungen über mehrere Jahre hinzogen.

Als im Januar 2014 die Pläne zur Wiedereröffnung dieser Lost Distillery konkreter wurde, präsentierte Serge Valentin den einzigen, zu dieser Zeit noch unverkosteten Dallas Dhu, der in der Whiskyfun-Bibliothek zu finden war, in einer Single-Session. Heute folgt auf Whiskyfun eine neue reine Dallas Dhu Session. Aus längst vergangenen Tagen ist die Cadenhead-Abfüllung, sie erschien zum Ende der 1980er-Jahre. Aus der dieses Jahr erschienen Connoisseurs Choice Heritage Collection von Gordon & MacPhail stammt die zweite Abfüllung der Verkostung.

Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Dallas Dhu 26 yo (44.5%, Cadenhead, black dumpy, late 1980s) 87 Dallas Dhu 50 yo 1971 (43.7%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice Heritage Collection, Refill American Hogshead, +/-2022-2026) 92