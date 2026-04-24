Letzte Chance: Gewinnen Sie je eine von drei Flaschen Ardnamurchan AD/10 – dem kommenden Standard der Highland-Brennerei!

Mit unserem aktuellen Gewinnspiel geht es wieder einmal zurück nach Schottland – zu einer Brennerei, die mit

ihren Abfüllungen seit den Erstveröffentlichungen für Aufsehen und Freude unter den Whiskyfreunden sorgt:

Ardnamurchan. Zwar gibt es von dort noch keinen dauerhaft verfügbaren Standard. Aber der Adnamurchan AD/10yo, den Sie jetzt bei uns dank unseres Gewinnspielpartners Rolf Kaspar GmbH gleich dreimal gewinnen können, wird mit genau dieser Zusammensetzung die 10 Jahre alte Ardnamurchan Standardabfüllung sein. Ein großartiger Ausblick auf das, was noch zu erwarten ist

Wie sie den in limitierter Stückzahl abgefüllten Adnamurchan AD/10yo gewinnen können? Einfach unseren Artikel aufmerksam durchlesen, die nicht allzu schwere Gewinnfrage richtig beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon haben Sie Ihre Chance genutzt! Seien Sie also dabei – wir freuen uns auf Ihre Einsendung.

NUR NOCH BIS SONNTAG können Sie gewinnen – also machen Sie jetzt mit!

Hier also alles, was Sie zur Beantwortung der Gewinnfrage wissen müssen:

Die Destillerie Ardnamurchan

Die Destillerie des unabhängigen Abfüllers Adelphi liegt auf der westlichsten Halbinsel des britischen Festlandes – eine der spektakulärsten Umgebungen für Destillerien in Schottland. In den Atlantischen Ozean hinausragend und mit Blick von allen Ufern auf Inseln, Burgen, Lochs und Wildnis bietet sie Ihnen einen wirklich sehenswerten Teil der Westküste Schottlands. Ardnamurchan ist wahrlich eine Reise wert: Kommen Sie vorbei und teilen diese wunderschöne Landschaft mit uns.

Mit weiten weißen Sandstränden und kristallklarem Meer, alten Wäldern und Bergen, ganz zu schweigen von der Tierwelt, der atemberaubenden Landschaft und den keltischen Legenden, wird ein Besuch in diesem malerischsten Land Schottlands unvergesslich sein.

Grüne & nachhaltige Prinzipien

Whisky ist ein „natürliches“ Produkt, was sich in der Arbeitsweise der Destillerie widerspiegelt.

Einzigartig in der Whiskyindustrie, stammt der gesamte Strom- und Wärmebedarf für die Ardnamurchan Distillery aus lokalen erneuerbaren Energien – der Fluss Glenmore, der das Kühlwasser der Destillerie liefert, speist einen Wasserkraftgenerator, und der Biomassekessel wird mit Holzhackschnitzeln aus lokaler Forstwirtschaft befeuert, was zu einer sehr guten und nachhaltigen Gesamtbilanz der Brennerei führt.

Darüber hinaus werden die Nebenprodukte der Whiskyherstellung auf der Halbinsel recycelt – der noch energiereiche Treber (das sind die Überreste aus dem Maischbottich) wird mit dem Pot Ale kombiniert, um Tierfutter für die Verwendung auf der Halbinsel herzustellen.

Blockchain Technology

Jede einzelne fertige Flasche Whisky liefert Whiskyfreunden durch die Verwendung von QR-Barcodes und anderen smartphone-fähigen Scan-Technologien individuelle Daten zu jeder Abfüllung. Auf diese Weise kann die Geschichte jeder Whiskyflasche direkt erzählt werden, da jeder Schritt des Herstellungsprozesses dank der Blockchain Technology bis zum Ursprung nachvollziehbar ist.

Diese Technology ermöglicht nicht nur, Echtheit und Herkunft nachzuweisen, sondern auch ein vollständig transparentes und allumfassendes Herstellungs- und Lagersystem vom Feld bis zur Flasche zu dokumentieren. Nie war ein Whisky transparenter, was seine Erzeugung betrifft.

Der Whisky

Die Ardnamurchan Distillery produziert zwei charakteristische Spirituosenstile, einen getorften und einen ungetorften. Ardnamurchan wurde entwickelt, um einen vollmundigen Single Malt herzustellen, der geschmacklich seiner Herkunft (West Highland) treu bleibt – ein Gesamtgeschmacksprofil, das von dieser Region erwartet wird: sanfter Torfrauch, reichhaltige ölige und dunkler Honignoten und Fruchtaromatik, Chilipfeffer, Meersalz und etwas mehr Rauch im Abgang.

Der erste Ardnamurchan Single Malt wurde im September 2020 weltweit erfolgreich veröffentlicht.

Der New Make reift vollständig in den Lagern auf der Halbinsel, hauptsächlich in amerikanischen und europäischen Eichenfässern, Ex-Sherryfässern und Ex-Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche.

Ihr Gewinn: Je eine von drei Flaschen Arnamurchan AD / 10yo – reife Leistung, voller Geschmack!

Noch ist es ein erster Ausblick auf das, was in ein paar Jahren der Standard sein wird: AD/10yo. Voraussichtlich ab 2029 wird genug gelagerter Whisky verfügbar sein, um eine 10yo Abfüllung permanent anbieten zu können. Bis dahin freuen Sie sich über diesen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Ardnamurchan Distillery, der schon jetzt ein Standard ist, was Qualität und Geschmack betrifft.

Spezifikationen Ardnamurchan AD/10yo:

98% Bourbon Barrels, 2% Sherry Casks

52% ungetorfter Spirit, 48% getorfter Spirit

Unchill filtered, Natural Colour, 46,8% vol. Alkoholstärke

Charge von 16.380 Flaschen, Blockchain-fähig durch QR-Code

Logo-geprägte Klarglasflasche aus 54 % Recyclingglas

Verkostungsnotizen:

Nase: Kokos-Haferkekse, spritzige Orangenschale, Salz und sonnenverwöhntes Bootsdeck, Herbstlaub am Lagerfeuer. Erdbeerspitzen und Weingummi, frische Minze.

Gaumen: Samtig weich, Vanillecreme, Vanillewaffel, Salzlake, Haferbrei, erdiger Rauch.

Abgang: Rauch bleibt erhalten, maritim und wärmend.

Und so gewinnen Sie eine der drei Flaschen Ardnamurchan AD / 10yo:

Beantworten Sie die folgende Gewinnfrage: Welcher Spirit überwiegt im Ardnamurchan AD / 10yo?

A: getorfter Spirit

B: ungetorfter Spirit

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Ardnamurchan“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 26. April 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 27. April 2026 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Rolf Kaspar GmbH versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Ardnamurchan“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 26. April 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 27.April 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und der Rolf Kaspar GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von der Rolf Kaspar GmbH versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team