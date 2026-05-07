Das Buch „Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ von Marc A. Hoffmann, für das er den Selbie 2025/26 in der Kategorie „Sachbuch und Ratgeber“ erhalten hat, konnten wir Ihnen bereits im März dieses Jahres in einem Artikel vorstellen. Nun wird der Importeur Prineus dieses Buch für den deutschen Whiskyfachhandel vertreiben, womit Sie dieses auch dort beziehen können.

Sollten Sie Händler sein, können Sie das Buch für Ihre Kunden bei Prineus bestellen – als interessierter Kunde fragen Sie doch einfach den Händler Ihres Vertrauens danach.

Hier die Info, die uns Prineus übermittelt hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Prineus vertreibt „Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ von Marc A. Hoffmann für den Fachhandel

wir freuen uns, Ihnen das neue Buch „Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ von Marc A. Hoffmann vorstellen zu können, das ab sofort für den Fachhandel über uns zu beziehen ist.

Das farbig bebilderte Whisky-Buch rund um Schottland ist eine Reise zu mehr als 140 Malt-Whisky-Brennereien. Das Buch vermittelt Einblicke in die Herstellung, Geschichte, Whiskyarten, Verkostungen und vielem mehr.

Das Buch gewann zu dem den begehrten SelfPublishing Buchpreises 2025/26 in der Kategorie „Sachbuch und Ratgeber“.

Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien

von Marc A. Hoffmann

»Als Jurymitglied hat mich die Leidenschaft und Detailkenntnis des Autors beeindruckt. Ein Genussbuch, das die Welt der schottischen Whiskys spürbar lebendig macht.« Patrick Markert

Erlebe Schottland wie nie zuvor! Tauche ein in die faszinierende Welt der aktiven Whisky-Brennereien und entdecke die Vielfalt der exquisiten Single-Malt-Whiskys.

Dieser Bildband zieht dich mit atemberaubenden Fotos, packenden Geschichten und einem Blick hinter die Kulissen der Whisky-Herstellung in seinen Bann.

Marc A. Hoffmann, begeistert von Schottland und seinen herzlichen Menschen, nimmt dich mit auf eine unvergessliche Entdeckungsreise. Hier wird das Kultgetränk Whisky seit Generationen gefeiert, und die Geschichten der Brennereien sowie die Gastfreundschaft der Bewohner lassen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis werden.

Begleite Marc A. Hoffmann zu traditionellen und modernen Hotspots, die das Herz eines jeden Whisky-Liebhabers höherschlagen lassen!

Zum Autor:

Der Whisky-Buchautor Marc A. Hoffmann ist in der Szene kein Unbekannter und betreibt seit 2005 diese Website www.whiskymania.ch. Sein erstes Buch, das 2007 in mehreren Sprachen erschien, wurde ein internationaler Bestseller mit Hunderttausenden verkauften Exemplaren. Jetzt präsentiert Marc sein neuestes Werk „Schottlands Malt Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“. Neben seiner Leidenschaft für Whisky (bevorzugt Single Malts) ist Marc auch ein versierter IT-Experte.