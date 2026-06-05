Die neue Abfüllung aus der Destillerie Ardnamurchan (sie gehört dem unabhängigen Abfüller Adelphi) ist ab sofort in Deutschland erhältlich: Der Ardnamurchan AD/Tokaji Cask wurde aus ungetorftem Spirit erzeugt, der zunächst in 28 Bourbon-Fässern reifte und dann ein Finish in ungarischen Süßweinfässern erhielt. Das ergab, wie man untenstehend nachlesen kann, sehr interessante Tasting Notes.

Die auf 8.736 Flaschen limitierte Sonderabfüllung ist mit 52% vol. abgefüllt und hat einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 64,95 EUR. Mehr Infos und das Datenblatt des Whiskys finden Sie hier:

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Ardnamurchan präsentiert: AD/Tokaji Cask Release – 52% Vol., UVP 64,95 EUR

Die Ardnamurchan Distillery bringt mit Stolz ihr erstes AD/Tokaji Cask Release auf den Markt. Dieser außergewöhnliche Highland Single Malt wurde aus 100% ungetorfter Spirituose hergestellt und in einer Kombination aus 28 Bourbonfässern, die nachgereift in ungarischen Tokaji-Weinfässern lagerten, sowie zwei vollständig gereiften Bourbonfässern veredelt.

Das Ergebnis ist ein komplexer, floraler und fruchtbetonter Whisky mit 52% vol., unfiltriert und in naturbelassener Farbe. Die Aromen reichen von frischer Birne, grünen Äpfeln und Bambus bis hin zu gesalzenem Popcorn, weißen Pfeffer- und Mace-Noten, kandiertem Ingwer und Rosenblättern. Das Finish ist ausgewogen, salzig und würzig. Damit vereint dieser Single Malt Whisky schottische Destillationskunst mit der süßen Eleganz ungarischer Dessertweine.

Mit einer limitierten Auflage von nur 8.736 Flaschen steht dieses Release für ein intensives Geschmackserlebnis, das Kenner und Genießer gleichermaßen begeistert.

Empfohlene Verkaufspreis: 64,95EUR/Fl. 0,7l inkl. MwSt.

Importeur: Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de