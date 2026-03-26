Der Schweizer Autor und Betreiber des Portals whiskymania.ch Marc A. Hoffmann hat bei der Leipziger Buchmesse den wichtigsten Buchpreis für Selfpublisher im deutschsprachigen Raum verliehen bekommen. Der Selbie 2025/26 in der Kategorie „Sachbuch und Ratgeber“ wurde Hoffmann für das Buch „Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ verliehen, das der Autor, um größtmögliche publizistische Freiheit zu haben, im Selbstverlag veröffentlicht hat.

Mehr über den Preis, den Autor und das Buch in der Info, die uns Marc A. Hoffmann für Sie gesendet hat:

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Marc A. Hoffmann holt einen der drei begehrten SelfPublishing Buchpreise 2025/26 in die Schweiz

Marc A. Hoffmann wurde mit seinem Sachbuch „Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ mit dem begehrten Selfpublishing-Buchpreis 2025/26 in der Kategorie Sachbuch und Ratgeber ausgezeichnet.

Der Whisky-Buchautor Marc A. Hoffmann ist in der Szene kein Unbekannter und betreibt seit 2005 die Website www.whiskymania.ch. Mit seinem zweiten Buch „Schottlands Malt-Whiskys – Eine Reise zu den Destillerien“ nimmt er Dich mit auf eine unvergessliche Entdeckungsreise durch mehr als 140 Brennerei mit. Marc A. Hoffmann ist begeistert von Schottland und seinen herzlichen Menschen. Hier wird das Kultgetränk Whisky seit Generationen gefeiert, und die Geschichten der Brennereien sowie die Gastfreundschaft der Bewohner lassen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis werden.

Am Sonntag, den 22. März 2026 durfte Marc A. Hoffmann auf der großen Bühne der Leipziger Buchmesse den wichtigsten Buchpreis für Selfpublisher im deutschsprachigen Raum den Selbie 2025/26 in der Kategorie „Sachbuch und Ratgeber“ entgegennehmen! Dieser Preis bestätigt einmal mehr, dass auch im Selfpublishing qualitativ hochwertige Bücher und eine enorme Vielfalt auf dem Markt publiziert werden.

Zitat Jurystimme:

„Ein Genussbuch, das die Welt der schottischen Whiskys spürbar lebendig macht.“ Patrick Markert, Chief Sales & Marketing Officer bei WIRmachenDRUCK

Marc A. Hoffmann hat sich für eine Veröffentlichung im Eigenverlag entschieden.

„Ich wollte ein Buch nach meinen eigene Wünschen und Vorstellungen schreiben. Dieser wichtige Buchpreis zeigt mir, dass ich mit meinem Buch den richtigen Weg eingeschlagen habe. Meine Whisky-Community bestätigt das und freut sich mit mir zusammen über die tolle und wertvolle Auszeichnung.“

Erlebe Schottland wie nie zuvor! Tauche ein in die faszinierende Welt der aktiven Whisky-Brennereien und entdecke die Vielfalt der exquisiten Single-Malt-Whiskys. Dieser Bildband zieht dich mit atemberaubenden Fotos, packenden Geschichten und einem Blick hinter die Kulissen der Whisky-Herstellung in seinen Bann.

Marc A. Hoffmann, begeistert von Schottland und seinen herzlichen Menschen, nimmt dich mit auf eine unvergessliche Entdeckungsreise. Hier wird das Kultgetränk Whisky seit Generationen gefeiert, und die Geschichten der Brennereien sowie die Gastfreundschaft der Bewohner lassen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis werden.

Begleite Marc A. Hoffmann zu traditionellen und modernen Hotspots, die das Herz eines jeden Whisky-Liebhabers höherschlagen lassen!

Die drei ausgezeichneten Autorinnen und Autoren konnten sich unter insgesamt 1.855 eingereichten Buchtiteln durchsetzen. Zunächst stellte eine Vorjury pro Kategorie eine Longlist mit den jeweils zehn überzeugendsten Titeln zusammen. Darauf aufbauend bestimmte eine Hauptjury aus erfahrenen Fachleuten der Buch- und Medienbranche je drei Werke für die Shortlist und wählte daraus die jeweiligen Siegertitel. Die Gewinnerinnen und der Gewinner erhielten ein Preisgeld von jeweils 3.000 Euro sowie zusätzliche Marketing- und Sichtbarkeitsleistungen von Partnern und Sponsoren der Buchbranche.

Der Selfpublishing-Buchpreis wird vom Selfpublisher-Verband e. V. verliehen und zeichnet herausragende verlagsunabhängig veröffentlichte Bücher in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Mit diesem Preis macht der Verband sichtbar, was unabhängige Autorinnen und Autoren leisten und gibt ihren Werken die Sichtbarkeit, die sie verdienen.

Der Selfpublisher-Verband e.V. (www.selfpublisher-verband.de) wurde 2015 in Frankfurt gegründet. Er vertritt über 1.800 verlagsunabhängig veröffentlichende Autorinnen und Autoren.

Weitere Informationen:

https://www.whiskymania.ch/whisky-buch-schottlands-malt-whiskys-eine-reise-zu-den-destillerien

https://selfpublishing-buchpreis.de

https://lesehits.de