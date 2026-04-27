Serge verkostet: Ein Benromach-Duo

Die Speyside-Destillerie Benromach ist bekannt für ihren leicht getorften Single Malt – ein Stil, der früher auch in dieser Whisky-Region recht üblich und weit verbreitet war. Zwar nutzen in der Speyside auch weitere Brennereien gelegentlich peated Malt für ihre Whiskys, doch bei Benromach wird dieser generell verwendet.

Aus dem Produktions-Jahr 2014 stamme die beiden Destillerie-Single-Cask-Bottlings, die die heutige Verkostung auf Whiskyfun bilden. Beide reiften in first fill sherry hogsheads. Auch wenn der Altersunterschied zwischen den beiden Abfüllungen ein Jahr beträgt: Serge Valentin’s Bewertungen für die Zwei sind identisch, und beide bezeichnet er als „absolutely excellent“.

Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Benromach 2014/2024 (60.4%, OB for Whiskysite Netherlands, fist fill sherry hogshead, cask #624, 303 bottles) 88 Benromach 2014/2025 (59.1%, OB for The Whisky Exchange, first fill sherry hogshead, cask #675, 299 bottles) 88