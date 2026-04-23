Prineus bringt exklusiven Ardnamurchan von Single Cask Nation nach Limburg

Mit einer auf 43 Flaschen limitierten Abfüllung der Destillerie Ardnamurchan, aus dem Bestand des unabhängigen Abfüllers Single Cask Nation, kommt Prineus nach Limburg. Auch mit dabei und für Sie vor Ort ist Jess Lomas, die diese und andere Abfüllungen von SCN präsentieren wird.

Hier die Infos, die wir von Prineus erhalten haben:

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Single Cask Nation Exklusiver Ardnamurchan in Limburg

Mit großer Freude präsentieren wir Ihnen eine exklusive Deutschland-Abfüllung von Single Cask Nation.

Dieser besondere Ardnamurchan reifte in einem Spanish Oak Hogshead und wurde mit 58,3 Vol.% abgefüllt.

Von dieser Abfüllung existieren lediglich 43 Flaschen, die exklusiv auf der Whisky Fair in Limburg (25.–26.04.2026) an unserem Stand erhältlich sein werden.

Wir freuen uns darauf, Sie an unserem Messestand begrüßen zu dürfen.

Dort wird auch Jess Lomas von Single Cask Nation anwesend sein und Ihnen neben dieser exklusiven Abfüllung auch die weiteren Abfüllungen des aktuellen Releases vorstellen.

Verkostungsnotiz:

Nase: Warm und malzig zu Beginn, mit roten Früchten, Erdnusskrokant und Honigwabe, die sich nach und nach entfalten. Eine gewisse Erdigkeit verbindet die Nase mit dem Gaumen.

Geschmack: Erdig und fruchtig, mit sanftem Rauch, Granola und gesalzenen Cashewkernen.

Nachklang: Mittellang, mit gemahlenem Pfeffer, trocknender Eiche, dunkler Schokolade mit Meersalz und einem Hauch von getrockneten Cranberries.

Artikel Vol.% Inhalt empf.-VK SCN – Ardnamurchan Oloroso Hogshead 5yo 58,3% 0,7 104,90 €

Single Cask Nation wurde 2011 von den Keepers of the Quaich Joshua Hatton and Jason Johnstone-Yellin in den USA gegründet und entstand aus einem Club von Whisky Enthusiasten, der sich gegründet hatte, um seltene und besondere Single Cask Whiskys für ihre Gemeinschaft abzufüllen.

Im Jahr 2024 trat Single Cask Nation der Markenfamilie der Artisanal Spirits Company bei, zu der auch die Scotch Malt Whisky Society und J.G. Thomson gehören.

Darüber hinaus wurde Single Cask Nation nach 2024 auch 2025 mit der prestigeträchtigen Auszeichnung „Icons of Whisky Independent Bottler of the Year“ ausgezeichnet