SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Dallas Dhu und Benromach

Auf sehr hohem Niveau befinden sich die beiden Whiskys von heute, einer 20, der andere 50 Jahre alt...

Mit zwei Brennereien aus Forres, eine davon momentan nur im Museumsbetrieb, eröffnet Serge Valentin heute unseren News-Reigen: Benromach, die aktive Destillerie, steuert einen 20 Jahre alten Whisky für La Maison Du Whisky in Singapur bei, der Dallas Dhu kommt von Gordon & MacPhail und hat satte 50 Jahre auf dem Buckel. Und auch wenn der Dallas Dhu technisch die Nase vorne hat, kann man den Vergleich als „unentschieden auf superbem Niveau“ werten.

Hier die Rohdaten der Verkostung:

AbfüllungPunkte

Benromach 20 yo 2003/2023 (57.7%, OB for LMDW Singapore exclusive, first fill bourbon barrel, cask #48, 189 bottles)91 
Dallas Dhu 50 yo 1971/2021 (59.2%, Gordon & MacPhail, Private Collection, refill American oak hogshead, cask #694, 56 bottles)92

Das Hauptbild hier widmen wir der Brennerei Dallas Dhu, am Titel gesellt sich noch Benromach dazu…

Dallas Dhu. Ölbild von David Christopher Schlierenkämper
