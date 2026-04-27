Hier sind die Gewinner von drei Flaschen Ardnamurchan AD/10 – dem kommenden Standard der Highland-Brennerei!

Mit unserem letzten Gewinnspiel ging es wieder einmal zurück nach Schottland – zu einer Brennerei, die mit ihren Abfüllungen seit den Erstveröffentlichungen für Aufsehen und Freude unter den Whiskyfreunden sorgt: Ardnamurchan. Zwar gibt es von dort noch keinen dauerhaft verfügbaren Standard. Aber der Adnamurchan AD/10yo, den Sie jetzt bei uns dank unseres Gewinnspielpartners Rolf Kaspar GmbH gleich dreimal gewinnen konnten, wird mit genau dieser Zusammensetzung die 10 Jahre alte Ardnamurchan Standardabfüllung sein. Ein großartiger Ausblick auf das, was noch zu erwarten ist.

Wie immer danken wir für die massive Beteiligung in den letzten zwei Wochen – es freut uns immer, wenn wir offensichtlich den Geschmack unserer Leser treffen. Bevor wir Ihnen aber die Namen der drei Gewinner verraten, hier nochmals Infos zur Destillerie, die uns diese wunderschönen Preise spendiert hat:

Die Destillerie Ardnamurchan

Die Destillerie des unabhängigen Abfüllers Adelphi liegt auf der westlichsten Halbinsel des britischen Festlandes – eine der spektakulärsten Umgebungen für Destillerien in Schottland. In den Atlantischen Ozean hinausragend und mit Blick von allen Ufern auf Inseln, Burgen, Lochs und Wildnis bietet sie Ihnen einen wirklich sehenswerten Teil der Westküste Schottlands. Ardnamurchan ist wahrlich eine Reise wert: Kommen Sie vorbei und teilen diese wunderschöne Landschaft mit uns.

Mit weiten weißen Sandstränden und kristallklarem Meer, alten Wäldern und Bergen, ganz zu schweigen von der Tierwelt, der atemberaubenden Landschaft und den keltischen Legenden, wird ein Besuch in diesem malerischsten Land Schottlands unvergesslich sein.

Grüne & nachhaltige Prinzipien

Whisky ist ein „natürliches“ Produkt, was sich in der Arbeitsweise der Destillerie widerspiegelt.

Einzigartig in der Whiskyindustrie, stammt der gesamte Strom- und Wärmebedarf für die Ardnamurchan Distillery aus lokalen erneuerbaren Energien – der Fluss Glenmore, der das Kühlwasser der Destillerie liefert, speist einen Wasserkraftgenerator, und der Biomassekessel wird mit Holzhackschnitzeln aus lokaler Forstwirtschaft befeuert, was zu einer sehr guten und nachhaltigen Gesamtbilanz der Brennerei führt.

Darüber hinaus werden die Nebenprodukte der Whiskyherstellung auf der Halbinsel recycelt – der noch energiereiche Treber (das sind die Überreste aus dem Maischbottich) wird mit dem Pot Ale kombiniert, um Tierfutter für die Verwendung auf der Halbinsel herzustellen.

Blockchain Technology

Jede einzelne fertige Flasche Whisky liefert Whiskyfreunden durch die Verwendung von QR-Barcodes und anderen smartphone-fähigen Scan-Technologien individuelle Daten zu jeder Abfüllung. Auf diese Weise kann die Geschichte jeder Whiskyflasche direkt erzählt werden, da jeder Schritt des Herstellungsprozesses dank der Blockchain Technology bis zum Ursprung nachvollziehbar ist.

Diese Technology ermöglicht nicht nur, Echtheit und Herkunft nachzuweisen, sondern auch ein vollständig transparentes und allumfassendes Herstellungs- und Lagersystem vom Feld bis zur Flasche zu dokumentieren. Nie war ein Whisky transparenter, was seine Erzeugung betrifft.

Der Whisky

Die Ardnamurchan Distillery produziert zwei charakteristische Spirituosenstile, einen getorften und einen ungetorften. Ardnamurchan wurde entwickelt, um einen vollmundigen Single Malt herzustellen, der geschmacklich seiner Herkunft (West Highland) treu bleibt – ein Gesamtgeschmacksprofil, das von dieser Region erwartet wird: sanfter Torfrauch, reichhaltige ölige und dunkler Honignoten und Fruchtaromatik, Chilipfeffer, Meersalz und etwas mehr Rauch im Abgang.

Der erste Ardnamurchan Single Malt wurde im September 2020 weltweit erfolgreich veröffentlicht.

Der New Make reift vollständig in den Lagern auf der Halbinsel, hauptsächlich in amerikanischen und europäischen Eichenfässern, Ex-Sherryfässern und Ex-Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche.

Ihr Gewinn: Je eine von drei Flaschen Arnamurchan AD / 10yo – reife Leistung, voller Geschmack!

Noch ist es ein erster Ausblick auf das, was in ein paar Jahren der Standard sein wird: AD/10yo. Voraussichtlich ab 2029 wird genug gelagerter Whisky verfügbar sein, um eine 10yo Abfüllung permanent anbieten zu können. Bis dahin freuen Sie sich über diesen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der Ardnamurchan Distillery, der schon jetzt ein Standard ist, was Qualität und Geschmack betrifft.

Spezifikationen Ardnamurchan AD/10yo:

98% Bourbon Barrels, 2% Sherry Casks

52% ungetorfter Spirit, 48% getorfter Spirit

Unchill filtered, Natural Colour, 46,8% vol. Alkoholstärke

Charge von 16.380 Flaschen, Blockchain-fähig durch QR-Code

Logo-geprägte Klarglasflasche aus 54 % Recyclingglas

Verkostungsnotizen:

Nase: Kokos-Haferkekse, spritzige Orangenschale, Salz und sonnenverwöhntes Bootsdeck, Herbstlaub am Lagerfeuer. Erdbeerspitzen und Weingummi, frische Minze.

Gaumen: Samtig weich, Vanillecreme, Vanillewaffel, Salzlake, Haferbrei, erdiger Rauch.

Abgang: Rauch bleibt erhalten, maritim und wärmend.

Und die Gewinner der drei Flaschen Ardnamurchan AD / 10yo sind:

Ulf Heckmann aus 95349 Thurnau

Gerhard Hummel aus 85134 Stammham

Matthias Filbert aus 63110 Rodgau

Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns mit Ihnen. Die Gewinne werden durch unseren Partner Rolf Kaspar GmbH versendet. Viel Freude mit dem hervorragenden Whisky!

Und schon heute geht es wieder weiter mit einem neuen Gewinnspiel – diesmal mit einem ganz besonderen Whisky, der auch in seiner 21. Edition wieder ein Meisterstück ist. Seien Sie gespannt und schauen Sie gleich wieder vorbei!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team