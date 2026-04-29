Benromach, die Destillerie von Gordon & MacPhail in der Speyside, hat sich dem Speyside-Whisky nach alter Manier verschrieben: Fruchtig und mit einem Hauch von Rauch, der durch die damalige Herstellung entstand. whic.de hat nun ein Einzelfass von Benromach abgefüllt und in einer auf 211 Flaschen limitierten Ausgabe auf der Webseite verfügbar gemacht. Der fassstarke Whisky aus einem First Fill Bourbon Barrel (eine weiter Verbeugung vor der klassischen Machart) ist ab sofort verfügbar – Link sowie die Tasting Notes im nachfolgenden Artikel:

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FRÜHLINGSGEFÜHLE IN FASSSTÄRKE

whic veröffentlicht exklusive Benromach Single Cask Abfüllung

Bremen, 29.04.2026

Mit einem handverlesenen Single Cask Whisky fängt whic die Vorfreude auf die wärmere Jahreszeit ein: Der Benromach 2014/2025 – 11 Jahre aus dem First Fill Bourbon Barrel #211 ist ein purer, fruchtig-süßer Speyside Single Malt, der durch einen Hauch von sanftem Rauch abgerundet wird. Diese auf 211 Flaschen limitierte Exklusivabfüllung wurde von dem Bremer Whiskyspezialisten eigens als perfekter Begleiter für kommende Sommerabende und gesellige Stunden auf der Terrasse ausgewählt.

Im Glas entfaltet der Whisky einen frischen Duft von grünen Äpfeln, Zitronen und Aprikosen, der bald von sahnigen Kuhbonbons, Honig und dezentem Rauch umspielt wird. Am Gaumen zeigt er sich cremig und angenehm ölig. Süße Noten von Vanillepudding und Butterkeks treffen auf malzige Würze, während eine feine Tiefe aus Rauchmandeln und Haselnüssen für Komplexität sorgt. Der mittellange Abgang bleibt mit getrockneten Früchten, Bananenchips und zarter Milchschokolade angenehm präsent.

Die fassstarke Abfüllung mit 59,6% Vol. ohne jede Nachbehandlung setzt den authentischen Charakter von Benromach in Szene. Mit ein paar Tropfen Wasser lässt sich erkunden, wie sich das Aromaprofil öffnet und verändert.

Die 211 Flaschen sind ab sofort exklusiv bei whic erhältlich unter: https://whic.de/benromach-whic-single-cask-no-211